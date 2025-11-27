Stereotyp nehrozí a môžeš kariérne rásť. Slovák Štefan prezradil, ako vyzerá práca v stavebníctve

Čo odporúča mladým ľuďom, ktorí chcú pracovať v tomto odbore?
Stavebníctvo nie je len o betóne a strojoch. Tento sektor totiž doslova mení krajinu a ovplyvňuje každodenný život nás všetkých. Jeho výsledky vidíme prakticky okamžite a ešte radšej sme, keď ich môžeme čo najskôr využívať. Ako sa však dá v tomto odvetví vybudovať kariéra? Odpoveď prezradil Štefan Balint, stavbár telom i dušou. Pred 11 rokmi začínal ako stavbyvedúci a dnes vedie sektor Špeciálnych činností v stavebnom gigante EUROVIA SK, ktorá je súčasťou skupiny VINCI Construction CS.
Z náhody sa stala vášeň
Pri rozhodovaní o budúcom povolaní nebolo stavebníctvo pre Štefana jasnou voľbou. „V tom období som ešte nemal jasný cieľ – či byť lekárom, stavbárom alebo inžinierom. Proste to bola náhoda,“ priznáva.
Dôležitú úlohu však v rozhodovaní zohral jeho otec, ktorý bol stavbár. „Tým, že to bolo pre mňa veľmi ťažké a nevedel som si sám vybrať, inšpiroval som sa otcom a rozhodol sa ísť v jeho šľapajach. Musím povedať, že to bolo moje najlepšie rozhodnutie.“
Svoj prvý deň na stavbe si pamätá dodnes: „Pokladali sme prefabrikáty v malej dedine na východe Slovenska. Počítal som ich hádam desaťkrát, aby som si bol istý, že všetko sedí s projektovou dokumentáciou. Dúfam, že som to spočítal správne,“ smeje sa.
Rast, ktorý má zmysel
Štefanova kariéra je dôkazom, že v stavebníctve sa dá rásť aj v rámci jednej firmy. „V EUROVII som už 11 rokov. Každé štyri roky som sa posúval na inú pozíciu. Teraz som síce už piaty rok na tejto, ale stále cítim posun,“ hovorí. Možnosť kariérneho rastu považuje za kľúčovú. „Je to niečo, čo mi dáva motiváciu a zmysel v práci.“
Za jeden z najlepších kariérnych okamihov považuje stáž vo Francúzsku priamo vo VINCI Construction.
„Firma mi umožnila zapojiť sa do veľkého projektu, byť jeho súčasťou, spoznať kolegov aj mimo Slovenska a porovnať, ako sa pracuje u nás a ako vo Francúzsku. Za mňa to bolo skvelé. Veľmi rád cestujem, takže to bola výborná príležitosť spoznať inú mentalitu kolegov, za čo som veľmi vďačný. Dodnes si s niektorými z nich píšem. Nadviazal som priateľstvá, ktoré pretrvávajú dodnes.“
Stavbár = psychológ, personalista, manažér
Štefanov pracovný deň je všetko, len nie stereotyp. „Mojou úlohou je čo najrýchlejšie vyriešiť vzniknutý problém alebo mu predísť. Zároveň riadim pracovné tímy tak, aby sme napredovali na projektoch, ktoré máme aktuálne vo výstavbe. Popri tom komunikujem s klientmi, investormi a ďalšími ľuďmi zapojenými do projektu. Každý deň je iný, situácia sa mení podľa vývoja samotných projektov.“
Dodáva: „Práca stavbára je predovšetkým o komunikácii s ľuďmi. Nie vždy sú všetci v pohode, preto je dôležité vedieť vycítiť, keď niečo nie je v poriadku, byť empatický a vcítiť sa do kože druhých. Niekedy mám pocit, že som psychológ. Som presvedčený, že si veci treba vykomunikovať. Rád si vypočujem názory druhých, ale zároveň mám rád rýchle a pragmatické riešenia.“
Stavebníctvo je sexy – len ho treba zažiť
„Keď začínate projekt, sledujete jeho rast od úplného začiatku a na konci stojíte pred hotovým dielom. Ten pocit je neopísateľný – radosť z výsledku, z tímu, zo seba. Je to silný moment. Mám projekty, ku ktorým sa stále rád vraciam a často sa nimi pochválim pred rodinou: Môj syn a dcéra už neraz počuli – toto staval tatik. Vidieť výsledok práce, ktorá vznikla z úsilia a spolupráce tímu, je krásne.“
Pre študentov, ktorí majú pred stavebníctvom veľký rešpekt, má Štefan jasný odkaz: „Netreba sa báť a už počas školy je super hľadať možnosti, ako si túto prácu vyskúšať. Nikdy neviete, či to bude pre vás to pravé, ale len vlastnou skúsenosťou zistíte, o čom je stavbársky život. Stačí prísť na stavbu, navnímať ju a sami uvidíte, či je to pre vás zaujímavé odvetvie.“
EUROVIA SK podľa Štefana ponúka mladým skvelé možnosti, ako naštartovať kariéru: „Existuje viacero ciest, ako sa k nám dostať – či už cez absolventské praxe, stáže alebo brigády počas štúdia. Napríklad nedávno som mal dvoch študentov – nie absolventov, ale študentov – na trojmesačnej praxi. Myslím si, že u nás sa toho naučia naozaj veľa, pretože využívame najmodernejšie stroje a technológie. Snažíme sa ísť dopredu aj cez digitalizáciu a 3D technológie priamo na stavbách. To nie sú len slová, to je realita, s čím u nás dokážu študenti prísť do kontaktu a vyskúšať si to.“
Ak by sa mal rozhodovať znova, neváhal by: „Ako mladý človek by som si vybral veľkú, špičkovú firmu, jednotku na trhu – a za mňa je to EUROVIA SK. Považujem to za najlepšiu cestu na začatie kariéry v stavebníctve. S našou tradíciou a nastavením hodnôt viete u nás napredovať a rozvíjať svoju kariéru možno tak, ako ja.”
Stavebníctvo nie je len pre mužov
„Kedysi sa hovorilo, že stavebníctvo je výlučne mužská profesia. Dnes je to úplne inak,“ hovorí Štefan. Ženy sú podľa neho čoraz častejšie súčasťou projektov – či už ako stavbyvedúce alebo v manažérskych pozíciách.
„A sme za to veľmi vďační. Celkovo vo VINCI Construction máme čoraz viac šikovných kolegýň. Firma vidí v tejto oblasti potenciál a snaží sa hľadať spôsoby, ako toto odvetvie spraviť atraktívnejším aj pre nežnejšie pohlavie.“
Práca snov? Jednoznačne áno
„Keby ma to nebavilo, nerobil by som to,“ hovorí Štefan bez váhania. Na otázku, či našiel prácu snov, odpovedá jasne: „Áno. Táto práca ma veľmi baví. Milujem výzvy a dynamiku stavbárskeho prostredia – je to presne to, v čom som sa našiel. A viem, že to budem robiť ešte veľmi dlho.“
Ak zvažuješ kariéru v tomto odbore, prináša ti pár odporúčaní, bez ktorých sa nezaobídeš.
„Alfa a omega je chcieť sa učiť, napredovať, vedieť komunikovať, byť tímový a pracovať s ľuďmi. To sú za mňa základné predpoklady, na ktorých vie každý pracovať. Čím viac je mladý človek zvedavý, tým viac sa od nás dozvie a celkovo neobohacuje len seba, ale aj nás ako tím. To je za mňa cesta, ako sa stať dobrým v tomto remesle.“