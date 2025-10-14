Kategórie
dnes 14. októbra 2025 o 18:56
Čas čítania 0:27
Sofia Angušová

AKTUÁLNE: Vo veku 51 rokov zomrel legendárny R&B spevák D'Angelo

AKTUÁLNE: Vo veku 51 rokov zomrel legendárny R&B spevák D'Angelo
Zdroj: Ig /@thedangelo
HUDBA NEHODY A ÚMRTIA ÚMRTIA ZNÁMYCH OSOBNOSTÍ
Hudobný svet zasiahla smutná správa. Zomrel spevák, legenda R&B a priekopník neo-soulu D’Angelo. Rodina potvrdila jeho smrť a vyzvala fanúšikov, aby rešpektovali súkromie blízkych.

Michael D’Angelo Archer, známy pod umeleckým menom D’Angelo, ktorý sa preslávil skladbou Untitled (How Does It Feel), zomrel dnes (14. októbra 2025), vo veku 51 rokov.

Jeho smrť potvrdila aj rodina, ktorá sa pre Variety vyjadrila: „Žiariaca hviezda našej rodiny zhasla svoje svetlo v tomto živote. Po dlhom a odvážnom boji s rakovinou s ťažkým srdcom oznamujeme, že Michael D’Angelo Archer odišiel do večnosti. Sme smutní, že svojej rodine môže zanechať len milé spomienky, no sme večne vďační za hudobné dedičstvo, ktoré po sebe zanechal,“ píše sa v oficiálnom vyhlásení.

V ňom rodina tiež požiadala fanúšikov, aby v tomto ťažkom období rešpektovali ich súkromie, a zároveň pozvala všetkých, aby si spoločne uctili jeho život a tvorbu.

Súvisiace témy
NEHODY A ÚMRTIA ÚMRTIA ZNÁMYCH OSOBNOSTÍ
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
