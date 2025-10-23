Čierny, zelený, biely alebo žltý čaj: Ktorý obsahuje najviac kofeínu a ktorý je najlepší na podporu trávenia?

Čaje majú zdravotné benefity, o ktorých nie každý vie.
Vieš o tom, že medovkový, mätový či šípkový čaj nie je vôbec čaj, ale výluh? Pravý čaj pochádza z rastliny čajovník čínsky (Camellia sinensis), ktorý rastie v juhovýchodnej Ázii a je zdrojom 6 druhov čajov – čierny, zelený, biely, žltý, pu-erh a oolong. V nasledujúcich textoch ti vysvetlíme, ktorý čaj má najviac kofeínu alebo aký typ je zdrojom vlákniny či probiotík.
🍃 Čierny čaj
Pre čierny čaj sú typické sušené tmavohnedé až čierne lístky, ktoré vznikli dlhou oxidáciou (čajové listy sú vystavené teplému vlhkému vzduchu). Jeho chuť je intenzívna, aromatická až sladová či ovocná a skvelo chutí s mliekom.
Čierny čaj je plný antioxidantov, ktoré ti môžu pomôcť znižovať hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Čierny čaj má spomedzi spomínaných čajov najviac kofeínu, môže mať od 64 do 112 miligramov na približne 236 militrov – záleží aj od toho, akým spôsobom lúhuješ.
@artfultea Pause for a cup of tea with me? Today we're making English Breakfast, a warm, robust black tea that's perfect for chilly fall weather. #looseleaftea #englishbreakfast #maketeawithme #asmr #aestheticdrinks #homecafe #teaasmr ♬ original sound - ArtfulTea
Do košíka vlož:
-
Abuamo Čierny Čaj Sypaný Yunnan – Čaj pochádza z horských oblastí v provincii Yunnan na juhu Číny. Má silnú a sladkú chuť. (6,95 €)
-
Hampstead Tea BIO English Breakfast sypaný čaj – Sypaný čierny čaj s príjemnou zemitou chuťou. (6,47 €)
🍃 Zelený čaj
Zelený čaj sa vyrába oberaním mladých lístkov, ktoré prejdú tepelným spracovaním, aby sa zabránilo oxidácii, vďaka čomu majú oveľa vyššiu koncetráciu chlorofylu a antioxidantov, ako iné druhy čaju. Zelený čaj ti môže chutiť sviežo, trávnato, sladko, ale aj trpko – záleží od typu zeleného čaju.
Okrem toho, že zelený čaj je zdrojom kofeínu, má na rozdiel od iných čajov najvyšší obsah aminokyseliny L-teanín (najmä typ matcha alebo gyokuro). Táto kombinácia ti podporí bdelosť, sústredenie a zároveň zníži stres.
Ak hľadáš naozaj kvalitnú matchu, všímaj si jej farbu – kvalitná matcha má sýtu, žiarivo zelenú farbu.
@f_dez7 Matcha goodness. #japan #kyoto #matcha #matchalatte #gokago ♬ How`s Your Day - aAp Vision
Do košíka vlož:
- BIO Zelený čaj Gunpowder Sonnentor – Lístky zrolované do malých guličiek, ktoré po zaliatí vypustia horko-sladkú chuť s dymovým nádychom. (6,95 €)
-
Matcha Tea BIO Delicacy – Najvyššia kvalita, vyrába sa len z tých najvrchnejších a najzelenších lístkov čajovníka (34,90 €)
-
Matcha Tea súprava Goro – Set na prípravu matchy. Obsahuje misku, lyžičku a metličku. (50,90 €)
🍃 Biely čaj
Biely čaj si zamiluješ pre jeho jemnú delikátnu chuť. Na rozdiel od čierneho a zeleného sa vyrába zberom listov a púčikov čajovníka predtým, ako sa otvoria. Jeho názov je taký preto, lebo púčiky majú v čase zberu na sebe drobné biele chĺpky.
Biely čaj je ideálny pre tých, ktorí nemajú radi horkosť čierneho a zeleného čaju. Jeho chuť je jemná, kvetinová s ovocnými tónmi.
Ak hľadáš naozaj kvalitný biely čaj, hľadaj názvy ako Silver Needle/White Hair (Bai Hao Yin Zhen) a White Peony (Pai Mu Tan), ktoré sú najmenej spracované a ich zloženie obsahuje najmä púčiky, nie listy.
@joyceico.tea What is White Tea? Today discover some basics about White Tea. As it originates from Fujian Eta China, I can truly say this delicate and sweet tea really is a family favorite. Especially White Silver Needle(白毫银针） Bai hao VinZhen' is the most fam G and known as Let me know what you think about white tea! #icotea#tea #whitetea #teatime #白茶 #* #teagoals #belemstory #chinesefood #tealovers #chadao #kongfucha #teaeducation #chineseteaceremony #teaculture #reels own as #smallcontentcreator #startup #brussels #entrepreneur #belgium🇧🇪 #hanfu#汉服 #hanfugirl ♬ original sound - Joyce
Do košíka vlož:
- Čajová záhrada China Pai Mu Tan – Zmes bieleho čaju typu Pai Mu Tan a pivonky (8,27 €)
- Čajová záhrada China White Hair – Zmes bieleho čaju typu Bai Hao Yin Zhen (8,70 €)
🍃 Žltý čaj
O žltom čaji by sa dalo povedať, že je luxusom vo svete čajov, pretože jeho spracovanie je náročnejšie. Kľúčový postup pri jeho spracovaní sa nazýva „sealed yellowing“, ktorý odstraňuje trávnatú chuť zeleného čaju a preto je jeho nálev žltý s jemnou až medovou chuťou.
Uvádza sa, že žltý čaj má antioxidačné a protizápalové účinky vďaka bohatej koncentrácii polyfenolov, aminokyselín, rozpustných cukrov a kofeínu.
@yourteaguy Replying to @Albert Would you try yellow tea? #yellowtea #tea #huangcha #chinese #asian #jessesteahouse #gongfucha ♬ Lo-fi hip hop - NAO-K
Do košíka vlož:
-
Čajová záhrada Yinzhen Tea – Sypaný žltý čaj z Číny (13,08 €)
🍃 Oolong
Ak hľadáš niečo medzi čiernym a zeleným čajom, je tu oolong. Tým, že lístky pri spracovaní prejdú len čiastočnou oxidáciou, sa oolong vyznačuje jemnou a plnou chuťou bez výraznej horkosti alebo trpkosti. Môže chutiť sladko, kvetinovo, ale aj maslovo či zemito.
Antioxidanty v oolong čaji môžu znížiť krvný tlak, hladinu cholesterolu, riziko srdcových ochorení a mŕtvice.
@moychaynl 🫖🍵 The reason why you should drink Oolong tea! @ Moychay #moychay #chinesetea #oolongtea #tea ♬ 꽃날 (황진이 OST) - 달콤한꿈
Do košíka vlož:
-
Čajová záhrada Ginseng Oolong/Ženšenový oolong – Zloženie oolong, ženšenový prášok, prášok koreňa sladkého drievka (13,08 €)
🍃 Pu-erh
Pu-erh je čaj vyrábaný v čínskej provincii Jün-nan, ktorého lístky prešli dodatočnou mikrobiálnou fermentáciou. Existujú dva druhy tohto čaju – Sheng Pu-erh (surový/zelený) a Shou Pu-erh (zrelý/tmavý). Jeho chuť je zemitá s tónmi, ktoré sa môžu pohybovať od sladkých a ovocných až po dymové.
Tým, že je pu-erh fermentovaný, je zdrojom zdravých probiotík, ktoré sú prospešné pre tvoje trávenie.
@yourteaguy Would you or would you not the thicc bricc? #tea #puer #puerh #teatime #chinese #asian #culture #jessesteahouse #gongfutea #gongfucha ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic
- ORIENTAL Čierny čaj China Yunnan Pu-erh Shu Aged Ban Zhang 2019 – Sypaný čaj pu-erh (13,43 €)