dnes 13. októbra 2025 o 15:17
Čas čítania 0:42
Zdenka Hvolková

V Bratislave vydržala len 3 mesiace. Nórska aerolinka na Slovensku končí, lety do Kodane potichu rušia

V Bratislave vydržala len 3 mesiace. Nórska aerolinka na Slovensku končí, lety do Kodane potichu rušia
Zdroj: Norwegian
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE CESTOVNÝ RUCH DÁNSKO LETISKO
Nová linka z Bratislavy do Kodane, ktorú letecká spoločnosť Norwegian spustila len pred tromi mesiacmi, už skončila.

Z webu dopravcu zmizli všetky lety, čo potvrdzuje, že spoje medzi Bratislavou a dánskym hlavným mestom sú minulosťou.

Linka, ktorá bola spustená koncom júna, premávala dvakrát týždenne - v utorky a soboty. Cestujúci sa mohli tešiť na moderné lietadlá Boeing 737-800 a 737 MAX s kapacitou do 189 miest. Spoločnosť predtým informovala, že sa lety budú organizovať iba počas letných mesiacov, mnohí však verili, že pokiaľ sa to dopravcovi oplatí, lety budú pokračovať. Aj napriek optimizmu však záujem o lety zrejme nedosiahol očakávania dopravcu, upozornil na to portál Letenky za babku.

Na webe Norwegianu sa už na toto spojenie nedajú kúpiť letenky.

Lietadlo
Lietadlo Zdroj: Unsplash/Fin MacBrayne
Pre Norwegian to nie je prvýkrát, čo z bratislavského letiska odchádza. V minulosti tu už prevádzkoval linky do Osla a Kodane, ktoré však po krátkom čase takisto zrušil.

Momentálne sa tak do Kodane dostaneš pohodlne len z Viedne, kam lietajú Ryanair, Austrian Airlines a Scandinavian Airlines.

Napriek tomuto odchodu sa však bratislavské letisko môže tešiť na novinku - už v decembri spustí Wizz Air novú linku do Osla, čím sa opäť posilní spojenie so severom Európy.

Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Norwegian
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
