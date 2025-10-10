Pokračovanie jedného z najziskovejších filmov roka 2025 dorazí do kín 23. júna 2027.
Nikoho asi neprekvapilo, že sa film Minecraft dočká svojho pokračovania. Po úspešnom prvom diele sa tvorcovia zo spoločnosti Warner Bros. rozhodli potešiť fanúšikov a odhaliť aj dátum premiéry. Podľa najnovších informácií by sa Minecraft 2 mal do kín dostať 23. júna 2027.
Prvý diel, ktorý mal premiéru v apríli tohto roka, zaznamenal obrovský úspech. Počas svojho pôsobenia v kinách dokázal zarobiť neuveriteľných 957 miliónov dolárov, t. j. takmer 820 miliónov eur po celom svete, čím sa stal jedným z najväčších kinohitov roka.
Building terrain. See you in theaters July 23 2027. #Minecraft pic.twitter.com/9myRslRG4c— A Minecraft Movie (@AMinecraftMovie) October 9, 2025
Ako informuje Variety, film sa zároveň stal druhým najziskovejším hollywoodskym titulom roku 2025, hneď po Disneyho adaptácii Lilo & Stitch. Čo sa však týka samotného deja pripravovaného pokračovania, tvorcovia zatiaľ držia všetko v tajnosti.
Nie je isté ani to, či sa obľúbení herci objavia aj v druhej časti. V prvom diele sme totiž videli skvelé herecké výkony Jacka Blacka a Jasona Momou, ktorí si získali fanúšikov po celom svete.