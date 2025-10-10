Kategórie
dnes 10. októbra 2025 o 16:51
Čas čítania 0:41
Hana Divišová

Úspešný film Minecraft ovládol kiná a teraz sa vracia. Druhý diel už má stanovený dátum premiéry

Úspešný film Minecraft ovládol kiná a teraz sa vracia. Druhý diel už má stanovený dátum premiéry
Zdroj: Warner Bros.
FILMY A SERIÁLY MINECRAFT
Pokračovanie jedného z najziskovejších filmov roka 2025 dorazí do kín 23. júna 2027.

Nikoho asi neprekvapilo, že sa film Minecraft dočká svojho pokračovania. Po úspešnom prvom diele sa tvorcovia zo spoločnosti Warner Bros. rozhodli potešiť fanúšikov a odhaliť aj dátum premiéry. Podľa najnovších informácií by sa Minecraft 2 mal do kín dostať 23. júna 2027.

Prvý diel, ktorý mal premiéru v apríli tohto roka, zaznamenal obrovský úspech. Počas svojho pôsobenia v kinách dokázal zarobiť neuveriteľných 957 miliónov dolárov, t. j. takmer 820 miliónov eur po celom svete, čím sa stal jedným z najväčších kinohitov roka.

Ako informuje Variety, film sa zároveň stal druhým najziskovejším hollywoodskym titulom roku 2025, hneď po Disneyho adaptácii Lilo & Stitch. Čo sa však týka samotného deja pripravovaného pokračovania, tvorcovia zatiaľ držia všetko v tajnosti.

Nie je isté ani to, či sa obľúbení herci objavia aj v druhej časti. V prvom diele sme totiž videli skvelé herecké výkony Jacka Blacka a Jasona Momou, ktorí si získali fanúšikov po celom svete.

Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Warner Bros.
