Nevieš sa rozhodnúť, aké jedlo si objednať? Bistro.sk vo svojej najnovšej kampani odhaľuje jednu z najčastejších dilem zákazníkov

Je čas na donášku, ale nastáva dilema. Ktorá časť tela rozhodne? Niekedy má hlavné slovo mozog mysliaci na rozpočet, inokedy žalúdok volajúci po sýtosti či oči pozerajúce sa po niečom sladkom.
Presne túto vnútornú debatu oživuje nová verzia globálnej kampane Povedal niekto. Nech už je tvoja voľba akákoľvek, Bistro.sk ti doručí všetko: jedlo, nápoje, čerstvé pečivo, kávu, ale aj kvety a potraviny.
Bistro.sk spúšťa najnovšiu verziu svojej globálnej kampane Povedal niekto, ktorá mení internú debatu o tom, „čo si objednať“, na vizuálne dobrodružstvo. Kampaň sa zameriava na zábavnú každodennú dilemu, v rámci ktorej rôzne časti nášho tela: žalúdok, oči, mozog a chuťové bunky, zvádzajú boj o to, čo si objednať. Kampaň pritom oživuje tieto časti tela ich vlastnou osobnosťou, ktorá ich následne vedie rozhodovacím procesom.
Najnovšie dielo režiséra Sam Hibbarda prináša farebné rozprávanie príbehov, ktoré zachytáva zábavnú a nepredvídateľnú stránku rozhodovania o donáške. Zároveň ti ukáže, že Bistro.sk spĺňa všetky chute a potreby: od rýchleho a zdravého obeda až po rodinnú večeru, keď nestíhaš variť. To všetko s nečakaným filmovým nádychom.
V spolupráci s agentúrou ABEL zahŕňa táto kampaň štyri výrazné televízne spoty a kompletný 360-stupňový rollout naprieč hlavnými kanálmi (sociálne siete, TV, influenceri a digitálne platformy). V každej kreatíve ožijú mozog, oči, žalúdok a chuťové bunky v žiarivých, štylizovaných svetoch, pričom hravým a humorným spôsobom súťažia o to, čo sa nakoniec objedná.
Prvé dve kreatívy prezentujú bežné momenty objednávania donášky. Napríklad jazdu domov autobusom po ťažkom dni, kde hladný žalúdok víťazí s požiadavkou na Chicken burger. Alebo prezeranie Bistro.sk appky počas dňa v kancelárii, kde preberá velenie mozog s myšlienkou na zdravý obed. Oba spoty oživujú náš vnútorný súboj. Presne ukazujú, ako sa naše túžby bijú o objednávku v rôznych momentoch dňa a pri rôznych typoch jedál. Tento ústredný koncept sa následne tiahne všetkými štyrmi kreatívami.
Sam Hibbard, režisér, FINCH, uviedol: „Bola radosť spolupracovať s ABEL a Bistro.sk na realizácii tejto myšlienky. Zaujala ma tá veľmi ľudská dilema, ktorej čelíme pri rozhodovaní o objednávke, to ako rôzne časti nás samých chcú rôzne veci. Je to priestor bohatý na humor. Preskúmali sme spôsoby, ako zabezpečiť, aby vnútorné postavy pôsobili osobite, no zároveň filmovo, pričom sme čerpali inšpiráciu z béčkových filmov zo 60. rokov, aby sme pre scénu vytvorili surrealistický, komický svet.“
Nicole Jauncey, zakladateľka a kreatívna riaditeľka, ABEL, povedala: „Bistro.sk je značka, ku ktorej sa ľudia obracajú pre zábavu a pohodlie, na trhu má skutočnú dôveryhodnosť. Chceli sme zachytiť dychtivosť, ktorá prichádza v momente, keď sa niekto rozhoduje, čo si objednať. Univerzálny postreh o tom, ako sa rôzne časti tela navzájom predbiehajú pri výbere, sa nám zdal ako ideálny spôsob, ako túto myšlienku oživiť.“
Nová kampaň Bistro.sk oslavuje zábavnú stránku rozhodovania o donáške. Všetci tú dilemu poznáme. Časť z nás chce niečo zdravé, iná časť pokukuje po sladkostiach a chuťové bunky túžia po niečom výnimočnom. Bistro.sk je jasná odpoveď na to všetko. Preto zákazníkom na Slovensku maximálne uľahčujeme a spríjemňujeme objednávanie presne toho, čo chcú, kedykoľvek to potrebujú.