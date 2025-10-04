Každý ôsmy účastník dopravnej nehody nebol pripútaný. Toto sú najčastejšie výhovorky, ktoré uvádzajú slovenskí vodiči

Štatistiky hovoria jasne.
Bezpečnostný pás je najjednoduchší, najdostupnejší a najúčinnejší prvok ochrany v aute. Napriek tomu ho stále časť vodičov a pasažierov nepoužíva. Policajné štatistiky nehodovosti hovoria jasne: v uplynulých troch rokoch nebolo pripútaných pri dopravných nehodách na Slovensku v priemere 12 % účastníkov. Lekár záchrannej služby MUDr. Michal Pečík vysvetľuje, čo odpovedať tým, ktorí sa nechcú pripútať.
Polícia Slovenskej republiky zaznamenáva rôzne štatistiky. Jednou z nich sú aj počty účastníkov dopravných nehôd, ktorí neboli pripútaní. Z nich vyplýva, že v posledných troch rokoch nebol v priemere pripútaný každý ôsmy účastník nehody.
Najvyššie podiely nepripútaných (počítané vždy v rámci daného kraja ako podiel nepripútaných zo všetkých účastníkov nehôd, ktorí mali k dispozícii bezpečnostný pás) vykázali Košický kraj (17,5 %), Bratislavský kraj (16,4 %) a Trnavský kraj (13,4 %). Naopak, najnižší podiel mal Žilinský kraj (8,4 %).
Rozdiely sú nielen regionálne, ale aj medzi pohlaviami – ukazuje sa, že muži sa nepripútavajú omnoho častejšie než ženy a vyššia miera nepoužívania pásov sa objavuje najmä v obci a počas kratších presunov, keď vodiči podceňujú riziko.
„Analýza, ktorú pre BECEP v roku 2024 pripravila Žilinská univerzita, ukázala, že najlepšie výsledky majú vodiči na diaľniciach, kde sa nepripúta asi 9 % vodičov. Mimo obce je to už 11 %, no v mestách a dedinách až 21 % – teda každý piaty vodič. A práve v obci, kde je hustá premávka a časté križovatky, je riziko nehody najväčšie,“ hovorí JUDr. Roman Török z Ministerstva dopravy SR.
Päť výhovoriek, ktoré môžu stáť život
K osvete bezpečnostných pásov pravidelne prispieva aj MUDr. Michal Pečík, lekár záchrannej služby, ktorý lieta záchranárskym vrtuľníkom. „Zo svojej viac ako 15-ročnej praxe v záchrannej službe som dospel k názoru, že pásy zachraňujú najviac životov spomedzi všetkých pasívnych prvkov bezpečnosti,“ zdôrazňuje MUDr. Pečík. Pri svojej práci sa však často stretáva s rôznymi argumentmi, prečo sa vodiči nepripútali – takto na ne odpovedá.
1. „V meste sa netreba pripútať.“
Dopravná nehoda nemusí vzniknúť naším zavinením. Ak nám niekto nedá prednosť, rozhoduje aj to, či sme pripútaní. „Už zrážka pri 50 km/h vyvinie také množstvo energie, že môže nepripútaného človeka vážne zraniť, v niektorých prípadoch aj zabiť,“ vysvetľuje MUDr. Pečík.
2. „Je lepšie z auta vyletieť.“
Nehody nemajú jednotný priebeh. Auto sa často prevráti alebo dostane náraz spredu či zboku a vôbec nemusí dôjsť k vymršteniu. „Pás minimalizuje nekontrolovaný pohyb tela v kabíne vozidla a znižuje riziko smrteľných poranení. Mnohí si myslia, že je lepšie vyletieť z vozidla, ale nie je to tak. Zasahoval som už pri nejednom fatálnom zranení, ktoré takéto vymrštenie spôsobilo,“ dodáva.
3. „Pás ma tlačí a zavadzia.“
Krátke nepohodlie je nič oproti poraneniam, ktoré hrozia bez pásu. „Nebezpečenstvo rastie aj v súvislosti s airbagom, ktorý vystreľuje rýchlosťou približne 300 km/h – bez pásu môže airbag sám osebe človeka veľmi vážne zraniť,“ vysvetľuje záchranár.
4. „Na zadných sedadlách pás netreba.“
Pri náraze sa telo nepripútanej osoby podľa rýchlosti, v ktorej k nemu dôjde, mení až na 30-násobok svojej hmotnosti, a teda 100 kg vážiaci človek tak môže pôsobiť na okolie silou 3 ton. „To je ako keby na vás spadlo osobné auto. Nepripútaný pasažier tak neohrozuje iba seba, ale aj celú posádku – ak ho v danej rýchlosti vymrští na spolujazdca, na mieste ho môže zabiť,“ dodáva.
5. „Nikto to nekontroluje.“
Bezpečnostný pás je na Slovensku povinný. Pri kontrole hrozí pokuta nielen vodičovi, ale aj nepripútaným spolujazdcom. V prípade škodovej udalosti či nehody môže poisťovňa pri nepripútaní krátiť plnenie (odškodné môže byť až o 30 % nižšie).
Žiadne peniaze však nevyvážia to, ak pás zachráni život. „Z môjho pohľadu dlhoročného profesionálneho záchranára nie je vlastne používanie bezpečnostných pásov predmetom diskusie. Jednoducho, kým nemajú všetci vo vozidle zapnuté bezpečnostné pásy, s vozidlom sa nepohnem,“ uzatvára MUDr. Pečík.
Asistenčné systémy vo vozidle počítajú s pripútanou posádkou
Či už ide o krízové zastavenie vozidla, alebo o vystrelenie airbagu, jedno je isté: všetky ochranné systémy v aute sú prispôsobené stavu, že vodič aj pasažieri sú pripútaní. Technológia zapínania bezpečnostných pásov je kľúčovým prvkom aj v automobiloch značky Toyota, priekopníka v zavádzaní bezpečnostných systémov.
„Inteligentné bezpečnostné a jazdné asistenčné systémy sú prvým krokom k autonómnemu riadeniu a sú vyvinuté tak, aby každé auto dorazilo bezpečne do cieľa. Aj ten najinteligentnejší systém však ráta s tým, že pasažieri budú pripútaní. Systémy modelov Toyota monitorujú pasažierov na predných aj zadných sedadlách. Keď si vodič či ďalší pasažieri nezapnú bezpečnostný pás, aktivujú sa upozornenia – sú navrhnuté tak, aby boli dostatočne rušivé a ich intenzita sa stupňuje, čo pasažierov motivuje pripútať sa,“ hovorí Milan Kočka, generálny riaditeľ lokálneho zastúpenia značky Toyota.
Najnovšie bezpečnostné technológie sledujú detaily od rýchlo sa približujúceho vozidla zozadu až po cyklistov a motocyklistov v mŕtvom uhle. Kontrolujú, či je bezpečné zmeniť pruh a ak sa niečo neočakávane objaví pred vodičom, vozidlo samo zabrzdí. Technológie T-Mate a Toyota Safety Sense 4. generácie sú ako skúsení inštruktori, ktorí sedia vedľa a dozerajú na každý kilometer vašej jazdy.
Projekt, ktorý pomáha mladým vodičom
Toyota v oblasti bezpečnosti nezostáva len pri technológiách. Stavia aj na vzdelávaní vodičov a už tretí rok realizuje na Slovensku projekt Bezpečne s Toyotou, zameraný na najrizikovejšiu skupinu na cestách – začínajúcich vodičov.
Školenia prebiehajú v prvom profesionálnom Centre bezpečnej jazdy na Slovensku v Orechovej Potôni. Prihlásiť sa môže každý držiteľ vodičského oprávnenia s praxou 1 – 5 rokov. Kurzy hradí spoločnosť Toyota, vďaka čomu sú pre účastníkov ZADARMO. Aktuálne prebieha prihlasovanie na jesenné termíny na stránke www.bezpecnestoyotou.sk. Od roku 2023 Toyota preškolila viac ako 500 čerstvých vodičov.