Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Toyota.
dnes 4. októbra 2025 o 9:00
Čas čítania 3:31
Sponzorovaný obsah

Každý ôsmy účastník dopravnej nehody nebol pripútaný. Toto sú najčastejšie výhovorky, ktoré uvádzajú slovenskí vodiči

TECH AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL AUTONEHODA TOYOTA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Štatistiky hovoria jasne.

Bezpečnostný pás je najjednoduchší, najdostupnejší a najúčinnejší prvok ochrany v aute. Napriek tomu ho stále časť vodičov a pasažierov nepoužíva. Policajné štatistiky nehodovosti hovoria jasne: v uplynulých troch rokoch nebolo pripútaných pri dopravných nehodách na Slovensku v priemere 12 % účastníkov. Lekár záchrannej služby MUDr. Michal Pečík vysvetľuje, čo odpovedať tým, ktorí sa nechcú pripútať.

Polícia Slovenskej republiky zaznamenáva rôzne štatistiky. Jednou z nich sú aj počty účastníkov dopravných nehôd, ktorí neboli pripútaní. Z nich vyplýva, že v posledných troch rokoch nebol v priemere pripútaný každý ôsmy účastník nehody.

Najvyššie podiely nepripútaných (počítané vždy v rámci daného kraja ako podiel nepripútaných zo všetkých účastníkov nehôd, ktorí mali k dispozícii bezpečnostný pás) vykázali Košický kraj (17,5 %), Bratislavský kraj (16,4 %) a Trnavský kraj (13,4 %). Naopak, najnižší podiel mal Žilinský kraj (8,4 %).

Toyota
Zdroj: Toyota

Rozdiely sú nielen regionálne, ale aj medzi pohlaviami – ukazuje sa, že muži sa nepripútavajú omnoho častejšie než ženy a vyššia miera nepoužívania pásov sa objavuje najmä v obci a počas kratších presunov, keď vodiči podceňujú riziko.

Analýza, ktorú pre BECEP v roku 2024 pripravila Žilinská univerzita, ukázala, že najlepšie výsledky majú vodiči na diaľniciach, kde sa nepripúta asi 9 % vodičov. Mimo obce je to už 11 %, no v mestách a dedinách až 21 % – teda každý piaty vodič. A práve v obci, kde je hustá premávka a časté križovatky, je riziko nehody najväčšie,“ hovorí JUDr. Roman Török z Ministerstva dopravy SR.

Päť výhovoriek, ktoré môžu stáť život

K osvete bezpečnostných pásov pravidelne prispieva aj MUDr. Michal Pečík, lekár záchrannej služby, ktorý lieta záchranárskym vrtuľníkom. „Zo svojej viac ako 15-ročnej praxe v záchrannej službe som dospel k názoru, že pásy zachraňujú najviac životov spomedzi všetkých pasívnych prvkov bezpečnosti,“ zdôrazňuje MUDr. Pečík. Pri svojej práci sa však často stretáva s rôznymi argumentmi, prečo sa vodiči nepripútali – takto na ne odpovedá.

1. „V meste sa netreba pripútať.“

Dopravná nehoda nemusí vzniknúť naším zavinením. Ak nám niekto nedá prednosť, rozhoduje aj to, či sme pripútaní. „Už zrážka pri 50 km/h vyvinie také množstvo energie, že môže nepripútaného človeka vážne zraniť, v niektorých prípadoch aj zabiť,“ vysvetľuje MUDr. Pečík.

2. „Je lepšie z auta vyletieť.“

Nehody nemajú jednotný priebeh. Auto sa často prevráti alebo dostane náraz spredu či zboku a vôbec nemusí dôjsť k vymršteniu. „Pás minimalizuje nekontrolovaný pohyb tela v kabíne vozidla a znižuje riziko smrteľných poranení. Mnohí si myslia, že je lepšie vyletieť z vozidla, ale nie je to tak. Zasahoval som už pri nejednom fatálnom zranení, ktoré takéto vymrštenie spôsobilo,“ dodáva.

Toyota
Zdroj: Toyota

3. „Pás ma tlačí a zavadzia.“

Krátke nepohodlie je nič oproti poraneniam, ktoré hrozia bez pásu. „Nebezpečenstvo rastie aj v súvislosti s airbagom, ktorý vystreľuje rýchlosťou približne 300 km/h – bez pásu môže airbag sám osebe človeka veľmi vážne zraniť,“ vysvetľuje záchranár.

4. „Na zadných sedadlách pás netreba.“

Pri náraze sa telo nepripútanej osoby podľa rýchlosti, v ktorej k nemu dôjde, mení až na 30-násobok svojej hmotnosti, a teda 100 kg vážiaci človek tak môže pôsobiť na okolie silou 3 ton. „To je ako keby na vás spadlo osobné auto. Nepripútaný pasažier tak neohrozuje iba seba, ale aj celú posádku – ak ho v danej rýchlosti vymrští na spolujazdca, na mieste ho môže zabiť,“ dodáva.

5. „Nikto to nekontroluje.“

Bezpečnostný pás je na Slovensku povinný. Pri kontrole hrozí pokuta nielen vodičovi, ale aj nepripútaným spolujazdcom. V prípade škodovej udalosti či nehody môže poisťovňa pri nepripútaní krátiť plnenie (odškodné môže byť až o 30 % nižšie).

Žiadne peniaze však nevyvážia to, ak pás zachráni život. „Z môjho pohľadu dlhoročného profesionálneho záchranára nie je vlastne používanie bezpečnostných pásov predmetom diskusie. Jednoducho, kým nemajú všetci vo vozidle zapnuté bezpečnostné pásy, s vozidlom sa nepohnem,“ uzatvára MUDr. Pečík.

Asistenčné systémy vo vozidle počítajú s pripútanou posádkou

Či už ide o krízové zastavenie vozidla, alebo o vystrelenie airbagu, jedno je isté: všetky ochranné systémy v aute sú prispôsobené stavu, že vodič aj pasažieri sú pripútaní. Technológia zapínania bezpečnostných pásov je kľúčovým prvkom aj v automobiloch značky Toyota, priekopníka v zavádzaní bezpečnostných systémov.

„Inteligentné bezpečnostné a jazdné asistenčné systémy sú prvým krokom k autonómnemu riadeniu a sú vyvinuté tak, aby každé auto dorazilo bezpečne do cieľa. Aj ten najinteligentnejší systém však ráta s tým, že pasažieri budú pripútaní. Systémy modelov Toyota monitorujú pasažierov na predných aj zadných sedadlách. Keď si vodič či ďalší pasažieri nezapnú bezpečnostný pás, aktivujú sa upozornenia – sú navrhnuté tak, aby boli dostatočne rušivé a ich intenzita sa stupňuje, čo pasažierov motivuje pripútať sa,“ hovorí Milan Kočka, generálny riaditeľ lokálneho zastúpenia značky Toyota.

Najnovšie bezpečnostné technológie sledujú detaily od rýchlo sa približujúceho vozidla zozadu až po cyklistov a motocyklistov v mŕtvom uhle. Kontrolujú, či je bezpečné zmeniť pruh a ak sa niečo neočakávane objaví pred vodičom, vozidlo samo zabrzdí. Technológie T-Mate a Toyota Safety Sense 4. generácie sú ako skúsení inštruktori, ktorí sedia vedľa a dozerajú na každý kilometer vašej jazdy.

Toyota
Zdroj: Toyota

Projekt, ktorý pomáha mladým vodičom

Toyota v oblasti bezpečnosti nezostáva len pri technológiách. Stavia aj na vzdelávaní vodičov a už tretí rok realizuje na Slovensku projekt Bezpečne s Toyotou, zameraný na najrizikovejšiu skupinu na cestách – začínajúcich vodičov.

Školenia prebiehajú v prvom profesionálnom Centre bezpečnej jazdy na Slovensku v Orechovej Potôni. Prihlásiť sa môže každý držiteľ vodičského oprávnenia s praxou 1 – 5 rokov. Kurzy hradí spoločnosť Toyota, vďaka čomu sú pre účastníkov ZADARMO. Aktuálne prebieha prihlasovanie na jesenné termíny na stránke www.bezpecnestoyotou.sk. Od roku 2023 Toyota preškolila viac ako 500 čerstvých vodičov.

Refresher+ nie je len o kvalitnom obsahu
Vďaka členstvu získaš prístup k viac ako 4 400 prémiovým článkom a zároveň rôzne benefity, ako napríklad lístky na koncerty známych interpretov či festivaly, pozvánky na filmové premiéry alebo PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Benefity pravidelne obmieňame, aby sme mohli potešiť každého člena Refresher+.
Získaj všetky výhody klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL AUTONEHODA TOYOTA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Toyota
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
V bratislavských 500 bytoch sa stretávala drogová komunita. Zisťovala som, ako to tam vyzerá dnes (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
V bratislavských 500 bytoch sa stretávala drogová komunita. Zisťovala som, ako to tam vyzerá dnes (Reportáž)
včera o 17:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
pred 3 dňami
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
včera o 08:30
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
29. 9. 2025 12:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 3 hodinami
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00
Storky
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Lifestyle news
Raper Diddy ide na 4 roky do väzenia. Súd potvrdil závažné dôkazy o sexuálnom násilí dnes o 07:51
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože? včera o 19:12
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu včera o 18:36
B-Complex vykradli: Známa slovenská DJ-ka prišla o väčšinu svojho vybavenia včera o 17:51
Shein spúšťa kamenné predajne. Fast fashion reťazec otvorí svoju prvú prevádzku vo Francúzsku včera o 17:08
FOTO: Oktagon láka na najlepšiu kartu v histórii Bratislavy. Boje o milióny pokračujú včera o 16:17
Madonna sa vraj stretla so svojou zosnulou matkou počas umelého spánku. Tvrdí, že ju motivovala k zmene života včera o 15:24
Hlavné mesto Francúzska ožilo módou. Toto je prehľad celebrít, ktoré nemohli chýbať na Paris Fashion Week 2025 včera o 14:11
Nová reality šou Behind the Fame štartuje fiaskom. Úvodná epizóda má za sebou mimoriadne slabú sledovanosť včera o 13:25
Vychádzajúca hviezda, ktorá spolupracovala s Taylor Swift. 20-ročná hudobná senzácia Sofia Isella vystúpi prvýkrát v Prahe včera o 12:19
Spravodajstvo
Polícia SR Správy počasie Česko Študenti
Viac
VIDEO: Žltá noc priniesla tichý protest. Medzinárodné podujatie v Bratislave sprevádzal bojkot
pred 4 minútami
72-ročný Slovák je podozrivý z vraždy manželky. Údajne na ňu zaútočil sekerou
pred 49 minútami
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
pred hodinou

Viac z Tech

Všetko
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
29. 9. 2025 17:19
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
Odporúčané
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
27. 9. 2025 8:24
NASA ukázala novú triedu astronautov. Prvýkrát medzi nimi prevládajú ženy
NASA ukázala novú triedu astronautov. Prvýkrát medzi nimi prevládajú ženy
25. 9. 2025 17:31
VIDEO: Marvel konečne odhalil nového Wolverina. Pripravte sa na krvavé dobrodružstvo
VIDEO: Marvel konečne odhalil nového Wolverina. Pripravte sa na krvavé dobrodružstvo
25. 9. 2025 13:02
Kúp si Kingdom Come 2 alebo Doom Eternal za zlomok ceny. Platforma Steam spustila obrovský jesenný výpredaj
Kúp si Kingdom Come 2 alebo Doom Eternal za zlomok ceny. Platforma Steam spustila obrovský jesenný výpredaj
pred 3 dňami
Toto je unikátny smart prsteň, s ktorým zaplatíš a odsleduješ svoje zdravie. Jeho cena ťa príjemne prekvapí
PR správa
Toto je unikátny smart prsteň, s ktorým zaplatíš a odsleduješ svoje zdravie. Jeho cena ťa príjemne prekvapí
30. 9. 2025 10:00
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
28. 8. 2025 8:00
Viac z Móda Všetko
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
Odporúčané
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
pred 25 minútami
OUTFIT CHECK: Takto sa obliekajú najštýlovejšie Slovenky a Češky. Aké sú trendy na jeseň?
včera o 16:00
Jesenné fashion trendy, ktoré ovládnu ulice. Sú nadčasové a jednoducho ich napodobníš
pred 2 hodinami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
Móda
pred 28 minútami
Odporúčané
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
pred 28 minútami
Hostia sa pohrali s vrstvením, prepojili eleganciu s uvoľnenosťou a čiernu farbu povýšili na dominantný prvok večera.
FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne
V spolupráci
FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne
pred hodinou
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky
refresher+
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky
pred 2 hodinami
Jesenné fashion trendy, ktoré ovládnu ulice. Sú nadčasové a jednoducho ich napodobníš
V spolupráci
Jesenné fashion trendy, ktoré ovládnu ulice. Sú nadčasové a jednoducho ich napodobníš
pred 2 hodinami
Každý ôsmy účastník dopravnej nehody nebol pripútaný. Toto sú najčastejšie výhovorky, ktoré uvádzajú slovenskí vodiči
PR správa
Každý ôsmy účastník dopravnej nehody nebol pripútaný. Toto sú najčastejšie výhovorky, ktoré uvádzajú slovenskí vodiči
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
pred 2 dňami
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
pred 4 dňami
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
V spolupráci
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
pred 2 dňami
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
včera o 19:12
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
pred 2 dňami
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
pred 4 dňami
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
29. 9. 2025 15:38
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
29. 9. 2025 17:19
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Domov
Zdieľať
Diskusia