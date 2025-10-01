Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Alza, Bonami, Martinus, Notino.
dnes 1. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 4:18
Sponzorovaný obsah

„Hoa Hoa Hoa sezóna" je tu. Toto je 5 tipov, ako si doma vytvoríš útulnú jesennú atmosféru aj za málo peňazí

„Hoa Hoa Hoa sezóna“ je tu. Toto je 5 tipov, ako si doma vytvoríš útulnú jesennú atmosféru aj za málo peňazí
Zdroj: dupe/cora pursley
ZDRAVIE DOMÁCNOSŤ VECI V DOMÁCNOSTI WISHLIST
Je čas na cozy vibes. 🍂

Začína obdobie, kedy je v našich mysliach len deka, sviečka, dobrý film a dážď bijúci do okien. Inak povedané, starosti idú na chvíľu bokom a byť comfy je na prvom mieste. 

Útulná atmosféra, pocit tepla a domova sú súčasťou dôležitých zásad, ktoré praktizuje jeden z najšťastnejších národov na svete – Dáni. Tento škandinávsky národ už stáročia žije podľa filozofie hygge, ktorá nemá doslovný slovenský preklad, no označuje pohodu, teplo, útulnosť, spokojnosť a spolupatričnosť.

Sú to chvíle, kedy si užívaš strávený čas s blízkymi osobami, navaríš dobré jedlo a vychutnáš každé jedno sústo. Alebo si v teple domova zapáliš sviečky, ktoré nahodia pohodový mood, a v tichu si čítaš obľúbenú knižku. Hygge označuje radosť z okamihov, maličkostí a pomalý spôsob života, ktorý pozitívne vplýva na mentálne zdravie

Dôležitým základom hygge je najmä útulné prostredie, v ktorom sa budeš cítiť stále dobre. Ak si chceš vyčarovať hygge domácnosť, spísali sme pre teba niekoľko bodov, ako si jednoducho navodíš cozy pohodovú atmosféru.

@theresaelaineee 📖🧸🫶🏻🕯️ #calm #cozy #aesthetic #foryou #hygge #fordig #fördig #slowliving #pinterest #reading #readwithme #bookworm #relax #relaxing ♬ Boyhood - Birth Day
Cena a dostupnosť produktov je aktuálna v čase písania článku. Postupom času sa môžu meniť. 

1. Rozvoňaj svoj domov sviečkami a olejmi 🕯️

Budeš súhlasiť, že bez sviečok jesenná atmosféra neexistuje. Okrem iného, sú veľmi dôležité v praktizovaní hygge, pretože prioritizuje prírodné materiály a svetlo (v dánčine sú sviečky „levende lys,“ čo doslova znamená „živé svetlo“). Ideálne si zaobstaraj také, ktoré majú drevený knôt, ktorý pri horení príjemne praská.

Svoju domácnosť môžeš ponoriť do vône esenciálnych olejov, pričom ti stačí použiť len niekoľko kvapiek zmiešaných s vodou do difuzéra či arómalampy. Esenciálne oleje sú koncentrované rastlinné extrakty, ktoré sa často používajú na relaxáciu, zmiernenie stresu a zlepšenie nálady. Napríklad aróma levandule alebo harmančeka ti môže pomôcť uvoľniť sa a navodiť pohodovú atmošku.

@youllwantseconds Burn baby burn #woodwickcandle #yummy ♬ original sound - youllwantseconds
🛒🍂 Autumn essentials:

Sviečka s dreveným knôtom Woodwick Cinnamon Chai (od 10,80 €) – Táto sviečka ponorí tvoju domácnosť do lahodných vôní škorice, vanilky a tónov korenia.

Sviečka Yankee Candle Autumn Daydream (od 23,20 €– Ak preferuješ viac bylinné vône, skvelou voľbou bude pre teba táto sviečka od Yankee. Vosk obsahuje vôňu klinčeka, šalvie muškátovej, kaki, rebarbory, levandule, dreva, eukalyptu a pakostu.

Keramická arómalampa Cera (8,51 € s kódom AUTUMN) – Biela keramická arómalampa sa dokonale hodí do domácnosti aj ako dekorácia. Dovnútra vložíš klasickú malú čajovú sviečku. 

Esenciálne oleje MILLEFIORI MILANO (od 8,09 €, cena sa líši podľa druhu vône) –Tieto olejčeky môžeš riediť s vodou. Vyber si z 18 druhov olejov – od škorice cez bergamot až po santalové drevo. 

2. Zabaľ sa do pohodlnej deky 🧶

Nie je nič lepšie než prísť zo sychravého počasia domov a zababušiť sa do deky. Deka by nemala byť len teplá, ale mala by mať príjemnú textúru. Preto siahni po mäkkej látke, ako napríklad plyš.

Avšak ak pociťuješ väčší stres v živote, zaobstaraj si špeciálnu záťažovú deku. Tá ti pomocou rovnomerného tlaku nielen výrazne zlepší kvalitu spánku, ale priaznivo pôsobí na stres. Štúdie ukázali, že takéto prikrývky dokážu zmierniť negatívne symptómy pacientov s poruchami spánku, ADHD a poruchou autistického spektra. 

@nida.khannn This over anything else ☁️🥹 #cozy #cozysunday #blanket #throwblanket #homefinds #ttshopfinds #homemusthaves #cozyvibes #movienight #couchbed #modularcouch #cloudcouch #homedecor #home #cozyaesthetic #amazonfurniture #cozynightaesthetic #nightsin #stayingin #datenightideas #datenightathome #cozyroom #movienightsnacks #couples #husbandwife #creatorsearchinsights ♬ Baby Came Home 2 / Valentines (well, don't just sit in front of me) - The Neighbourhood
🛒🍂 Autumn essentials:

Deka Henry (od 14,90 €, cena sa líši podľa farby a veľkosti deky) – Mäkkučká deka Henry sa postará o cozy večery. Je vyrobená z jemného mikrovlákna, ktoré je veľmi príjemné na dotyk. Plus, deka vyzerá super aj ako prikrývka cez posteľ. Môžeš si vybrať z 8 farieb. 

Deka Cuddly (od 21 €, cena sa líši podľa farby deky) – Táto deka vyzerá ako tá najpohodlnejšia vec na svete. Je z mikrovlákna a môžeš si vybrať z 8 farebných variant. 

3. Privítaj v domove viac teplého svetla 🏮

Zabudni na výrazné biele svetlá – hygge je o malých tlmených a teplých svetlách, ktoré nahodia pohodový mood. Jedna staršia štúdia vysvetlila, že teplé osvetlenie zvyšuje komfort a naopak stropné chladné svetlo môže potláčať melatonín (hormón spánku) a zvyšovať kortizol (stresový hormón). Nemusíš teraz meniť žiarovky, stačia ti malé svetielka, ktoré ti vyčarujú útulnú atmosféru a môžeš ich umiestniť kdekoľvek. 

@jerbearhome Cozy lighting, like a warm hug. #cozyathome #apartmenttherapy #homelighting ♬ som original - gab
🛒🍂 Autumn essentials:

Stolová lampa Sand Storm Gingko (34,31 € s kódom AUTUMN) – Stolová lampa Sand Storm bude tvojím cozy buddy. Jej sklenené ručne maľované tienidlo vyžaruje sedem RGB svetiel, pričom jeho intenzitu môžeš regulovať dotykom jedného tlačidla. Podstavec lampy je vyrobený z amerického orechového dreva s certifikáciou FSC. Lampa sa nabíja cez USB-C.

EMOS LED svetelná reťaz (1,9 metrov) (4,90 €) – Super osvetlením je aj klasická svetelná reťaz, ktorá vytvorí úplný Pinterest mood.  Môžeš ju natiahnuť cez poličky, zavesiť na stenu, vložiť do knižnice alebo nechať visieť z vrchného rámu žalúzií. 

4. Ponor sa do deja 📖

Pre pohodový večer si sadni ku knihe s ľahkým dejom, napríklad k romantike, komédii, jednoduchej detektívke alebo oddychovému románu. 

Laurie Gilmore – Kaviareň pumpkin spice (19,99 €)

Táto kniha je podľa nadšených čitateliek titul, ktorý nemôžeš čítať bez deky, teplého čaju a sychravého počasia – takže si myslíme, že je toto „trefa do čierneho.“

Príbeh sleduje Jeanie Ellisovú, ktorá spravuje kaviareň v malom meste, ale má problém zapadnúť. Jej život skríži Logan Anders, ktorý považuje novú majiteľku kaviarne za otravnú, no nevie sa jej vyhnúť. Vzťah týchto postáv sa začne postupne rozvíjať, pričom prinesie dávku záhady, feel-good atmosféry a romantického iskrenia. Ako sa to celé skončí?

@readingslumped It’s such a cozy read 🍂☕️📖: The pumpkin spice cafe #bookish #booktok #bookrecommendations #booklover #bookworm ♬ Where You Lead I Will Follow - Carole King
 
Ak nie si veľmi knižkový typ, zapni si film/seriál, ktorý ťa svojimi príbehom dá do jesennej pohody (ako napríklad Gilmore Girls, Harry Potter alebo Kiki's Delivery Service). A áno, pozrieť si Twilight počas jesene je skrátka povinnosť – to ti snáď ani nemusíme hovoriť.

5. Vyzdob si domácnosť doplnkami z prírodných materiálov 🪵

Súčaťou hygge je láska k prírode, a preto používanie prírodných materiálov v interiéri, ako je drevo, keramika, kameň, kožušina alebo vlna prenáša kúsok exteriéru dovnútra. Toto spojenie s prírodou prispieva k pocitu pokoja, harmónie a relaxácie. Nezabudni ani na izbové rastlinky.

🛒🍂 Autumn essentials:

Servírovacia drevená misa (20,10 € s Bonami days) – Z pravého dreva so štyrmi priehradkami. Na snacky ako stvorená.
Dekoračný vankúš Knot (20,40 € s Bonami days) – Pripomínajúci vlnený pletený uzol.
Soľná lampa elektrická (12,29 €) – Lampa je vytesaná z kúskov himalájskej soli
Kameninová súprava šálok na čaj (18,90 €) – Súprava šiestich šálok v rôznych farbách.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Zdroj: everydayhealth.com, denmark.dk, denmark.dk, webmd.com, nih.gov, sagepub.com, nih.gov, worldhappiness.report, tiktok.com, ac.uk
Náhľadový obrázok: Dupe/Taylor Caruso, Kayla Norton
