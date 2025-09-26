Kategórie
dnes 26. septembra 2025 o 8:54
Čas čítania 2:30
Silvia Chlumecká

Do news tímu hľadáme full time redaktora/redaktorku!

Do news tímu hľadáme full time redaktora/redaktorku!
Poď písať pre spravodajskú sekciu Refresheru.

Kto sme?

Sme Refresher, svet modernej generácie. Vybudovali sme značku, web, firmu, ktorá produkuje obsah, ponúka služby a podujatia (zatiaľ) naprieč tromi krajinami a oslovuje viac ako 2 milióny ľudí mesačne. Máme unikátnu firemnú kultúru a baví nás, čo robíme. Nestačí nám status quo, aktívne hľadáme, ako byť lepší. Dokážeme článkom naštartovať kariéru umelca alebo utlmiť divný trend. Okrem vtipných a jednoduchých článkov tvoríme aj hodnotné a náučné texty, predstavujeme lokálnych hudobníkov, podnikateľov a iných šikovných ľudí, píšeme recenzie, reportáže a natáčame rôzne videá. Sme inteligentne drzí, ale čo robíme, robíme kvalitne a s rešpektom.


Koho hľadáme?

Redaktorov/redaktorky, ktorí chcú prehĺbiť svoje skúsenosti so spravodajstvom. Počas služieb budú sledovať aktuálne dianie a písať krátke články o udalostiach na Slovensku. Dostanú však priestor aj na veľké spravodajské témy, rozhovory s politikmi a prácu v teréne, na tlačových konferenciách či v parlamente.

Pozícia je na full-time úväzok a je ideálna pre redaktorov so skúsenosťami v médiách.

Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a poslanie boli v súlade s hodnotami našej firmy, ktoré nájdeš tu 👇.

REFRESHER HODNOTY

S kým budeš pracovať a čo budeš robiť?

Budeš sledovať rôzne zdroje, overovať informácie a písať krátke spravodajské články. Zároveň sa budeš venovať práci na našom IG profile. Ide o kreatívnu prácu, pri ktorej okrem napísania článku treba vytvoriť pútavé reels, vymyslieť kvalitný nadpis a opisy na socials. Zároveň musíš dávať pozor, aby bolo všetko fakticky správne.
Pracovať budeš v rámci naplánovaných zmien, ktoré si spoločne dohodneme v dostatočnom predstihu. Mimo služieb sa budeš venovať témam, ktoré si vyžadujú dlhšiu prípravu a prácu s respondentami. Budeš komunikovať s politikmi a vyrazíš aj do terénu. Spolupracovať budeš s tímom redaktorov a editorov.
 

Aké vlastnosti sú dôležité na tejto pozícii?

  • Komunikatívnosť
  • Asertivita
  • Úprimnosť
  • Proaktivita
  • Schopnosť pracovať rýchlo a pod tlakom
  • Cit pre poriadok a detail
  • Nebojíš sa konštruktívne kritizovať a konfrontovať druhých.
  • Nebojíš sa zdvihnúť telefón a obvolať úrady a respondentov.
  • Všetky tieto vlastnosti budeš skutočne potrebovať.
  • Nemáš strach stáť pred kamerou a klásť konfrontačné otázky.

 
Požiadavky:

  • Nepíšeš články pre seba, ale pre časť z 2 000 000 ľudí, ktorí chodia k nám na web a otvoria si článok. Pri tvorbe článku musíš myslieť na to, aby bol zrozumiteľný pre všetkých.
  • Gramatika – v ideálnom svete bezchybná. Články po tebe prejde editor, ktorý ti môže doplniť nejakú čiarku alebo dĺžeň. Najlepšie by však, samozrejme, bolo, ak by sme od teba dostávali bezchybné články.
  • Štylistika – rovnako dôležitá ako gramatika. To, ako postavíš celý článok, má vplyv na to, či si ho čitateľ bude chcieť zaplatiť.
  • Angličtina – jasné, nemusíš zvládať zložité prezentácie v cudzom jazyku, no vedieť na vysokej úrovni interpretovať anglický text či audioobsah je naozaj nutné.
  • Estetické cítenie & cit pre „šťavu“ – schopnosť vybrať správny náhľadový obrázok a z dlhého článku vybrať jednu myšlienku alebo vetu do nadpisu, ktorá bude reprezentovať článok čo najpresnejšie, najvernejšie, zaujme a „predá“ ho čitateľom. Môžeš napísať najlepší článok na svete, ale keď ho nedokážeš „predať“ cez náhľadový obrázok a nadpis, nikto naň neklikne.
  • Priebojnosť – očakávame, že dokážeš v prípade potreby vyraziť do terénu a nenecháš sa odbiť pri prvom odmietnutí.

Čo ti ponúkame?

Slobodu a dôveru. Nie automaticky a nie hneď, ale pokiaľ sa staneš súčasťou nášho tímu a budeš sa rýchlo učiť veci, ktoré nám fungujú, rýchlejšie dostaneš priestor pracovať na svojich nápadoch.

  • Kolegov, ktorých práca baví.
  • Priestor na rast, vyjadrenie názoru, vplyv na smerovanie projektov a samotnej firmy.
  • Vstupy na festivaly, lístky do kina a zľavy na oblečenie.
  • Rôzne benefity pre zamestnancov.


Odmena:

Od 1350 eur, ideálne živnosť.
Uvádzaná suma je minimum pre začínajúcich redaktorov. Odmena sa bude odvíjať od tvojich skúseností a schopností sa čo najrýchlejšie začleniť do tímu, naučiť sa, ako veci fungujú, a robiť ich včas a kvalitne. 

Miesto práce

Bratislava
 

Odkedy ťa potrebujeme?

Čím skôr.

Čo máš spísať a kam poslať:

PRIHLÁS SA TU
