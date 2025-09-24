Xiaomi predstavilo novú vlajkovú sériu 15T. Má špičkové foťáky Leica a funkciu, s ktorou môžeš volať aj bez signálu a Wi-Fi

Nové smartfóny Xiaomi sú plné technologických vychytávok.
Spoločnosť Xiaomi dnes predstavila v nemeckom Mníchove svoju najnovšiu vlajkovú sériu Xiaomi 15T, ktorá sa skladá z modelov Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro. Predstavuje odvážny pokrok v oblasti fotografie a špičkových technológií a je určená pre moderných tvorcov trendov. Ponúka pokročilú mobilnú technológiu, vylepšené zobrazovacie technológie a elegantný, prepracovaný dizajn.
Vynikajúca optika pre zobrazovanie na vyššej úrovni
Séria Xiaomi 15T je navrhnutá pre vysokú výstupnú kvalitu obrazu a je vybavená pokročilým trojitým systémom fotoaparátov, vyvinutým v spolupráci so spoločnosťou Leica. Model Xiaomi 15T disponuje hlavným, ultraširokouhlým objektívom a teleobjektívom, zatiaľ čo Xiaomi 15T Pro má hlavný, ultraširokouhlý objektív a teleobjektív Leica 5x Pro.
Oba fotoaparáty poskytujú pôsobivé výsledky v rôznych scénach. Pre väčšiu univerzálnosť ponúkajú oba modely viacero ohniskových vzdialeností. Xiaomi 15T Pro má ohniskové vzdialenosti od 15 mm do 230 mm, zatiaľ čo Xiaomi 15T od 15 mm do 92 mm. To umožňuje používateľom zachytiť široké scény alebo detailne priblížiť objekty s vysokou presnosťou.
Okrem zachytávania jemných detailov tento objektív umožňuje dosiahnuť živé farby a vysoký kontrast aj v prostredí s nízkym osvetlením. Model Xiaomi 15T Pro ide ešte o krok ďalej a je vybavený špičkovým obrazovým senzorom Light Fusion 900. Tento senzor sa môže pochváliť vysokým dynamickým rozsahom 13,5 EV, čo výrazne zlepšuje čistotu obrazu a tonálnu presnosť.
Séria Xiaomi 15T prichádza s premiérou teleobjektívu Leica 5x Pro. Xiaomi 15T Pro tak disponuje pôsobivým päťnásobným optickým zoomom, 10x zoomom na úrovni optiky a až 20x digitálnym ultra zoomom. Táto kombinácia je ideálna pre širokú škálu scén, od rozsiahlych krajín po detailné zábery. Predný fotoaparát s rozlíšením 32 Mpx je určený pre selfie a videohovory.
Spolu s najmodernejším hardvérom využíva Xiaomi aj platformu Xiaomi AISP 2.0, ktorá je novou generáciou technológie pre výpočtovú fotografiu. Vďaka funkciám ako PortraitLM 2.0 a ColorLM 2.0 pomáha Xiaomi AISP 2.0 vylepšovať fotografie zvýšením hĺbky, tónového rozsahu a vernosti farieb. Výsledné snímky sú tak prirodzenejšie a realistickejšie, s minimálnou nutnosťou dodatočných úprav.
Séria Xiaomi 15T ponúka profesionálne funkcie pre tvorbu videa. Oba modely podporujú nahrávanie v 4K pri 30 fps a v štandarde HDR10+ pri všetkých ohniskových vzdialenostiach, čo zabezpečuje konzistentnú živosť a kontrast.
Xiaomi 15T Pro posúva hranice s podporou 4K pri 120 fps na hlavných fotoaparátoch a umožňuje tak tvorbu filmových klipov s presnou kontrolou snímok. Pre postprodukciu je dostupné nahrávanie 4K pri 60 fps s 10-bit Log a LUT vstupom, čo poskytuje väčšiu flexibilitu.
Prelomová konektivita v kombinácii s úplne novým operačným systémom
Okrem fotografie prináša séria Xiaomi 15T výrazný pokrok v mobilnej konektivite a mení spôsob, akým sa môžeš dorozumievať v rôznych prostrediach. Kľúčovou funkciou je Xiaomi Astral Communication, ktorá má pri sérii Xiaomi 15T globálnu premiéru.
Táto technológia umožňuje priame hlasové volania medzi zariadeniami Xiaomi 15T na vzdialenosť až 1,9 km pre Xiaomi 15T Pro a 1,3 km pre Xiaomi 15T, a to aj bez mobilného alebo Wi-Fi signálu. Táto komunikácia je vhodná pre otvorené prostredia ako sú džungle, púšte či odľahlé trasy. Spoľahlivé spojenie je tak zabezpečené aj tam, kde nie sú dostupné tradičné siete.
Okrem pokročilých komunikačných technológií bude séria Xiaomi 15T vybavená najnovším operačným systémom Xiaomi HyperOS 3. Táto verzia prinesie používateľský zážitok s vylepšenými multitaskingovými funkciami, rýchlejším spúšťaním aplikácií a novým dizajnom rozhrania, vrátane uzamknutých obrazoviek, tapiet, ikon, widgetov a oznámení.
Systém je poháňaný inteligenciou Xiaomi HyperAI a disponuje vylepšenou prepojiteľnosťou medzi zariadeniami, čo zvyšuje produktivitu a umožňuje plynulé zdieľanie a synchronizáciu obsahu.
Väčší, jasnejší a pôsobivejší displej
Výkonný hardvér a konektivita série Xiaomi 15T sú doplnené doteraz najväčším displejom v portfóliu Xiaomi. Tento 6,83-palcový panel ponúka pohlcujúce vizuály pre tvorbu, čítanie aj zábavu. S maximálnym jasom až 3200 nitov je displej čitateľný aj vo svetlom prostredí. Vysoké, 1,5K rozlíšenie vykresľuje scény s výnimočnou živosťou a tonálnou presnosťou. Fotografie, videá a aj grafika tak ožívajú v ohromujúcich detailoch.
Vďaka technológii LIPO disponuje Xiaomi 15T Pro ultra úzkymi, 1,5 mm rámčekmi na všetkých štyroch stranách. Vizuálny zážitok sa tak dostáva na vyššiu úroveň. Rámčeky sú o 27 % tenšie ako v predchádzajúcej generácii, čím sa obsah rozlieva od okraja k okraju a displej tak pôsobí väčším dojmom bez samotného zväčšenia zariadenia.
Displej má tiež ultrarýchlu obnovovaciu frekvenciu až 144 Hz, čo zaručuje plynulé rolovanie a lepšiu odozvu. Pre pohodlné dlhodobé používanie je tiež vybavený DC stmievaním, plným jasom a pokročilou technológiou ochrany zraku.
Xiaomi 15T podporuje plynulú obnovovaciu frekvenciu až 120 Hz.⁶ Pre lepšiu ochranu zraku je vybavený PWM stmievaním s frekvenciou 3840 Hz, čo efektívne redukuje blikanie obrazovky a zvyšuje komfort sledovania, najmä pri čítaní v noci alebo v prostredí s nízkym osvetlením.
Sila, ktorá sa spája s výdržou
Špičkový displej si vyžaduje výkonný hardvér a séria Xiaomi 15T to spĺňa. Oba modely majú batériu s kapacitou 5500 mAh, ktorá zabezpečuje dlhú výdrž v tenkom tele. Xiaomi 15T Pro podporuje flexibilné nabíjanie pomocou káblového HyperCharge s výkonom 90 W a bezdrôtového HyperCharge s 50 W.
Xiaomi 15T má káblové nabíjanie HyperCharge s výkonom 67 W. Batéria je navrhnutá tak, aby si zachovala až 80 % kapacity aj po 1600 nabíjacích cykloch. Dokáže sa zapnúť za menej ako štyri sekundy po pripojení nabíjačky, aj keď je úplne vybitá.
Xiaomi 15T Pro je vybavený výkonným procesorom MediaTek Dimensity 9400+, ktorý je vyrobený 3nm procesom, zatiaľ čo Xiaomi 15T obsahuje čip MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Oba procesory prinášajú výrazné zvýšenie výpočtového výkonu CPU a grafického výkonu GPU v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. S prehľadom tak zvládajú aj tie najnáročnejšie úlohy.
Výnimočný dizajn a odolnosť
Séria Xiaomi 15T nielenže pôsobí prémiovo, ale aj ponúka zvýšenú odolnosť. Displej je chránený sklom Corning® Gorilla® Glass 7i, ktoré je až o 100 % odolnejšie proti poškriabaniu než predchádzajúca generácia. Zadný kryt zo sklenených vlákien spája štýl s pevnosťou. Oba modely odolávajú ponoreniu do hĺbky až 3 metrov v sladkej vode² a majú certifikáciu IP68 pre odolnosť proti vode a prachu.
Xiaomi 15T Pro je navyše vyrobený z vysokopevnej hliníkovej zliatiny 6M13, ktorá prináša zvýšenú ochranu proti pádu a vyššiu konštrukčnú integritu. Okrem štandardných farieb prinášajú oba modely série aj prémiové zlaté odtiene Mocha Gold pri modeli Xiaomi 15T Pro a Rose Gold pre model Xiaomi 15T. Tieto farby sú pre používateľov, ktorí ocenia módny výraz a jemnú eleganciu.
Ceny a dostupnosť
Xiaomi 15T Pro bude k dispozícii v troch farebných variantoch: Black, Gray a Mocha Gold. Xiaomi 15T bude k dispozícii v troch farebných variantoch: Black, Gray a Rose Gold.
Xiaomi 15T vo verzii úložiska 12 GB+256 GB začína na štartovacej cene 649 €.
Xiaomi 15T vo verzii úložiska 12 GB+512 GB začína na štartovacej cene 699 €.
Xiaomi 15T Pro vo verzii úložiska 12 GB+256 GB začína na štartovacej cene 799 €.
Xiaomi 15T Pro vo verzii úložiska 12 GB+512 GB začína na štartovacej cene 899 €.
Xiaomi 15T Pro vo verzii úložiska 12 GB+1 024 GB začína na štartovacej cene 999 €.
Early bird ponuka
Ak si zakúpiš model Xiaomi 15T Pro v čase od 24. septembra do 19. októbra 2025 (vrátane), získaš zľavu prostredníctvom kódu vo výške 200 EUR. Trade in bonus 120 EUR a tiež darček zadarmo Xiaomi Smart Band 10 (v čiernej farbe).
Alebo pokiaľ kúpiš Xiaomi 15T v čase od 24. septembra do 19. októbra 2025 (vrátane), získaš zľavu prostredníctvom kódu vo výške 150 EUR a Trade in bonus 80 EUR a tiež darček zadarmo Xiaomi Smart Band 10 (v čiernej farbe).
Taktiež môžeš získať Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU za recenziu telefónu Xiaomi 15T Pro:
- Napíš na zakúpený telefón Xiaomi 15T Pro recenziu na Heureka.sk, zaregistruj sa na www.xiaomipromo.sk. Pridaj fotku recenzie najneskôr do 14 dní od nákupu.
- Recenzia sa musí vecne vzťahovať k danému produktu a musí mať aspoň 15 slov.
- Darček dostaneš do 14 dní od schválenia registrácie cez Zásielkovňu.
Do 31. augusta 2026 od zakúpenia môžeš využiť:
- Jednorazovú bezplatnú opravu displeja v servisnom stredisku Xiaomi počas prvých 6 mesiacov od zakúpenia. Zakúpenie je do jedného roka od uvedenia produktu na trh.
- Do jedného roka od zakúpenia môžeš využiť jednorazovú bezplatnú opravu mimo záruky.
- 3-mesačnú bezplatnú skúšobnú verziu Google AI Pro (platí do 31. marca 2026)
- 3-mesačnú bezplatnú skúšobnú verziu YouTube Premium (platí do 31. augusta 2026)
- Viac informácií o benefitoch a darčekoch nájdeš na xiaomipromo.sk.