Digitálne technológie TransData zlepšujú cestovanie na Slovensku. Zásadne to pocítili tí, ktorí denne využívajú verejnú dopravu

Od čias, kedy sme na zakúpenie lístka potrebovali drobné do automatu a na aktuálny príchod nášho spoja čakali podľa vytlačeného cestovného poriadku, sa zmenilo takmer všetko.
Cestu verejnou dopravou si ako preferovaný spôsob dochádzania denne vyberajú tisíce cestujúcich. V porovnaní s alternatívami, akou je napríklad cesta autom, je pre nich často lacnejšia, pohodlnejšia, no predovšetkým sa vyvíja spolu s ich potrebami.
Cestovanie sa dnes vďaka digitálnym technológiám dramaticky líši od toho, aké si pamätáme z analógovej doby. Tie nám pomáhajú už pri plánovaní cesty.
Iný kraj, tá istá aplikácia
V digitálnych cestovných riešeniach, akým je bezplatná aplikácia UBIAN, viete spojenie nielen nájsť podľa miesta kam idete, ale aj oveľa presnejšie naplánovať svoj príchod a to kdekoľvek sa práve na Slovensku nachádzate.
Aplikácia totiž zobrazuje nielen trasu na mape, ale aj polohu spoja podľa jeho aktuálnych geolokačných súradníc.
Každý cestujúci sa tak stáva dispečerom, ktorý má dokonalý prehľad o svojom príchode. Priamo vo svojom telefóne vidí reálne dáta o trase vozidla, ale aj to, či bude meškať. Tým však prínos tejto technológie ani zďaleka nekončí.
V rovnakej aplikácii môžete zakúpiť cestovné lístky podľa tarify miesta, v ktorom sa práve nachádzate a preukázať sa ním. Ak už náhodou máte kartu dopravcu, ktorým pravidelne jazdíte, alebo napríklad študentský preukaz, viete si ho do aplikácie pridať a priamo v nej ho spravovať, teda dobíjať, predlžovať jeho platnosť a rovnako tiež sa ním preukázať.
A pre tých, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie, má UBIAN ďalšie zaujímavé funkcie: Aplikácia zbiera vaše prejazdené kilometre a vyráta vám, koľko ste už ušetrili CO2. Rovnako si do nej viete uložiť svoju dopravnú čipovú kartu, takže žiadna plastová kartička nie je potrebná.
Automat na lístky, platobný terminál a informačný portál v jednom
Digitálne riešenia sa však dostali aj do samotných vozidiel, ktorými denne cestujeme. Sú to napríklad vybavovacie systémy. Možno sa od klasických označovačov lístkov na prvý pohľad príliš nelíšia, v skutočnosti ide o inteligentnú technológiu, ktorá často zachraňuje cestujúcich v spoji.
Priamo v tomto zariadení nájdu cestujúci všetky, lístky vrátane tých so zľavou, ktoré si môžu ihneď bezkontaktne a bezpečne zakúpiť. Systém dáta o lístku prepojí s platobnou či inou kartou a môžu tak bez obáv pokračovať v jazde.
Oproti automobilom má cesta verejnou dopravou stále neprekonateľné výhody
Svet mobility je rôznorodý a mnohí cestujúci to využívajú vo svoj prospech, keď na dochádzanie kombinujú viaceré spôsoby prepravy. Bežne sa odvezieme autom k zastávke vlaku či autobusu a presadneme naň. Alebo kombinujeme vlak a neskôr autobus či električku s bicyklom.
Dnes na zaplatenie parkovného, spomínané zakúpenie lístka na vlak či autobus a vyhľadanie spoja postačuje jedna aplikácia spárovaná s platobnou kartou.
Cestujúci tak predchádzajú nielen pokutám či už za parkovanie, alebo za neplatné lístky, ale najmä zvyšujú svoje pohodlie a šetria čas.
Ak sa zameriame na cestovanie verejnou dopravou, môžeme sa na inovácie spoľahnúť. Prinášajú nám totiž viaceré výhody v cene jediného lístka.
Počas cesty verejnou dopravou sa na našom zážitku z jazdy podieľa celý rad dispečerov, softvérových inžinierov a vodičov, ktorí tiež využívajú digitálne technológie slovenskej firmy TransData. A takýto tím za sebou nemá pravdepodobne žiadny vodič automobilu.