Finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2025 sú známe. Prácu týchto Sloveniek sa oplatí sledovať

Finalistky predstavia svoje kolekcie v bratislavskej Starej tržnici počas podujatia Mercedes-Benz Fashion Live!
Verejnosť spoznala mená troch finalistiek prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2025. Do finále postúpili Vanda Hauptvogelová, Zuzana Ľos-Božiková a Lucia Villarová, špeciálnu cenu Slovak Fashion Council získala Tara Gugová.
Výber potvrdzuje, že nastupujúca generácia dizajnérok pracuje s nečakanou hĺbkou a suverenitou – vie viesť dialóg s tradíciou remesla, no rovnako prirodzene siaha po experimente. Ich tvorba balansuje medzi telom a priestorom, funkčnosťou a poéziou, každodennosťou a víziou.
Toto presvedčilo porotu
Vanda Hauptvogelová je odevná dizajnérka a absolventka bakalárskeho štúdia na VŠVU v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä pleteniu, ktoré vníma ako zmyslový a procesný prístup k dizajnu. Zaujíma ju modularita a premenlivosť odevu, pričom skúma spôsoby, ako môže odev reagovať na telo a meniť svoj tvar. Pracuje s recyklovanými a alternatívnymi materiálmi, často si vytvára vlastnú priadzu a skúma možnosti udržateľného textilného výskumu. Inšpiráciu čerpá z prírody, senzorických vnemov a osobnej pamäte.
Kolekcia HYBRID sa zameriava na tému metamorfózy človeka a prírody, ktorá ilustruje prienik medzi ľudskými a prírodnými charakteristikami. Použité sú voľné, splývavé, tvarované strihy. Kolekcia sprostredkováva pocit nostalgie prežitého detstva. HYBRID sa zameriava na to, či dokáže byť odev nositeľom esencie a atmosféry miesta, a či je schopný sprostredkovať pocity prežitých spomienok autorky.
Zuzana Ľos-Božiková je absolventka magisterského štúdia v Ateliéri módní tvorby na UMPRUM v Prahe. Vo svojej tvorbe prepája tradičné remeselné techniky s moderným prístupom, pričom kladie dôraz na detail, ručnú prácu a experimentovanie s objemom v siluetách. Jej dizajn sa vyznačuje sofistikovanou estetikou a rovnováhou medzi konceptom, remeslom a nositeľnosťou.
Svoju diplomovú kolekciu odprezentovala na Mercedes-Benz Prague Fashion Week v rámci Van Graaf Junior Talent 2025. V minulom roku sa stala víťazkou súťaže Mattoni Young Fashion Stars v rámci MBPFW. Vedie vlastnú značku LOSBOZIKOVA, zameranú na limitované kolekcie, zákazkovú tvorbu a exkluzívne dropy. V decembri 2024 ju s podtitulom “powerhouse” zaradili medzi finalistov Vogue nominee.
Lucia Villarová ukázala tailoring a presnú konštrukciu strihov, ktorá nesie víziu pripravenú pre trh. Kolekcia pracuje s témou dekonštruktivizmu v móde a jeho esteticko-filozofickým presahom. Lucia skúma, ako možno cez odev narušiť formu, identitu aj význam a zároveň vytvoriť novú vizuálnu rovnováhu.
Kolekcia kombinuje prvky subverznej elegancie, grungeu a formálnych siluet, pričom stavia na čiernej farebnosti, vrstvení, surovej štruktúre a precíznom remesle. Odevy sú výsledkom intuitívneho procesu, kde sa tvorba stáva introspektívnym komentárom. Každý kus je autonómnym objektom, ale zároveň súčasťou uceleného naratívu o rozpade a znovuskladaní identity.
Tara Gugová získala špeciálnu cenu za schopnosť spájať remeslo a experiment, prírodnú divokosť a mestskú kultúru – výsledkom je hybridná móda, ktorá dýcha poéziou a súčasnosťou zároveň.
Dialóg namiesto verdiktu
Porota Best Fashion Talent 2025 nevystupovala len v úlohe arbitra. Diskusia nad portfóliami a prezentovanými kolekciami sa stala priestorom, kde sa hodnotenie prelínalo s otázkami, odporúčaniami a hľadaním ciest, kam sa môže mladá slovenská móda posúvať.
Odznievali úvahy o tom, kto je reálna nositeľka kolekcií, ako sa dá narábať s všestrannosťou odevu a akým spôsobom môže byť remeslo prítomné v súčasnom dizajne.
Atmosféra bola viac kurátorská než súťažná – skôr dialóg medzi generáciami než definitívny verdikt. Aj samotné finalistky označili túto skúsenosť za motivujúcu a povzbudzujúcu – ako príležitosť získať nielen uznanie, ale aj spätnú väzbu, ktorá dodáva odvahu posúvať sa ďalej.
Viac než súťaž
Best Fashion Talent je už 14 rokov platformou, ktorá nielen objavuje nové mená, ale ich sprevádza aj v ďalšom raste. Za ten čas sa na trhu etablovali dizajnéri ako Vivien Babicová, Petra Kubíková, Lukáš Krnáč, Mata Durikovic Jakub Matiašovič alebo Tereza Feňovčíková (freier). Všetci dnes pôsobia pod vlastnými značkami alebo spolupracujú s uznávanými medzinárodnými domami.
Mentoringový program, ktorý je súčasťou ocenenia, prináša laureátom konkrétne možnosti profesionálneho posunu. Dôkazom je aj minuloročný víťaz – značka Gonoe, ktorá minulý týždeň predstavila upcyklovanú kolekciu v spolupráci s NEHERA. Aj táto spolupráca je výsledkom mentoringu, ktorý Best Fashion Talent poskytuje.
Ďalšia kapitola
Finalistky teraz čaká príprava na Mercedes-Benz Fashion Live!, kde sa ich vízie stretnú s publikom aj odbornou verejnosťou. Okrem hlavnej ceny vyhlásia organizátori aj Refresher Fashion Talent a Corwin Sustainable Fashion Talent – ocenenie, ktoré odovzdá partner, udržateľný developer Corwin.
„Sme radi, že môžeme podporiť ocenenie Best Fashion Talent a podieľať sa na rozvoji mladej generácie tvorcov, ktorí pristupujú k móde zodpovedne, a ktorí inšpirujú aj nás. Veríme, že rovnako ako v našom odvetví, aj v móde je kľúčové pozerať sa dopredu. Chceme mladým dizajnérom poskytnúť potrebnú oporu a ukázať im, že ich práca a prístup k udržateľnosti má zmysel. Veríme ze takto môžeme šíriť pozitívny dopad aj za hranice našich projektov,“ hovorí CEO spoločnosti Corwin, Marián Hlavačka.
Rastúci záujem o podporu mladých talentov potvrdzuje aj zapojenie ďalších partnerov –značiek Ladival a L’Oréal Paris.
„V L’Oréal Paris veríme v silu mladých hlasov a kreativity, preto chceme stáť pri projektoch, ktoré im dávajú priestor rozvíjať sa a rásť. Best Fashion Talent vnímame ako dôležitú platformu, ktorá dokáže odštartovať kariéru novej generácie dizajnérov na Slovensku, a sme hrdí, že ju môžeme podporiť,“ dodáva Gabriela Fričová z L’Oréal Paris.