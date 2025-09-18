Kategórie
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Pantene.
dnes 18. septembra 2025 o 19:00
Čas čítania 2:50
Sponzorovaný obsah

Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov

ZDRAVIE ŽENSKÉ ZDRAVIE
Prevencia namiesto liečby. Kristína má za sebou odstránenie vaječníkov a čaká ju odstránenie prsných žliaz. Svoj príbeh zdieľa aj preto, aby dodala odvahu iným ženám.

Častokrát počujeme, že prevencia je dôležitá. Stretávajú sa s tým najmä ženy, ktoré majú v rodinnej anamnéze rakovinu prsníka alebo vaječníkov. Vrodená mutácia v génoch BRCA1 alebo BRCA2 (z ang. Breast Cancer Gene) zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka o viac ako 70 %, pričom u bežnej populácie je to iba 12 %. Mutácie v týchto génoch niekoľkonásobne zvyšujú aj riziko rozvoja rakoviny vaječníkov.

Významnú osvetu prevencii urobila Angelina Jolie, ktorá po pozitívnom teste na mutáciu BRCA1 a odporúčaní lekárov podstúpila preventívne odstránenie oboch prsníkov a neskôr aj odstránenie vaječníkov a vajcovodov.

Podobnú skúsenosť zdieľa aj slovenská influencerka Kristína Suchánková, ktorú môžeš poznať ako foodblogerku za profilom The Tolerant Cook alebo ako autorku podcastu Za stolom. Kristína má rovnako ako Angelina mutáciu na géne BRCA1.

Pred troma rokmi jej preventívne vyoperovali vaječníky a začiatkom budúceho roka ju čaká preventívne odstránenie prsných žliaz. 

Informácie o rizikách som mala, avšak zažiť to na vlastnej koži je vždy horšie ako podpísať informovaný súhlas.

Kristína Suchánková
Zdroj: archív respondentky Kristíny Suchánkovej

Kristína sa rozhodla pre prevenciu

„Genetické testy mi spravili pred 20 rokmi, keď som mala 18 rokov a moja mama zomrela na spomínané onkologické ochorenia. Bohužiaľ, história a prognóza ochorenia v našej rodine bola veľmi zlá, tak mi lekári odporučili genetické testy, ktoré mi vyšli bohužial pozitívne,“ uvádza Kristína. 

Dodáva, že v tej dobe to až tak neriešila, pretože jej lekári odporúčali podstúpiť preventívne zákroky až po 35-ke. „Čím viac sa však blížil tento vek, tým viac som mala obavy a stres. Pred vznikom rakoviny a rovnako pred operáciami a ich nežiaducimi následkami.“ 

Svoj zdravotný stav konzultovala s onkológmi na Slovensku aj v Čechách, čítala rôzne štúdie, až nakoniec dospela k názoru, že preventívne odstránenie vaječníkov a neskôr aj prsných žliaz podstúpi. 

Kristína Suchánková
Zdroj: archív respondentky Kristíny Suchánkovej

„Samotné odstránenie vaječníkov nie je až taká zložitá operácia, prebehla laparoskopicky, jazvy mi nie sú ani vidieť. V tomto prípade sú komplikované následky predčasnej menopauzy. Informácie o rizikách som mala, avšak zažiť to na vlastnej koži je vždy horšie ako podpísať informovaný súhlas. Rozhodnutie napriek pár komplikáciám neľutujem.“

Začiatkom budúceho roka ju čaká odstránenie prsných žliaz. Túto preventívnu operáciu je možné vykonať viacerými spôsobmi. „Ja som po konzultácii s lekárom zvolila odstránenie žliaz s okamžitou náhradou implantátmi. Pevne verím, že všetko dopadne dobre a bez komplikácií.“

Ženám chce pomôcť prekonať strach

Tému prevencie rakoviny otvára aj na Instagrame predovšetkým preto, aby pomohla niektorým ženám prekonať strach. Tvrdí, že v súčasnej dobe je bežné otvárať témy, ktoré boli v minulosti tabu. „Prevencia je VŽDY lepšia ako liečba choroby,“ dodáva. 

Jej osobné skúsenosti ju naučili, že keď nejde o život, nejde o nič. „Bude to znieť ako klišé, odrazu mi všetky ostatné problémy prišli ako banálne. Dovolím si tvrdiť, že ma len tak niečo v živote nerozhádže, pokiaľ nejde o zdravie. Na túto tému som naopak veľmi citlivá, možno viac v porovnaní s ostatnými.“

Kristína Suchánková
Zdroj: archív respondentky Kristíny Suchánkovej

Kristína je tiež ambasádorkou projektu Vystrihaj sa Slovensko, ktorý zastrešuje Liga proti rakovine a značka Pantene. Tento projekt pomáha zdarma sprostredkovať parochne onkologickým pacientkám. 

Aj keď v prípade Kristíny išlo o preventívny zákrok a onkologickú liečbu podstúpiť nemusela, spomína si, čo prežívala jej mama. „Pamätám si však, ako moja mama roky nemala vlasy a nosila šatky a parochne a že to nevplývalo psychicky dobre ani na ňu, ani na mňa.“

Dodáva: „Myslím si, že keď bežní ľudia vidia onkologického pacienta bez vlasov, sú často v rozpakoch a nevedia ako reagovať. Kvalitné parochne stoja tisíce eur, je preto super, že Liga proti rakovine a Pantene ich vedia vďaka tomuto projektu pacientkam poskytnúť zadarmo a poskytnúť im tak lepší komfort a väčšie sebavedomie.“

Cena kvalitných parochní sa začína na sume 150 eur, kvalitnejšie môžu stáť niekoľkonásobne viac. Príspevok od štátu sa však pohybuje na úrovni 50 eur.

V takýchto prípadoch pomáha Liga proti rakovine s projektom Vystrihaj sa Slovensko, kde sa môžeš zapojiť aj ty. Stačí, ak si kúpiš do 30. septembra akýkoľvek produkt Pantene v 101 Drogérii – 50 centov z každého predaného produktu putuje na pomoc onkologickým pacientom. Celkovo sa v tejto zbierke za 8 ročníkov vyzbieralo už viac ako 80 000 eur.

Ďalej môžeš pomôcť aj darovaním vlasov – skontroluj si či spĺňaš potrebné podmienky a následne sa nechaj ostrihať v spolupracujúcom kaderníctve. Darované vlasy využíva Liga proti rakovine na výrobu parochní zo živých vlasov alebo ich odpredaj a následný nákup už hotových parochní z umelých či živých vlasov. Viac informácií nájdeš TU.

 

ŽENSKÉ ZDRAVIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Zdroj: nih.gov
Náhľadový obrázok: archív respondentky Kristíny Suchánkovej
