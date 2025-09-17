Billy Barman a Dievčatá zo SĽUK-u sú späť. Koncerty budú po dlhej dobe aj mimo Bratislavy, uvidíš ich v týchto mestách

Počas uplynulých rokov boli koncerty v Bratislave vždy vypredané, kapela sa preto tento rok rozhodla priniesť šou do ďalších miest na Slovensku aj v Česku.
Tento projekt sa posledné roky stal sviatočným rituálom a aj v decembri 2025 vyrážajú na turné po Slovensku aj do Prahy.
Kapela to už tradične odštartuje 8. decembra v bratislavskej Starej tržnici, kde boli počas uplynulých rokov vypredané vstupenky do posledného miesta. Potom sa presunú do Žiliny, Košíc, Banskej Bystrice a sériu koncertov zakončia v Prahe. Za lístok zaplatíš od 35 do 49 eur, podľa toho, či chceš stáť, alebo mať svoje miesto. Vstupenky si môžeš kúpiť kliknutím na tento odkaz alebo modré tlačidlo nižšie.
- 8. 12. 2025 – Bratislava (Stará tržnica)
- 10. 12. 2025 – Žilina (Event House)
- 12. 12. 2025 – Košice (Kunsthalle)
- 13. 12. 2025 – Banská Bystrica (Robotnícky dom)
- 16. 12. 2025 – Praha (Archa+)
Toto spojenie modernej hudby a folklóru v podaní dievčat zo SĽUK-u pôsobí tak, že na konci večera budeš mať určite zimomriavky.
Na programe budú tradičné piesne v jedinečných aranžmánoch doplnené o skladby z posledného albumu Galéria duševného zdravia spolu s dievčatami zo SĽUK-u, a navyše aj premiérová skladba v spolupráci s riaditeľom SĽUK-u Jurajom Hamarom. Detaily o jej pôvode a koncertnej podobe kapela odhalí už čoskoro.
Spoločné koncerty s dievčatami zo SĽUK-u už kapela raz predstavila a zožala veľký úspech na celom Slovensku. Výsledkom tejto spolupráce je aj živá nahrávka POTICHU, dostupná na CD. Album POTICHU bude možné kúpiť priamo na koncertoch.
„My dievčatá máme veľmi radi a koncertovanie s nimi je pre nás vždy radosť. Tentokrát nás čaká nadupaný týždeň, počas ktorého odohráme päť koncertov v štyroch slovenských mestách a jednom českom. Tešíme sa, že tento program konečne prinesieme aj mimo Bratislavy, kde sme ho hrali posledné tri roky,“ hovoria Billy Barman.
Ak hľadáš koncert, ktorý ti spraví Vianoce ešte predtým, než ochutnáš kapra a zemiakový šalát, Billy Barman & Dievčatá zo SĽUK-u sú jasná voľba.