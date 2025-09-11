Kategórie
dnes 11. septembra 2025 o 18:29
Čas čítania 0:38
Anja Samardžija

VIDEO: Sydney Sweeney sa predstavuje v prvom silnom traileri k filmu Christy. Pribrala kvôli nemu vyše 13 kilogramov

VIDEO: Sydney Sweeney sa predstavuje v prvom silnom traileri k filmu Christy. Pribrala kvôli nemu vyše 13 kilogramov
FILMY A SERIÁLY AKČNÉ FILMY BOX SYDNEY SWEENEY
Nový film režiséra Davida Michôda Christy sa premietal na filmovom festivale v Toronte.

Film rozpráva príbeh jedného z najúspešnejších boxerských legiend 90. rokov. Sydney Sweeney sa predstaví v úlohe boxerky Christy Martin. Pod vedením svojho trénera a neskôr manžela Jima Martina, ktorého hrá Ben Foster, sa Christy vydáva do tvrdého sveta profesionálneho boxu, kde si rýchlo získava rešpekt a pozornosť médií.

christy, sydney sweeney christy, sydney sweeney christy, sydney sweeney christy, sydney sweeney
Zobraziť galériu
(10)

Film sa však nezameriava len na športovú stránku príbehu. Ukazuje aj osobný boj Christy s vlastnou identitou a tlakom jej rodiny.

„Christy je Zúriaci býk... Sydney Sweeney podáva úžasný výkon, ktorý ukazuje zložitosť príbehu Christy vrátane bolestivých tém domáceho násilia a homofóbie,“ píše The Playlist.

Film už teraz dostáva pozitívne reakcie divákov aj kritikov. „Jeden z najlepších filmov roka,“ napísal jeden z divákov na RottenTomatoes.

„Sydney Sweeney vo svojom doteraz najangažovanejšom výkone povyšuje to, čo by inak mohlo byť priemernou boxerskou drámou, na oveľa presvedčivejšie a napínavejšie predstavenie,“ komentuje užívateľ Letterboxing Matt Neglia.

Film príde do amerických kín 7. novembra, informácie o slovenskej premiére zatiaľ nie sú k dispozícii.

Anja Samardžija
Anja Samardžija
Reporter
Všetky články
Zdroj: theplaylist.net
Náhľadový obrázok: Black Bear Pictures
