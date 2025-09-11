Nový film režiséra Davida Michôda Christy sa premietal na filmovom festivale v Toronte.
Film rozpráva príbeh jedného z najúspešnejších boxerských legiend 90. rokov. Sydney Sweeney sa predstaví v úlohe boxerky Christy Martin. Pod vedením svojho trénera a neskôr manžela Jima Martina, ktorého hrá Ben Foster, sa Christy vydáva do tvrdého sveta profesionálneho boxu, kde si rýchlo získava rešpekt a pozornosť médií.
Film sa však nezameriava len na športovú stránku príbehu. Ukazuje aj osobný boj Christy s vlastnou identitou a tlakom jej rodiny.
„Christy je Zúriaci býk... Sydney Sweeney podáva úžasný výkon, ktorý ukazuje zložitosť príbehu Christy vrátane bolestivých tém domáceho násilia a homofóbie,“ píše The Playlist.
Film už teraz dostáva pozitívne reakcie divákov aj kritikov. „Jeden z najlepších filmov roka,“ napísal jeden z divákov na RottenTomatoes.
„Sydney Sweeney vo svojom doteraz najangažovanejšom výkone povyšuje to, čo by inak mohlo byť priemernou boxerskou drámou, na oveľa presvedčivejšie a napínavejšie predstavenie,“ komentuje užívateľ Letterboxing Matt Neglia.
Film príde do amerických kín 7. novembra, informácie o slovenskej premiére zatiaľ nie sú k dispozícii.