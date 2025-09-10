Americkým Kongresom opäť otriasla kauza spojená so zosnulým finančníkom a odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffrey Epsteinom.
Len nedávno bola zverejnená séria nových dokumentov z Epsteinovej pozostalosti, medzi ktorými sa nachádza aj tzv. „narodeninová kniha“. Ide o súkromný album plný listov, karikatúr a fotografií pripravený k jeho 50. narodeninám v roku 2003.
Najväčšiu pozornosť vzbudila strana s kresbou nahého ženského tela a podpisom „Donald“, o ktorom viacerí predpokladajú, že ide o bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Ten však spojitosť s kresbou a podpisom razantne odmieta. Jeho právny tím dokonca podal žalobu na Wall Street Journal, ktorý o dokumente prvý informoval.
MASSIVE BREAKING: Lawyers for Jeffrey Epstein’s estate just provided a copy of the birthday book Trump Signed and placed a disgusting poem in for Epstein.— Brian Krassenstein (@krassenstein) September 8, 2025
Congress just released the full letter and signature!
I have no doubt in my mind that this is Trump's Signature.
Trump… pic.twitter.com/3cwOjYcSKy
V samostatnom príspevku zástupca vedúceho kancelárie Bieleho domu pre komunikáciu Taylor Budowich tiež poprel, že Trump podpísal Epsteinovu knihu a zdieľal niekoľko obrázkov s prezidentovým podpisom.
Mnohí však naznačujú, že podpis na dokumente sa veľmi podobá obrázkom Trumpovho podpisu na iných dokumentoch, ktoré kolujú online, najmä keď Trump podpisuje iba svoje krstné meno.
Čo obsahuje „narodeninová kniha“?
Kompletný album má viac než 230 strán a obsahuje osobné listy, karikatúry, fotografie, vtipy či iné suveníry od Epsteinových známych - vrátane mien ako Bill Clinton alebo Alan Dershowitz.
Niektoré časti knihy boli čiastočne redigované, najmä mená a tváre žien, ktoré by mohli byť potenciálnymi obeťami alebo maloletými. Dokumenty ukazujú aj nejednoznačné a sexistické narážky, napríklad fiktívny šek na 22 500 dolárov so sprievodným textom o „predaji plne odpísanej ženy Donaldovi Trumpovi“.
Podľa CNN knihu zostavila Ghislaine Maxwell, Epsteinova blízka spolupracovníčka, ktorá momentálne čelí výkonu trestu za obchodovanie s maloletými.
Trump opakovane zdôraznil, že akékoľvek spojenie s narodeninovou knihou je falošné. Proti nemu však stoja historické podpisy z mestských archívov New Yorku, ktoré sa podľa expertov nápadne podobajú na podpis z albumu.