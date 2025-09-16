Absolvovala som virálny Japanese head spa. Zistila som veci, ktoré ma prekvapili (REPORTÁŽ)

Japanese head spa je viac než len masáž hlavy. Je to relax, ktorý budeš chcieť zažiť znova a znova.
Vo svete beauty a well-beingu rastie trend, ktorý si zamilovali TikTok influencerky a aj one-and-only Kim Kardashian. Reč je o takzvanom Japanese head spa, procedúre, ktorá sa zameriava na zdravie vlasovej pokožky pomocou luxusnej starostlivosti.
Pôvod Japanese head spa siaha do tradičnej indickej a ajurvédskej medicíny a spočíva v precíznych krokoch spájajúcich čistenie, hydratáciu a masáže. Procedúra sľubuje čistejšiu vlasovú pokožku, zlepšený krvný obeh, silnejšie vlasové korienky, lesk a zníženie stresu. Nejde teda len o obyčajné umývanie, ale o komplexný relaxačný rituál.
Presne takúto procedúru som zažila v prvom Japanese Zen Head Spa na Slovensku, ktorý má certifikáciu priamo z Tokia. Podľa oficiálnej webstránky vedomosti a zručnosti čerpajú od najskúsenejších japonských HEAD SPA terapeutov a ošetrenie je podľa HEAD SPA protokolu. Tento salón sa nachádza v Bratislave, v lokalite Twin City A.
Ako bola na tom moja vlasová pokožka?
Priestor salóna sa nesie v estetike „japandi“ a je spravený s dôrazom na diskrétnosť – si v ňom len ty, head spa terapeutka a nikto iný. Ja som sa zoznámila s terapeutkou Mariannou, ktorá ma posadila do kresla, aby mohla začať analýzu vlasov.
Spýtala sa ma, aký typ vlasov podľa seba mám. Priznala som, že si musím umývať vlasy každý deň, pretože sa pomerne rýchlo mastia. Paradoxom je to, že končeky vlasov sú suchšie a majú tendenciu sa lámať.
Keď mi terapeutka ukázala cez kameru vrch vlasov, potvrdila mi, že pokožka je mastnejšia. Vysvetlila mi, že zdravá pokožka by mala byť „modro-biela ako ľad“ s viditeľnými červenými cievkami. Dozvedela som sa, že nánosy vznikajú aj nedostatočným oplachovaním šampónu, ale aj používaním stylingových produktov (v mojom prípade som deň predtým aplikovala hydratačný balzam na vlasy, čo tiež ovplyvnilo stav pokožky).
„Ak máme na povrchu pokožky nános, tak sa upchávajú folikuly, cievy sa sťahujú a pokožka nedýcha. Potom neprúdia živiny do vlasov tak, ako majú, takže dôkladná starostlivosť je základ,“ vysvetlila mi Marianna.
Analýza mi ukázala, že po stranách to bolo lepšie ako v strede hlavy, no i tak potrebovala celá vlasová pokožka prečistiť. Presunuli sme sa do uzatvorenejšej časti salóna „where the magic happens.“
Takýto zážitok som naozaj nečakala
Miestnosť, kde sa deje procedúra, bola osvetlená príjemnými svetlami a nechýbala ani relaxačná hudba. Počas rituálu som mala na sebe len uterák a deku. Terapeutka mi odporučila, aby som pre najlepší zážitok z rituálu mala zatvorené oči.
Najprv sa začala aromaterapia pomocou prírodných esenciálnych olejov, ktoré som pomaly vdychovala – mali veľmi príjemnú vôňu a cítila som, že pomaly začínam relaxovať. Čo ma prekvapilo, bola masáž nôh cez deku. Ako som sa neskôr dozvedela, je to preto, aby som sa dostala do stavu „zen,“ čiže meditácie.
Potom sa začalo hĺbkové čistenie pomocou olejov a špeciálnych exfoliačných techník na odstránenie všetkých nečistôt, prebytočného mazu a zvyškov produktov. Marianna mi jemnými masážnymi pohybmi prstov prechádzala po celej pokožke hlavy, aby sa produkty dostali ku každému korienku a zvýšil sa prietok krvi.
Nasledoval kľúčový prvok japonskej head spa terapie – prúd teplej vody, ktorý mi jemne stekal po pokožke hlavy, aby pripomínal potôčik v japonskej zen záhrade. Potom mi Marianna nasadila na hlavu špeciálnu parnú saunu z Japonska, ktorej úlohou je pomáhať k efektívnejšiemu prenikaniu aktívnych látok do pokožky a otvoriť vlasové folikuly.
Čerešničkou procedúry bola masáž rúk, dlaní, šije pomocou hydratačného krému a stláčanie akupresúrnych bodov na hlave. Musím povedať, že všetky kroky rituálu boli tak upokojujúce, že mala som čo robiť, aby som nezaspala.
Výsledok
Po procedúre som sa presunula naspäť do kresla, aby sme sa opäť pozreli cez kameru na moju vlasovú pokožku. Výraznú zmenu pred rituálom pred a po videla nielen terapeutka, ale aj ja.
Na malej obrazovke som pozorovala, ako bola pokožka naozaj modro-biela a lesklá ako „ľad.“ Folikuly sa pekne pootvárali a tým, že nános zmizol bolo vidno, odkiaľ rastú jednotlivé vlasy. Viditeľné boli aj malé červené žilky.
Terapeutka mi povedala, že mám jemné vlasy, čo je podľa nej moja výhoda a nevýhoda – jednoducho sa umývajú, no na druhú stranu je skôr vidieť mastnotu. Odporučila mi, že pri mojom type pokožky si pokojne môžem umývať hlavu aj každý deň. Odhadla, že pociťujem vnútorný stres, lebo si všimla, že som mala počas masáže jemné tiky. Stres podľa nej znižuje aj hustotu mojich vlasov.
Nasledovalo aplikovanie ochrany pred teplom a kompletné vysušenie vlasov. Zo salóna som odišla s hebkými vlasmi, oddýchnutá a s novými poznatkami. Takto vyzerali moje vlasy po procedúre: