Ako vyzerá reálny pôrod, šestonedelie či JIS-ka novorodencov? Pozri si nové videá z pôrodnice a Novorodeneckého oddelenia Ružinov

MamaClass.sk a ružinovská pôrodnica prinášajú edukačný projekt, ktorý budúcim mamičkám pomôže cítiť sa pokojnejšie.
Tehotenstvo je krásne, ale často aj plné otázok a obáv z neznámeho. Ako vyzerá pôrod? Kde budem rodiť? Ako to tam celé prebieha? A čo sa deje po pôrode?
Odpovede na tvoje otázky prináša nový edukačný projekt MamaClass.sk, ktorý vznikol v spolupráci s Ružinovskou nemocnicou (II. Gynekologicko-pôrodnickou klinikou LFUK a UNB Ružinov pod záštitou prednostu kliniky prof.MUDr. Jozefa Záhumenského, PhD., a Novorodeneckým oddelením UNB Ružinov pod záštitou primárky MUDr. Moniky Rosoľankovej).
Profesionálne natočené a zrozumiteľné videá ti ukážu priestory, ľudí aj samotný priebeh pôrodu a pobytu v nemocnici.
Čo vo videách uvidíš?
- ako vyzerá pôrodnica Ružinov zvnútra – bez nutnosti osobnej prehliadky,
- jednotlivé možnosti pôrodu – prirodzený aj cisársky rez,
- priestory šestonedelia aj novorodeneckej JIS-ky,
- čo môžeš očakávať po pôrode, ako sa pripraviť a čo ti môže pomôcť.
Videá nájdeš pohodlne online na MamaClass.sk, kde si ich môžeš pozrieť kedykoľvek a koľkokrát budeš chcieť.
„Pamätám si, ako veľmi mi počas vlastného tehotenstva chýbali praktické a zrozumiteľné informácie. Chcela som sa pripraviť, ale nevedela som nájsť zdroj, kde sú všetky informácie na jednom mieste. Preto sme vytvorili MamaClass.sk – miesto, kde sa ženy cítia bezpečne, prijaté a informované,“ hovorí zakladateľka platformy.
MamaClass.sk nie je len predpôrodná príprava. Je to komunitná a odborná podpora pre ženy pred, počas aj po pôrode. Nájdeš tu live stream s odborníčkami, videá a pomoc k témam ako dojčenie, psychická pohoda, šestonedelie, logopédia či návrat k fyzickej kondícii.
Tento nový projekt zapadá do filozofie MamaClass.sk – pomáhať ženám cítiť sa silnejšie a pripravené na pôrod. Pretože informácie znižujú strach. A ty si zaslúžiš cítiť sa v pôrodnici pokojne. Viac informácií a prístup ku všetkým videám nájdeš TU.