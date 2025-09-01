Vzácny úkaz sa vracia na Slovensko. Na oblohe budeš môcť sledovať polárnu žiaru

Silná geomagnetická búrka môže priniesť polárnu žiaru, ktorú bude možné pozorovať aj voľným okom.
Už dnes v noci z pondelka na utorok budeš môcť na oblohe pozorovať polárnu žiaru. Túto noc totiž dorazí k Zemi oblak plazmy zo Slnka. Ten má spôsobiť búrku, ktorá môže priniesť polárnu žiaru aj k nám na územie Slovenska. Informuje o tom portál iMeteo.
Podľa meteorológov je dôvod jasný – oblak plazmy zo Slnka zasiahne zemské magnetické pole. To vyvolá geomagnetickú búrku, pri ktorej sa v atmosfére rozžiari polárna žiara. Ide o jedinečné svetelné divadlo, ktoré sa u nás objavuje len výnimočne.
Ak bude búrka taká silná, ako sa predpovedá – teda triedy G2 až G4 – polárnu žiaru by si mohol/a vidieť aj voľným okom. V každom prípade ju však spoľahlivo zachytia fotoaparáty či moderné telefóny.
Ak chceš zvýšiť svoje šance na úspech, nájdi si tmavé miesto mimo mestského svetelného smogu, sleduj oblohu smerom na sever, priprav si techniku a nezabudni na dávku trpezlivosti. Šanca, že dnes v noci uvidíš polárnu žiaru, je naozaj vysoká.