Ako vyčistiť biele tenisky? Vďaka týmto 4 tipom ich budeš mať ako nové

Tieto „cleaning hacks“ ti zaručia čisté a žiarivo biele tenisky.
Biele tenisky vyzerajú super a dokážu doplniť snáď každý outfit. Jediná ich nevýhoda – rýchlo sa zašpinia. Keďže hodiť ich do práčky je asi najhorší možný nápad, našli sme pre teba niekoľko užitočných tipov, ako vyčistiť biele tenisky.
1. Zubná pasta
Stará dobrá zubná pasta sa nepostará len o tvoje zuby, ale aj o biele tenisky. Zober nejakú kefku, aplikuj na ňu bielu pastu (gélové a farbené pasty môžu mierne zafarbiť tenisky, a to predsa nechceš) a jemným krúživým pohybom ju vpracuj do materiálu tenisiek. Nechaj pôsobiť okolo 10 až 15 minút a zbav sa pasty vlhkou handričkou.
@culted STYLE HACK: Make your sneakers white again with toothpaste! #LearnOnTikTok #sneakers #fashion #fashionhack #trainers #toothpaste #streetstyle ♬ Pretty Boy Swag - Soulja Boy
2. Prášok na pranie
Namiesto zubnej pasty môžeš použiť aj klasický prášok na pranie, ktorý na tenisky aplikuješ podobným spôsobom – zmiešaj prášok s vodou, aby vznikla kaša, a pomocou krúživých pohybov kefky sa zbav nečistôt.
@mustafababarr
Cleaning my white Air force 1 sneakers 👟♬ kompa pasión (sped up) - Фрози
3. Saponát na riad + voda
Ďalšia efektívna alternatíva je použitie obyčajného saponátu na riad. Zmiešaj niekoľko kvapiek saponátu s vodou a pomocou hubky vyčisti špinu na teniskách. Následne so suchou handričkou ich osuš.
4. Špeciálne prípravky
Tento bod sa ťa týka, ak sú tvoje tenisky zo semišu alebo nubuku. Takéto tenisky je dobré čistiť špeciálnymi prípravkami, ktoré nie sú agresívne a nepoškodzujú materiál. Nájdeš ich v špecializovaných predajniach obuvi. Môžeš si zaobstarať aj kryštalickú gumu, ktorá odstraňuje nečistoty z podrážky.
BONUS: Použi impregnáciu
Tenisky sú čistě a modlíš sa, aby sa ti nezašpinili znova? Určite si zaobstaraj impregnáciu, ktorá funguje na tvojich teniskách ako bariéra medzi nešistotami a vodou. Impregnácie sú na báze olejov, vosku, silikónu, teflónu alebo nano technológií. Zvoľ si takú, ktorá ti vyhovuje. Nájdeš ich skoro v každej predajni obuvi.
@solefreshdubai Have you tried our water-repellent Impregnation 💦 Bring your favorite pairs to us and we will protect them. We are open daily 10am - 10pm 📍Golden Mile 6, Palm Jumeriah #cleaning #dubai #solefreshdubai #solefresh #FirstSneakerDryCleaning #solefreshness #solefreshkz #sneakers #heels #Suede #leathers #Restore #dubai #alltypesofshoes #Dubai #Palm #palmjumeirah #dubaisneakers ♬ original sound - Sole-Freshdxb