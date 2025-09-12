Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. septembra 2025 o 13:49
Čas čítania 1:27

Ako vyčistiť biele tenisky? Vďaka týmto 4 tipom ich budeš mať ako nové

Ako vyčistiť biele tenisky? Vďaka týmto 4 tipom ich budeš mať ako nové
Zdroj: Dupe/Paula Peréz
MÓDA MÓDA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tieto „cleaning hacks“ ti zaručia čisté a žiarivo biele tenisky.

Biele tenisky vyzerajú super a dokážu doplniť snáď každý outfit. Jediná ich nevýhoda –⁠⁠⁠⁠ rýchlo sa zašpinia. Keďže hodiť ich do práčky je asi najhorší možný nápad, našli sme pre teba niekoľko užitočných tipov, ako vyčistiť biele tenisky.

1. Zubná pasta

Stará dobrá zubná pasta sa nepostará len o tvoje zuby, ale aj o biele tenisky. Zober nejakú kefku, aplikuj na ňu bielu pastu (gélové a farbené pasty môžu mierne zafarbiť tenisky, a to predsa nechceš) a jemným krúživým pohybom ju vpracuj do materiálu tenisiek. Nechaj pôsobiť okolo 10 až 15 minút a zbav sa pasty vlhkou handričkou.

Upozorňujeme ťa, že zubná pasta môže obsahovať ingrediencie, ktoré po dlhodobom používaní poškodzujú materiál tenisiek. 
@culted STYLE HACK: Make your sneakers white again with toothpaste! #LearnOnTikTok #sneakers #fashion #fashionhack #trainers #toothpaste #streetstyle ♬ Pretty Boy Swag - Soulja Boy

2. Prášok na pranie

Namiesto zubnej pasty môžeš použiť aj klasický prášok na pranie, ktorý na tenisky aplikuješ podobným spôsobom⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ –⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠zmiešaj prášok s vodou, aby vznikla kaša, a pomocou krúživých pohybov kefky sa zbav nečistôt. 

@mustafababarr

Cleaning my white Air force 1 sneakers 👟

♬ kompa pasión (sped up) - Фрози

3. Saponát na riad + voda

Ďalšia efektívna alternatíva je použitie obyčajného saponátu na riad. Zmiešaj niekoľko kvapiek saponátu s vodou a pomocou hubky vyčisti špinu na teniskách. Následne so suchou handričkou ich osuš.

4. Špeciálne prípravky

Tento bod sa ťa týka, ak sú tvoje tenisky zo semišu alebo nubuku. Takéto tenisky je dobré čistiť špeciálnymi prípravkami, ktoré nie sú agresívne a nepoškodzujú materiál. Nájdeš ich v špecializovaných predajniach obuvi. Môžeš si zaobstarať aj kryštalickú gumu, ktorá odstraňuje nečistoty z podrážky.

BONUS: Použi impregnáciu

Tenisky sú čistě a modlíš sa, aby sa ti nezašpinili znova? Určite si zaobstaraj impregnáciu, ktorá funguje na tvojich teniskách ako bariéra medzi nešistotami a vodou. Impregnácie sú na báze olejov, vosku, silikónu, teflónu alebo nano technológií. Zvoľ si takú, ktorá ti vyhovuje. Nájdeš ich skoro v každej predajni obuvi.

@solefreshdubai Have you tried our water-repellent Impregnation 💦 Bring your favorite pairs to us and we will protect them. We are open daily 10am - 10pm 📍Golden Mile 6, Palm Jumeriah #cleaning #dubai #solefreshdubai #solefresh #FirstSneakerDryCleaning #solefreshness #solefreshkz #sneakers #heels #Suede #leathers #Restore #dubai #alltypesofshoes #Dubai #Palm #palmjumeirah #dubaisneakers ♬ original sound - Sole-Freshdxb
Nekupuj predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
MÓDA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Dupe/Paula Peréz
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
refresher+
Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
pred 2 dňami
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
včera o 16:00
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
pred 2 dňami
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
refresher+
Odporúčané
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
dnes o 08:00
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Storky
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Lifestyle news
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku pred 35 minútami
Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies pred hodinou
Diddy bojuje o slobodu do poslednej chvíle. Žiada súd o zrušenie jeho rozsudku pred hodinou
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov pred 3 hodinami
Manželka Brucea Willisa pod vlnou kritiky: Vysvetlila, prečo herca odsťahovala do samostatného domu dnes o 10:16
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy dnes o 08:49
Ed Sheeran vyvrátil dohady o svojom odchode z Británie. Do USA sa sťahuje dočasne aj kvôli novému albumu dnes o 07:50
SIMILIVINLIFE dropol nové EP, merch a vyráža na tour. Get Rich or Die Lovin' prináša nové fun a sladké jednohubky včera o 19:27
Ralph Lauren vstupuje do technologického sveta. Uvádza AI chatbota Ask Ralph včera o 19:16
VIDEO: Sydney Sweeney sa predstavuje v prvom silnom traileri k filmu Christy. Pribrala kvôli nemu vyše 13 kilogramov včera o 18:29
Spravodajstvo
Poľsko Vláda Roberta Fica Rusko Bielorusko
Viac
AKTUÁLNE: V USA zadržali podozrivého z vraždy aktivistu Kirka
pred 13 minútami
Policajný zásah pri Dunajskej Strede: Syn našiel v dome mŕtveho otca
pred hodinou
Na Ministerstve dopravy SR hlásia žltačku. Rezort prijal všetky potrebné opatrenia
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
Retro bodkovaná Ariana Grande či Zara Larsson v nohavičkách. Toto sú najlepšie outfity z MTV VMA 2025
Zahraničné
8. 9. 2025 9:04
Retro bodkovaná Ariana Grande či Zara Larsson v nohavičkách. Toto sú najlepšie outfity z MTV VMA 2025
8. 9. 2025 9:04
Najlepšie riasenky z drogérky, ktoré ti dodajú maximálny objem za minimálnu cenu
V spolupráci
Najlepšie riasenky z drogérky, ktoré ti dodajú maximálny objem za minimálnu cenu
dnes o 10:00
Ralph Lauren vstupuje do technologického sveta. Uvádza AI chatbota Ask Ralph
Ralph Lauren vstupuje do technologického sveta. Uvádza AI chatbota Ask Ralph
včera o 19:16
Nebezpečnú látku v géloch na nechty zakázali v celej EÚ. Ohrozuje plodnosť aj nenarodené deti
Nebezpečnú látku v géloch na nechty zakázali v celej EÚ. Ohrozuje plodnosť aj nenarodené deti
7. 9. 2025 17:37
Steal the Style: Začni školský rok ako hviezda zo seriálu Wednesday. Inšpiruj sa outfitmi Jenny Ortegy
V spolupráci
Steal the Style: Začni školský rok ako hviezda zo seriálu Wednesday. Inšpiruj sa outfitmi Jenny Ortegy
8. 9. 2025 13:00
Air Jordan 1 Low od Travisa Scotta, mokasíny New Balance aj Nike Air Max 95 inšpirované mangou. Toto sú TOP vydania nových tenisiek
Air Jordan 1 Low od Travisa Scotta, mokasíny New Balance aj Nike Air Max 95 inšpirované mangou. Toto sú TOP vydania nových tenisiek
7. 9. 2025 16:00
Viac z Šport Všetko
Mike Tyson priznal, že užíval fentanyl počas boxerskej kariéry. Opísal abstinenčné príznaky
Zahraničné
včera o 09:04
Mike Tyson priznal, že užíval fentanyl počas boxerskej kariéry. Opísal abstinenčné príznaky
včera o 09:04
Serena Williams propaguje liek na chudnutie. Odborníci ju kritizujú, vraj vysiela zlý signál fanúšikom
2. 9. 2025 16:49
Petra Vlhová potvrdila návrat na lyže. Popri rehabilitácii otvorila aj vlastné múzeum
pred 2 dňami
Viac z Zaujímavosti Všetko
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
včera o 16:00
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
dnes o 08:49
Sme vo vesmíre sami? NASA objavila prelomové známky života na Marse
včera o 17:08
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies
Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies
pred hodinou
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
pred 4 dňami
FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa
včera o 16:16

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ako vyčistiť biele tenisky? Vďaka týmto 4 tipom ich budeš mať ako nové
Móda
pred 42 minútami
Ako vyčistiť biele tenisky? Vďaka týmto 4 tipom ich budeš mať ako nové
pred 42 minútami
Tieto „cleaning hacks“ ti zaručia čisté a žiarivo biele tenisky.
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov
pred 3 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran aj 58G priniesli horúce septembrové novinky
REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran aj 58G priniesli horúce septembrové novinky
pred 3 hodinami
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
dnes o 08:49
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
refresher+
Odporúčané
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
dnes o 08:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
refresher+
Odporúčané
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
26. 11. 2024 9:30
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
V spolupráci
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
pred 2 dňami
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
včera o 09:13
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
včera o 12:04
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
5. 9. 2025 9:00
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
pred 3 dňami
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
pred 4 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia