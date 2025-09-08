Steal the Style: Začni školský rok ako hviezda zo seriálu Wednesday. Inšpiruj sa outfitmi Jenny Ortegy

👀 👀 👀
Nový školský rok je tu a spolu s ním aj otázka: čo na seba, aby si vyzerala štýlovo, ale stále bola sama sebou? Ak hľadáš inšpiráciu, Jenna Ortega je momentálne jedným z fashion mien, ktoré sa oplatí sledovať. Seriálová Wednesday sa vracia s pokračovaním a jej módne momenty v posledných mesiacoch dokazujú, že gotika a high fashion môžu ísť ruka v ruke.
Zo sympatickej tínedžerky sa Jenna premenila na high-fashion gotickú princeznú, ktorá vyzerá ako z pera Tima Burtona. Často ju vidieť vo výrazných siluetách – od dramatických šiat cez netradičné materiály až po smokingy inšpirované pánskou módou. Tieto outfity síce milujeme, ale patria skôr na červený koberec.
@flynnwest Let’s talk about all of Jenna Ortega‘s outfits so far while on the Wednesday season two press tour 💅🏼 #jennaortega #jennaortegaedit #wednesdayaddams #wednesdaynetflix #doomtour #entertainmentnews #whattowatch @TikTok UK @NetflixUK @Wednesday Netflix ♬ original sound - Flynn West
Jej „off-duty“ štýl je však omnoho jednoduchší a ľahšie napodobniteľný v bežnom živote. Vybrali sme preto niekoľko outfitov, ktoré dokážeš vytvoriť aj za zlomok pôvodnej ceny.
Gotická princezná, ale biznis. Outfity, ktoré Jenna predvádza na press tour, sú častokrát umeleckými dielami, ktoré nie sú úplne funkčné do bežného života. Jednou z „nositeľnejších“ verzií bol tento kostýmový set značky Vivienne Westwood, ktorý doplnila silonkami s identickým vzorom.
Podobné kúsky, ale za menej, sa nám síce nepodarilo nájsť, ale máme pre teba alternatívu, s ktorou dosiahneš vibe elegantnej gotickej princeznej – obzvlášť, ak siahneš po vzorovaných silonkách ako Jenna.
👉🏻 Do košíka si vhoď:
- Košeľa s ozdobnými gombíkmi Reserved – 32,99 €
- Minisukňa Reserved – 22,99 €
Kombinácia, ktorá by zvládla aj školské lavice. Zaujala nás najmä športová bunda, ktorá je pravdepodobne vintage úlovok. Jenna ju doplnila luxusnejšími značkami ako Thom Browne (košeľa), Dior (kabelka), Paloma Wool (topánky), Bottega Veneta (okuliare).
👉🏻 Do košíka si vhoď:
- Sukňa Abercrombie & Fitch – 31,99 € (58,99 €)
- Krátka košeľa Reserved – 22,99 €
- Bunda Carhartt WIP Flaming Ducks – 150,49 € (215 €)
Niekedy nepotrebuješ nič viac: biele tričko a pekný kardigán. Na tomto obrázku to síce nevidíš, ale Jenna svoj outfit doplnila svetlomodrými džínsami voľného strihu. Túto kombináciu si vieme predstaviť nielen na prednášky, ale napríklad aj na nedeľný brunch.
👉🏻 Do košíka si vhoď:
- Kardigán Reserved – 59,99 €
- Džínsy barrel leg – 32,99 €
- Hladké regular fit tričko – 9,99 €
Naše fashion inspo uzatvárame jesenným outfitom značky Desigual, ktorý Jenna doplnila topánkami Tom Ford a okuliarmi Barton Perreira. Na tvoj zoznam sme našli alternatívu s kratšou sukňou.
👉🏻 Do košíka si vhoď:
- Semišová minisukňa Reserved – 69,99 €
- Kožená bunda so zipsovým zapínaním Reserved – 89,99 €
- Bavlnený top – 7,99 €