„Provokatívna fotka pre teba, ty kr*va,“ odkázal.
Hailey a Justin Bieber sú už roky stredobodom pozornosti a fanúšikovia neprestajne špekulujú, či majú skutočne zdravý vzťah. Každý ich krok na sociálnych sieťach sledujú milióny ľudí a keď Justin nedávno zverejnil provokatívne fotky seba samého, Hailey nezostala ticho a dala jasne najavo, čo si o tom myslí.
Ako informoval Unilad, umelec nedávno zdieľal na Instagrame dve odvážne fotky, na ktorých pózuje len v šortkách a čiapke, s Calvin Klein boxerami pred očami celého sveta. K fotkám pridal popis: „Thirst trap fa u h**,“ doplnený dvoma provokatívnymi emotikonmi. (V preklade: Provokatívna fotka pre teba, ty kr*va).
Reakcia Hailey? Jediný eye-roll emotikon v komentári. Je teda zjavné, že z fotiek nie je veľmi nadšená. Fanúšikovia si všimli, že posledné mesiace je Justin trochu zvláštny. Na sociálnych sieťach sa objavujú jeho básne a vyznania, v ktorých hovorí, že sa cíti unavený zo vzťahov, že nenávidí sám seba alebo že má problém s hnevom. Našťastie, jeho zástupcovia opakovane popierajú fámy o drogách.
Napriek týmto „drámam“ manželia sú stále spolu. Justin nedávno zdieľal sériu romantických fotografií s Hailey, ktoré ona sama pridala na svoj Instagram Story s piesňou That's How Strong My Love Is. To, či ide iba o nevinné doberanie manželov alebo naozajstné hádky, nie je jasné.