Trápi ťa ekzém? Spýtali sme sa odborníčky, prečo vzniká a ako sa ho môžeš zbaviť

Ako úzko je ekzém prepojený s našou psychikou?
Začervenaná, svrbiaca či dokonca popraskaná pokožka sú častými príznakmi nepríjemného ekzému. Toto kožné ochorenie síce nie je nákazlivé, no jeho výskyt dokáže poriadne strpčiť každodenný život.
Ako súvisí psychická pohoda so vznikom ekzému, je toto ochorenie dedičné a dá sa mu predchádzať? Aj na to sme sa opýtali dermatovenerologičky MUDr. Romany Štecovej.
„Každý z ekzémov sa od seba viac či menej odlišuje, teda má svoj typický klinický obraz – vzhľad. Každý má inú príčinnú súvislosť, iný spúšťač, ale všetky dokážu pacientov poriadne potrápiť,“ vysvetľuje Romana Štecová, podľa ktorej je dôležité, aby diagnostiku urobil odborník. „Dermatológ vie najlepšie rozoznať, o ktorý typ ekzému ide.“
Častým spúšťačom je stres, ekzém však môžeš aj zdediť
Nielen imunita, ale aj psychika má významný vplyv na vznik a priebeh ekzému. To, v akom stave sa nachádza tvoje vnútro, sa skôr či neskôr prejaví aj navonok. To platí nielen o fyzickej, ale aj psychickej pohode.
„Psychika a koža sú prekvapivo veľmi úzko prepojené. Keď si v strese, na pokožke sa to vysoko pravdepodobne skôr či neskôr prejaví – či už v podobe ekzémov, ale aj v podobe akné, psoriázy alebo ďalších kožných ochorení,“ vysvetľuje odborníčka a dodáva, že častým spúšťačom ekzému, ale aj iných ochorení je zlá životospráva a s tým súvisiace nezdravé stravovanie, nedostatok spánku, ale aj znečistené životné prostredie.
„Táto kombinácia vedie k hormonálnej nerovnováhe a následne aj k vzniku zápalových procesov v organizme. Tak vznikajú ochorenia rôzneho druhu, okrem iného aj ekzémy, teda kožné zápaly,“ vysvetľuje dermatovenerologička, podľa ktorej je naša pokožka akýmsi zrkadlom stavu nášho organizmu.
Kvalitný spánok, primeraná fyzická aktivita a vyvážená strava sú veľmi dôležité nielen pre zdravie kože, ale celého organizmu. Navyše sú dostupné a lacné pre nás všetkých.
Lekárka dodáva, že za vznikom ekzému môžu byť aj hormonálne výkyvy a zmeny. „Niektoré ženy pozorujú, že sa im ekzém zhorší pred menštruáciou, u niektorých môže vzniknúť ekzém s nástupom menopauzy alebo dokonca v tehotenstve či až po pôrode.“
Úpravou životného štýlu sa podľa nej v mnohých prípadoch vieš vzniku ekzému vyhnúť. Nanešťastie to tak nefunguje vždy. V prípade, že sa v tvojej rodinnej anamnéze vyskytuje atopický ekzém či astma, stúpa pravdepodobnosť, že sa objaví aj u teba. „Ostatné druhy ekzémov bývajú skôr získané počas života, to znamená, že sa nededia,“ dodáva lekárka.
Či už ťa trápi ekzém alebo akné, jednoducho ho odfoť a bezpečne odošli lekárovi. Kožný lekár ti stanoví diagnózu a odporučí liečbu už do 3 pracovných dní. Tento benefit je určený pre všetkých poistencov Dôvery s akýmkoľvek kožným ochorením (akné, dermatitída, rosacea, bradavice či iné špecifické kožné problémy) alebo útvarom na koži.
Pozor si daj na tieto alergény
Ak už sa u teba ekzém vyskytol, odstráň zo svojho života podnety, ktoré ho môžu ďalej zhoršovať. Medzi časté alergény patrí podľa Romany Štecovej nevhodné oblečenie, suchý vzduch, klimatizácia či niektoré potraviny.
Lekárka zdôrazňuje, že v prípade oblečenia, ale aj posteľnej bielizne si treba vyberať kvalitné a nedráždivé materiály. „Syntetika, vlna alebo iné dráždivé materiály oblečenia môžu pokožku zbytočne podráždiť a následne zhoršiť aj samotný ekzém,“ upozorňuje Romana Štecová.
Vhodné je oblečenie z prírodných materiálov a voľného strihu, vďaka ktorému nedochádza k odieraniu kože. Kožná lekárka neodporúča ani používanie parfumovaných pracích prostriedkov aj aviváže.
Príznaky ekzému zhoršuje aj suchý vzduch v interiéri spôsobený vykurovaním. V takýchto prípadoch lekárka odporúča používať zvlhčovač vzduchu. Odborníčka varuje aj pred klímou:
„Na jednej strane môže zníženie teploty a vlhkosti v miestnosti pomôcť zmierniť svrbenie a podráždenie spojené s ekzémom. Na druhej strane, suchý vzduch z klimatizácie môže pokožku viac vysušovať a zhoršovať príznaky ekzému,“ vysvetľuje Romana Štecová.
A čo potraviny? Podľa Romany Štecovej môžu k rozvoju ekzému prispieť aj tie. U niektorých citlivých ľudí môžu napríklad mliečne výrobky, vajíčko, orechy či lepok ekzém buď vyvolať, alebo zhoršiť.
Najúčinnejšia liečba je lokálna
Dobrou správou je, že ekzém a jeho príznaky sa dnes dajú účinne liečiť. Prvým krokom je správna starostlivosť o pokožku. Podľa odborníčky je dôležité pravidelné premasťovanie, aby bola tvoja koža stále vláčna.
„Odporúčam takzvané emoliencie, čo sú telové mlieka, krémy, alebo masti, ktoré sú zvlášť určené pre ľudí so suchou a svrbivou kožou. Správne zvolená dermokozmetika by mala byť v prvom rade hypoalergénna, bez obsahu konzervačných látok a farbív, minimálne parfumovaná, ideálne úplne bez vôní,“ radí Romana Štecová a dodáva, že hoci sa atopický ekzém sa nedá úplne vyliečiť, pravidelnou a dobre nastavenou liečbou je možné jeho priebeh dobre zvládnuť, prípadne aj úplne odstrániť jeho príznaky.
Moderná dermatológia využíva hlavne v liečbe ťažších prípadov takzvanú biologickú liečbu, ktorá je veľmi dobre účinná a v neposlednom rade bezpečná.
Kožná lekárka upozorňuje, že v súčasnosti je najúčinnejšia lokálka liečba pomocou protizápalových prípravkov. Lekári dnes pri liečbe akútnych ekzémov využívajú najmä protizápalové masti na báze kortikosteroidov, ale k dispozícii sú už aj nekortikoidné protizápalové prípravky.
Napriek tomu, že kortikoidom sa mnoho ľudí vyhýba, podľa odborníčky sa netreba ničoho obávať. „Kortikoidy by nemali byť strašiakom, pokiaľ sa používajú správne a pod dohľadom odborného lekára, nehrozia žiadne nežiadúce účinky.“
Ako doplnková liečba sa podľa Romany Štecovej osvedčila kúra s vitamínom D, zinkom, omega-3 mastnými kyselinami, beta-glukánmi alebo probiotikami. Každú liečbu však musíš vždy konzultovať s odborníkom.
