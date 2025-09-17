Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Dôvera.
dnes 17. septembra 2025 o 16:00
Čas čítania 4:18
Sponzorovaný obsah

Trápi ťa ekzém? Spýtali sme sa odborníčky, prečo vzniká a ako sa ho môžeš zbaviť

Trápi ťa ekzém? Spýtali sme sa odborníčky, prečo vzniká a ako sa ho môžeš zbaviť
Zdroj: Pixabay / miapowterr
ZDRAVIE ALERGIE KOZMETIKA A STAROSTLIVOSŤ O KOŽU ZDRAVIE
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ako úzko je ekzém prepojený s našou psychikou?

Začervenaná, svrbiaca či dokonca popraskaná pokožka sú častými príznakmi nepríjemného ekzému. Toto kožné ochorenie síce nie je nákazlivé, no jeho výskyt dokáže poriadne strpčiť každodenný život.

Ako súvisí psychická pohoda so vznikom ekzému, je toto ochorenie dedičné a dá sa mu predchádzať? Aj na to sme sa opýtali dermatovenerologičky MUDr. Romany Štecovej. 

👀 V praxi sa môžeš stretnúť najmä s troma typmi ekzému. Prvým je atopický ekzém, ktorý začína sa častokrát už v detstve. Druhým typom je takzvaný kontaktný ekzém (teda keď pokožka zle reaguje na vonkajšie faktory). Poslednou z trojice je seboroická dermatitída, ktorú si môžeš všimnúť predovšetkým v oblasti vlasovej pokožky a tváre. Hoci ekzém nepatrí medzi autoimunitné choroby, všetky tri typy úzko súvisia s fungovaním našej imunity.

„Každý z ekzémov sa od seba viac či menej odlišuje, teda má svoj typický klinický obraz – vzhľad. Každý má inú príčinnú súvislosť,  iný spúšťač, ale všetky dokážu pacientov poriadne potrápiť,“ vysvetľuje Romana Štecová, podľa ktorej je dôležité, aby diagnostiku urobil odborník. „Dermatológ vie najlepšie rozoznať, o ktorý typ ekzému ide.“

ekzém
Zdroj: Freepik

Častým spúšťačom je stres, ekzém však môžeš aj zdediť

Nielen imunita, ale aj psychika má významný vplyv na vznik a priebeh ekzému. To, v akom stave sa nachádza tvoje vnútro, sa skôr či neskôr prejaví aj navonok. To platí nielen o fyzickej, ale aj psychickej pohode.

„Psychika a koža sú prekvapivo veľmi úzko prepojené. Keď si v strese, na pokožke sa to vysoko pravdepodobne skôr či neskôr prejaví – či už v podobe ekzémov, ale aj v podobe akné, psoriázy alebo ďalších kožných ochorení,“ vysvetľuje odborníčka a dodáva, že častým spúšťačom ekzému, ale aj iných ochorení je zlá životospráva a s tým súvisiace nezdravé stravovanie, nedostatok spánku, ale aj znečistené životné prostredie.

„Táto kombinácia vedie k hormonálnej nerovnováhe a následne aj k vzniku zápalových procesov v organizme. Tak vznikajú ochorenia rôzneho druhu, okrem iného aj ekzémy, teda kožné zápaly,“ vysvetľuje dermatovenerologička, podľa ktorej je naša pokožka akýmsi zrkadlom stavu nášho organizmu. 

Kvalitný spánok, primeraná fyzická aktivita a vyvážená strava sú veľmi dôležité nielen pre zdravie kože, ale celého organizmu. Navyše sú dostupné a lacné pre nás všetkých.

Lekárka dodáva, že za vznikom ekzému môžu byť aj hormonálne výkyvy a zmeny. „Niektoré ženy pozorujú, že sa im ekzém zhorší pred menštruáciou, u niektorých môže vzniknúť ekzém s nástupom menopauzy alebo dokonca v tehotenstve či až po pôrode.“

Úpravou životného štýlu sa podľa nej v mnohých prípadoch vieš vzniku ekzému vyhnúť. Nanešťastie to tak nefunguje vždy. V prípade, že sa v tvojej rodinnej anamnéze vyskytuje atopický ekzém či astma, stúpa pravdepodobnosť, že sa objaví aj u teba. „Ostatné druhy ekzémov bývajú skôr získané počas života, to znamená, že sa nededia,“ dodáva lekárka.

Máš podozrenie na nejaký typ ekzému? Vďaka zdravotnej poisťovni Dôvera teraz nemusíš behať po lekároch ani čakať na termín u kožného. Každý poistenec môže využiť benefit Kožné vyšetrenie online a zadarmo

Či už ťa trápi ekzém alebo akné, jednoducho ho odfoť a bezpečne odošli lekárovi. Kožný lekár ti stanoví diagnózu a odporučí liečbu už do 3 pracovných dní. Tento benefit je určený pre všetkých poistencov Dôvery s akýmkoľvek kožným ochorením (akné, dermatitída, rosacea, bradavice či iné špecifické kožné problémy) alebo útvarom na koži.
Kožné vyšetrenie online a zadarmo

Pozor si daj na tieto alergény

Ak už sa u teba ekzém vyskytol, odstráň zo svojho života podnety, ktoré ho môžu ďalej zhoršovať. Medzi časté alergény patrí podľa Romany Štecovej nevhodné oblečenie, suchý vzduch, klimatizácia či niektoré potraviny.

Lekárka zdôrazňuje, že v prípade oblečenia, ale aj posteľnej bielizne si treba vyberať kvalitné a nedráždivé materiály. „Syntetika, vlna alebo iné dráždivé materiály oblečenia môžu pokožku zbytočne podráždiť a následne zhoršiť aj samotný ekzém,“ upozorňuje Romana Štecová.

Vhodné je oblečenie z prírodných materiálov a voľného strihu, vďaka ktorému nedochádza k odieraniu kože. Kožná lekárka neodporúča ani používanie parfumovaných pracích prostriedkov aj aviváže.

Príznaky ekzému zhoršuje aj suchý vzduch v interiéri spôsobený vykurovaním. V takýchto prípadoch lekárka odporúča používať zvlhčovač vzduchu. Odborníčka varuje aj pred klímou: 

„Na jednej strane môže zníženie teploty a vlhkosti v miestnosti pomôcť zmierniť svrbenie a podráždenie spojené s ekzémom. Na druhej strane, suchý vzduch z klimatizácie môže pokožku viac vysušovať a zhoršovať príznaky ekzému,“ vysvetľuje Romana Štecová. 

A čo potraviny? Podľa Romany Štecovej môžu k rozvoju ekzému prispieť aj tie. U niektorých citlivých ľudí môžu napríklad mliečne výrobky, vajíčko, orechy či lepok ekzém buď vyvolať, alebo zhoršiť.

vějíř, vedro, léto, teplo
Zdroj: Freepik / volně k použití

Najúčinnejšia liečba je lokálna

Dobrou správou je, že ekzém a jeho príznaky sa dnes dajú účinne liečiť. Prvým krokom je správna starostlivosť o pokožku. Podľa odborníčky je dôležité pravidelné premasťovanie, aby bola tvoja koža stále vláčna. 

„Odporúčam takzvané emoliencie, čo sú telové mlieka, krémy, alebo masti,  ktoré sú zvlášť určené pre ľudí so suchou a svrbivou kožou. Správne zvolená dermokozmetika by mala byť v prvom rade hypoalergénna, bez obsahu konzervačných látok a farbív, minimálne parfumovaná, ideálne úplne bez vôní,“ radí Romana Štecová a dodáva, že hoci sa atopický ekzém sa nedá úplne vyliečiť, pravidelnou a dobre nastavenou liečbou je možné jeho priebeh dobre zvládnuť, prípadne aj úplne odstrániť jeho príznaky. 

Moderná dermatológia využíva hlavne v liečbe ťažších prípadov takzvanú biologickú liečbu, ktorá je veľmi dobre účinná a v neposlednom rade bezpečná.

Kožná lekárka upozorňuje, že v súčasnosti je najúčinnejšia lokálka liečba pomocou protizápalových prípravkov. Lekári dnes pri liečbe akútnych ekzémov využívajú najmä protizápalové masti na báze kortikosteroidov, ale k dispozícii sú už aj nekortikoidné protizápalové prípravky. 

doktor, ordinácia, vyšetrenie
Zdroj: Pixabay/RazorMax

Napriek tomu, že kortikoidom sa mnoho ľudí vyhýba, podľa odborníčky sa netreba ničoho obávať. „Kortikoidy by nemali byť strašiakom, pokiaľ sa používajú správne a pod dohľadom odborného lekára, nehrozia žiadne nežiadúce účinky.“

Ako doplnková liečba sa podľa Romany Štecovej osvedčila kúra s vitamínom D, zinkom, omega-3 mastnými kyselinami, beta-glukánmi alebo probiotikami. Každú liečbu však musíš vždy konzultovať s odborníkom.

Potrebuješ svoj problém konzultovať s odborníkom? Ako poistenec Dôvery môžeš využiť benefit Kožné vyšetrenie online a zadarmo kedykoľvek a kdekoľvek. Nestrácaj čas a obráť sa so svojím kožným problémom na skúseného odborníka, ktorý ti poradí s nastavením správnej liečby. 

Ako toto vyšetrenie prebieha?
👉 Zaregistruj sa na stránke AIP Derm.
👉 Odfoť svoj kožný problém a fotku nahraj. Ak máš kožných problémov viac, každú fotku nahraj zvlášť ako samostatné vyšetrenie.
👉 Vyplň otázky o vašom zdravotnom stave. Tieto údaje lekárovi pomôžu k lepšiemu zhodnoteniu tvojho zdravotného problému.
👉 Kožný lekár tvoju fotku posúdi do 3 pracovných dní . Správu od lekára následne nájdeš v aplikácii AIP Derm v časti Informačný panel (Moje prípady).
👉 Ak to bude potrebné, lekár ti odporučí niektorý z voľnopredajných liekov alebo ti vystaví e-recept , ktorý nájdeš v e-pobočke aj v mobilnej aplikácii. Odporučiť môže aj osobnú návštevu ambulancie.
online kožné vyšetrenie
S nami nestratíš prehľad
Všetky novinky zo sveta lifestylu sa dozvieš medzi prvými.
S našimi push notifikáciami môžeš očakávať okamžité upozornenia na to, čo ťa zaujíma.
Chcem mať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ALERGIE KOZMETIKA A STAROSTLIVOSŤ O KOŽU ZDRAVIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Freepik
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
včera o 14:00
Test OG sladkostí z bufetu: Ktoré dnes chutia horšie ako kedysi a ktorých čaro sme objavili až v dospelosti?
refresher+
Odporúčané
Test OG sladkostí z bufetu: Ktoré dnes chutia horšie ako kedysi a ktorých čaro sme objavili až v dospelosti?
pred 3 dňami
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
refresher+
Odporúčané
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
dnes o 11:00
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
refresher+
Odporúčané
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
pred 2 dňami
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
dnes o 08:30
Storky
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Lifestyle news
Topila sa v dlhoch: Victoria Beckham odhaľuje svoje súkromie v novom dokumentárnom seriáli pred 35 minútami
Cardi B potvrdila štvrté tehotenstvo. Dieťa čaká so športovcom Stefonom Diggsom pred hodinou
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť pred 3 hodinami
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní dnes o 14:48
Zmena v prípade stratenej Madeleine McCann. Hlavný podozrivý v prípade jej zmiznutia je na slobode dnes o 13:12
Jedna z hlavných postáv v seriáli Dunaj odhalila, že sa na seba nevie pozerať. Herečka nevidela skoro žiadnu zo svojich scén dnes o 11:54
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu dnes o 11:14
Vo varšavskom metre otvorili knižnicu pod zemou. Okrem 16 000 kníh sa v nej nachádza aj bylinková záhrada či káva zdarma dnes o 09:41
Známy „Tinder Swindler“ bol zatknutý za ďalší podvod. Ženu z Berlína mal okradnúť o viac ako 40 000 eur dnes o 08:41
Spravodajstvo
Rusko Európska únia Vláda Roberta Fica Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy)
Viac
Koniec plošnej pomoci, vláda schválila zákon o energopomoci. Kto má nárok na štátnu pomoc s cenami energií?
pred 12 minútami
EÚ pritvrdzuje voči Izraelu. Únia plánuje zmraziť finančnú podporu a zaviesť clá
pred 57 minútami
Navaľného podľa nových testov otrávili. Vdova po zosnulom odporcovi Putina informovala o detailoch
pred hodinou

Viac z Zdravie

Všetko
V Európe sa šíri nebezpečná huba, prípad potvrdili aj na Slovensku. Ohrozuje najmä pacientov v nemocniciach
Zahraničné
pred hodinou
V Európe sa šíri nebezpečná huba, prípad potvrdili aj na Slovensku. Ohrozuje najmä pacientov v nemocniciach
pred hodinou
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
refresher+
Odporúčané
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
7. 9. 2025 17:00
Dlhé sedenie na toalete s telefónom môže ohroziť tvoje zdravie. Odborníci varujú pred nepríjemným ochorením
Dlhé sedenie na toalete s telefónom môže ohroziť tvoje zdravie. Odborníci varujú pred nepríjemným ochorením
5. 9. 2025 12:04
„Nie sme stroje na výkon, sme ľudia.“ Psychologička radí, ako sa vyhnúť vyhoreniu
„Nie sme stroje na výkon, sme ľudia.“ Psychologička radí, ako sa vyhnúť vyhoreniu
včera o 14:00
V jednej oblasti Fínska žijú ľudia zázračne dlho. Vedci tvrdia, že ide o ďalšiu „modrú zónu“
V jednej oblasti Fínska žijú ľudia zázračne dlho. Vedci tvrdia, že ide o ďalšiu „modrú zónu“
9. 9. 2025 7:28
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku
12. 9. 2025 13:57
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
dnes o 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Známy „Tinder Swindler“ bol zatknutý za ďalší podvod. Ženu z Berlína mal okradnúť o viac ako 40 000 eur
Seriály
dnes o 08:41
Známy „Tinder Swindler“ bol zatknutý za ďalší podvod. Ženu z Berlína mal okradnúť o viac ako 40 000 eur
dnes o 08:41
FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa
11. 9. 2025 16:16
Ostré politické odkazy aj kontroverzný limit na ďakovné reči. Aké boli Emmy 2025 a kto získal sošky?
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Cardi B potvrdila štvrté tehotenstvo. Dieťa čaká so športovcom Stefonom Diggsom
Osobnosti
pred hodinou
Cardi B potvrdila štvrté tehotenstvo. Dieťa čaká so športovcom Stefonom Diggsom
pred hodinou
Cardi B sa stane štvornásobnou mamou.
Trápi ťa ekzém? Spýtali sme sa odborníčky, prečo vzniká a ako sa ho môžeš zbaviť
PR správa
Trápi ťa ekzém? Spýtali sme sa odborníčky, prečo vzniká a ako sa ho môžeš zbaviť
pred 3 hodinami
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Billy Barman a Dievčatá zo SĽUK-u sú späť. Koncerty budú po dlhej dobe aj mimo Bratislavy, uvidíš ich v týchto mestách
Mediálna spolupráca
Billy Barman a Dievčatá zo SĽUK-u sú späť. Koncerty budú po dlhej dobe aj mimo Bratislavy, uvidíš ich v týchto mestách
dnes o 15:00
Takmer dve tretiny ľudí na Slovensku sa ešte neviezli v elektromobile, ukázal reprezentatívny prieskum
PR správa
Takmer dve tretiny ľudí na Slovensku sa ešte neviezli v elektromobile, ukázal reprezentatívny prieskum
dnes o 14:50
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
pred 3 hodinami
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
včera o 14:00
Záchranný tím vyrazil pre telo tragicky zosnulej Laury Dahlmeierovej. Urobili tak aj napriek jej vôli
Záchranný tím vyrazil pre telo tragicky zosnulej Laury Dahlmeierovej. Urobili tak aj napriek jej vôli
včera o 18:07
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch
Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch
včera o 17:19
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
pred 3 dňami
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
refresher+
Odporúčané
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
23. 4. 2025 7:15
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia