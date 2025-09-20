Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 20. septembra 2025 o 14:00
Čas čítania 4:48
Barbora Priatková

Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí

Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
Zdroj: Slam Poetry SK
KULTÚRA KOMUNITY UMENIE
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Umelecký žáner, ktorý vracia mikrofóny do ulíc.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Slam poetry SK vytvára bezpečný priestor na vyjadrenie názoru pre všetkých ľudí bez rozdielu. Či už ide o mníšky, robotníkov alebo príslušníkov LGBT+ skupiny.
  • Slam poetry vzniklo ako priama odpoveď na snobské literárne kruhy a reprezentuje ľudskosť.
  • Slam môže byť aj poetický rap alebo iné voľné prevedenie autorského textu.
  • Vedieť jasne odkomunikovať pocity môže zachrániť deti na školách pred šikanou. Schopnosť vyjadriť sa sa dá naučiť.
  • Aktuálna majsterka Slovenska v slam poetry sa umiestnila celkovo na 5. mieste na majstrovstvách Európy v roku 2024, ktoré boli v Košiciach.
  • Komunita slamerov je silná a vzájomne sa podporuje aj mimo súťaží.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 187722 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Bagetka na Račku ZDARMA , 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA alebo Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat
Zobraziť všetky (12)
Súvisiace témy
KOMUNITY UMENIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Barbora Priatková
Barbora Priatková
Reporter (external)
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Slam Poetry SK
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
včera o 16:00
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
včera o 09:30
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
pred 2 dňami
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
pred 2 dňami
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
refresher+
Odporúčané
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
pred 3 dňami
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
pred 3 dňami
Storky
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Lifestyle news
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň pred 55 minútami
Zverejnili rebríček najlepších jedál na svete. Prvú priečku získalo obľúbené jedlo Slovákov dnes o 13:52
Hamilton si pred Veľkou cenou obliekol českú značku Chew Forever. V minulosti ju nosili The Weeknd aj Travis Scott dnes o 11:12
Leo Beránek prekvapil fanúšikov. Po prepustení z väzenia nestráca čas a plánuje svadbu dnes o 07:45
Tréner Weiss dostal pokarhanie za správanie na zápase so Žilinou. Z tribúny nadával tak nahlas, že prekričal aj komentátorov včera o 18:58
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+ včera o 17:38
Zvrat v prípade hudobníka D4vd? On aj obeť mali údajne rovnaké tetovania včera o 16:54
Komici Jimmy Fallon a Jon Stewart sa zastali Kimmela, ktorý dostal stopku. „Stále môžeme hovoriť, čo chceme“ včera o 16:06
Slovenská bežkyňa prepisuje históriu! Emma Zapletalová získala bronz na MS v Tokiu včera o 15:19
Spravodajstvo
Rusko Polícia SR Estónsko Dopravné správy
Viac
Fico tvrdí, že Žilinka je nervózny. Prokurátor mu poslal odkaz: „Ja neotáčam bicykel a na rozdiel od iných neotáčam ani nič iné“
pred 46 minútami
Šimkovičová opäť cestuje do New Yorku. Rezort kultúry kúpil letenky za 16-tisíc eur
pred hodinou
Curaprox sťahuje z predaja detské cumlíky. Rodičom odporúča, aby ich prestali používať
pred hodinou

Viac z Kultúra

Všetko
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
Architektúra
dnes o 11:00
V spolupráci
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
dnes o 11:00
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
včera o 16:00
FOTO: Rodinný dom pri Brne vznikol uprostred záhrady s prírodným biotopom. Stojí za ním renomovaný český architekt
V spolupráci
FOTO: Rodinný dom pri Brne vznikol uprostred záhrady s prírodným biotopom. Stojí za ním renomovaný český architekt
13. 9. 2025 11:00
Najväčšie slovenské mestá opäť rozžiari Biela noc. Svoje inštalácie predvedie v najbližších dňoch vyše 200 umelcov
Najväčšie slovenské mestá opäť rozžiari Biela noc. Svoje inštalácie predvedie v najbližších dňoch vyše 200 umelcov
10. 9. 2025 14:12
„Ty čuráku,“ vyhrážal sa vraj umelecký riaditeľ SNG výtvarníkom z Čiernych dier. Tí žiadajú stiahnutie ich diel z výstavy
„Ty čuráku,“ vyhrážal sa vraj umelecký riaditeľ SNG výtvarníkom z Čiernych dier. Tí žiadajú stiahnutie ich diel z výstavy
9. 9. 2025 8:48
Latino v meste či mega piknik v sade. Čo robiť tento víkend v Bratislave? (WEEKEND RADAR)
Latino v meste či mega piknik v sade. Čo robiť tento víkend v Bratislave? (WEEKEND RADAR)
pred 2 dňami
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
pred 3 dňami
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Viac z Šport Všetko
Najrýchlejšie rastúca hviezda MMA chce opäť šokovať. Po jednom víťazstve v Oktagone získal 500 000 followerov
Zahraničie
pred 2 dňami
Najrýchlejšie rastúca hviezda MMA chce opäť šokovať. Po jednom víťazstve v Oktagone získal 500 000 followerov
pred 2 dňami
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
pred 3 dňami
Česká hviezda šokovala veľkolepým knokautom. Oktagon 75 bol plný úžasných výkonov a tvrdých ukončení
14. 9. 2025 9:50
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti
15. 8. 2024 8:26

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň
Gastro
pred 54 minútami
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň
pred 54 minútami
Na juhu Slovenska sme zažili deň v kaštieli, ktorý otvoril svoje brány verejnosti.
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
pred 3 hodinami
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
refresher+
Odporúčané
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
dnes o 14:00
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
V spolupráci
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
dnes o 11:00
Emma sa do módy zamilovala už ako dieťa. Hravosť jej tvorby ju dostala až do prestížneho módneho magazínu (REFRESHER ART)
Emma sa do módy zamilovala už ako dieťa. Hravosť jej tvorby ju dostala až do prestížneho módneho magazínu (REFRESHER ART)
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
pred 2 dňami
Kritici ho označili za najhorší film roka. Ice Cube prezradil, ako vznikol prepadák Vojna svetov
Kritici ho označili za najhorší film roka. Ice Cube prezradil, ako vznikol prepadák Vojna svetov
pred 2 dňami
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
včera o 11:29
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na Tehelnom poli
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na Tehelnom poli
včera o 12:51
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo
včera o 10:11
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
14. 9. 2025 11:26
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
pred 3 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia