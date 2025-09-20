Umelecký žáner, ktorý vracia mikrofóny do ulíc.
- Slam poetry SK vytvára bezpečný priestor na vyjadrenie názoru pre všetkých ľudí bez rozdielu. Či už ide o mníšky, robotníkov alebo príslušníkov LGBT+ skupiny.
- Slam poetry vzniklo ako priama odpoveď na snobské literárne kruhy a reprezentuje ľudskosť.
- Slam môže byť aj poetický rap alebo iné voľné prevedenie autorského textu.
- Vedieť jasne odkomunikovať pocity môže zachrániť deti na školách pred šikanou. Schopnosť vyjadriť sa sa dá naučiť.
- Aktuálna majsterka Slovenska v slam poetry sa umiestnila celkovo na 5. mieste na majstrovstvách Európy v roku 2024, ktoré boli v Košiciach.
- Komunita slamerov je silná a vzájomne sa podporuje aj mimo súťaží.
