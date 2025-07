Vybrali sme pre teba TOP akcie, kde sa môžeš osviežiť, zatancovať si, spoznať nových ľudí a zažiť mesto inak.

Leto je v plnom prúde a s ním prichádza množstvo skvelých podujatí, ktoré by si si nemal nechať ujsť. Tento víkend, od piatka až do nedele, sa v Bratislave a okolí odohráva pestrá paleta akcií pre všetky vekové kategórie a záujmy.

Či už máš chuť na hudobné festivaly, nové klubové otváranie, rodinné pikniky alebo netradičné brunchové zážitky spojené s plavbou, nájdeš tu niečo, čo ťa nadchne a pomôže ti vychutnať si letné dni naplno. Toto sú najzaujímavejšie tipy na víkend, ktoré ti spríjemnia horúce letné chvíle.

Piatok (4.7.)

Festival Východná 2025

Tradičný folklórny festival Východná prináša naštartovanie leta s bohatým programom plným ľudovej hudby, tanca a remesiel. Ide o najväčší slovenský folklórny festival, ktorý ponúka autentický zážitok zo slovenskej kultúry v krásnom prírodnom prostredí.

Zdroj: https://festivalvychodna.sk/2025/

Otvorenie klubu Neptune

V piatok sa otvára nový klub Neptune, ktorý sľubuje čerstvý vietor na bratislavskej klubovej scéne. Čakajú ťa večery plné skvelej hudby, drinkov a chill atmosféry v modernom priestore pripravenom na letné párty.

View this post on Instagram A post shared by Neptune Club (@neptuneclub.sk)

Petržalský piatok – Chutné leto začína

Petržalská tržnica ožíva od 15:00 do 20:00 pohodovým letným podujatím s bohatým street foodom, remeselným pivom a sprievodným programom pre deti. Súťaže, skákací hrad a veselý maskot vytvoria príjemnú atmosféru pre celú rodinu.

Zdroj: FB/ Petržalská tržnica

Sobota (5.7.)

Pop-up akcia s oblečením a umelcami

Na parkovisku pred Novou tržnicou sa predstaví pop-up event s tvorbou lokálnych umelcov a značky Etne. Toto je prvá zastávka série, ktorá bude pokračovať v ďalších mestách, prinášajúc originálne oblečenie a kultúrne zážitky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Etne (@etne.etne)

Morning Disco na lodi s Rudeboys

Bratislavské leto bez Boat Disca? Nemysliteľné. Čaká ťa päťhodinová plavba po Dunaji s hudbou, tancom, letnými drinkami a výhľadmi, ktoré si nebudeš chcieť nechať ujsť. Dresscode je modro-biely, vibe je divoký, a lístky miznú rýchlo, tak si zabezpeč ten svoj ešte dnes. Táto party bude čistá letná eufória!

View this post on Instagram A post shared by Morning Disco (@morningdiscoofficial)

Kácečko - Pop-up Disco & Brunch

V sobotu od 14:00 v Kácečku na Kamennom námestí ťa čaká jedinečný mix fashion, brunchu a disco nálady. Môžeš si vychutnať brunch od @drz_pitu, kávu na terase, drinky pri bare a zároveň nakúpiť letné kúsky a upcyklované oblečenie od lokálnych predajcov ako @gerar.vintage či @ejtytu. Vstup je voľný.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ~ Kácečko ~ (@kacecko_)

Headis turnaj 16

Zaujímavý a neobvyklý športový event Headis je kombinácia stolného tenisu a futbalu, kde hráči odpalujú loptu hlavou cez stôl. Turnaj prináša dynamickú zábavu pre hráčov aj divákov, ide o unikátnu a netradičnú športovú aktivitu.

Zdroj: Headis

Štrkovec ožíva!

Celodenné podujatie pri jazere Štrkovec ponúka zábavu pre celú rodinu, od elektrických autíčok, skákacích hradov, pump tracku, plážového volejbalu až po bufet s občerstvením. Počas víkendov sú pripravené aj špeciálne programy, hudba, súťaže a tematické dni. Otvorené je od 10:00 do 20:00.

Zdroj: FB/Skákankovo

Nedeľa (6.7.)

Piknik v Sade Janka Kráľa v štýle rokov 1900–1950

Príď si užiť nostalgický deň v Petržalke s piknikom a atmosférou rokov 1900 až 1950. Stačí si priniesť deku, piknikový košík, a ak máš, obleč sa do retro štýlu. Program zahŕňa hudbu z tejto éry, remeselné ukážky, módnu prehliadku, tanečný workshop, detskú herňu a stánky s jedlom a handmade výrobkami. Večer zakončí koncert kapely FATS JAZZ BAND, ktorá hrá hot jazz a swing.

Zdroj: FB/Kultúra v Petržalke

Brunch a plavba po Dunaji do Čunova

Začni nedeľu netradične - brunchom spojeným s výletom loďou po Dunaji. Po výbornej raňajkovej hostine pod vedením šéfkuchára Tomáša si užiješ pomalú plavbu s krásnymi výhľadmi. V Čunove počas dvojhodinového kotvenia môžeš navštíviť galériu Danubiana, areál Divoká Voda alebo sa prejsť v prírode. Na spiatočnej plavbe podávajú dezerty. Miesta sú limitované, preto sa odporúča rezervovať vopred.

Zdroj: FB/LOD.sk



Tip od redakcie

Chill v Mullet bare

Po dni plnom zážitkov a akcií odporúčame zájsť na drink do baru Mullet na Laurinskej ulici. V lete sa tento bar ozýva príjemnou zahraničnou atmosférou, kde ľudia stoja vonku s drinkom v ruke, rozprávajú sa a užívajú si letné večery. Je to ideálne miesto na spoznanie nových zaujímavých ľudí alebo na pokec so starými kamarátmi. Skvelý spôsob, ako začať alebo zakončiť víkend!

View this post on Instagram A post shared by MULLET BAR (@mullet_bar)