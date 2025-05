Prečítaj si rozhovory s tohtoročnými účastníkmi Let's Dance, ktorí sa prišli pozrieť na veľkolepé finále.

Nedeľa patrila finálovému prenosu Let's Dance. V jubilejnom desiatom ročníku súťaže si zatancovalo jedenásť hviezdnych párov. Tohtoročnú hviezdnu zostavu tvorili Peter Sagan, Zuzana Mauréry, Šimon Jakuš, Marek Rozkoš, Juraj Kemka, Simona Leskovská, Adam Šedro či Eva Burešová. Do finále sa pretancovali Zuzana Porubjaková, Ráchel Šoltésová a Kristián Baran.

Slávnostného finále sa zúčastnili všetci vypadnutí tohtoročnej série. Niektorých z nich sme zastavili na „modrom“ koberci a porozprávali sme sa o ich ceste v Let's Dance či o tom, komu fandia vo veľkom finále.

Otázky, ktoré sme kládli vypadnutým z tohtoročnej série

1. Čakal/a si, že bude takto vyzerať finálová trojica? Komu fandíš?

2. Čakali ste s partnerom/kou, že sa pretancujete ďalej?

3. Spomínaš si na najlepší a najhorší moment z Let's Dance?

Matyáš Adamec

Čakal si, že takto bude vyzerať finálová trojica? Komu fandíš?

Asi áno, od určitého kola som si to myslel. Fandím všetkým, ale keby som mal povedať podľa osobných preferencií, tak Zuzke.

Myslel si si, že sa s Evičkou pretancujete ďalej?

Ja som spokojný s tým, ako sme skončili. Myslím si, že ôsme kolo je super.

Spomínaš si na najlepší a najhorší moment z Let's Dance?

Na najhorší moment si nespomínam a najlepší moment je u mňa každoročne Contemporary.

Matyáša sme sa ako tradičnej súčasti šou navyše spýtali, či s ním môžeme rátať aj v budúcnosti. „To sa uvidí,“ odpovedal.

Simona Leskovská

Čakala si, že takto bude vyzerať finálová trojica? Komu fandíš?

Fandím všetkým trom, či už je to Kiko, Ráchel alebo Zuzka. Sú extrémne nadaní a myslím, že sú vo finále právom. Budem sa tešiť, keď vyhrá ktorýkoľvek z nich.

Myslela si si, že sa s Vildom pretancujete ďalej?

Všetko sa v živote deje pre niečo. Ja som chcela tancovať a bolo mi to ľúto aj kvôli Vildovi. Má širokú podporu ľudí a je skvelý tanečník, takže mohli sme potiahnuť ešte ďalej. Rada by som si vyskúšala rytmickejšie a živelnejšie tance ako samba či cha-cha. Tancujem stále. Eliška, Natálka a Dominika začínajú kurzy latinsko-amerických tancov. Veľmi rada by som si išla zatancovať práve k nim.

Spomínaš si na najhorší a najlepší moment z Let's Dance?

Náročné to bolo pred prvým kolom. Všetci sme mali extrémny stres. Takto som sa cítila naposledy pred štátnicami. Stuhlo mi celé telo. Najlepší na Let's Dance boli ľudia. Som veľmi šťastná, že som mohla byť súčasťou tohto ročníka.

Vilda Šír

Čakala si, že takto bude vyzerať finálová trojica? Komu fandíš?Mňa to trochu prekvapilo. Čo sa týka Kika a Dominiky. Od nejakého 3-4 kola mi bolo jasné, že budú vo finále. Napríklad Ráchel som veril celú dobu. Hovoril som jej, že na to má. Keby dnes skončila druhá, tak sa vôbec nečudujem. Myslím si, že vo finále mohla byť aj Evička Burešová alebo Marek Rozkoš.

Myslel si si, že sa so Simonkou pretancujete ďalej?

Ja mám srdce bojovníka a milujem vyhrávať. Určite som čakal, že sa dostaneme ďalej. Trénovali sme veľa a je to pre mňa ťažká téma. Obetoval som tomu veľa a aj Simonka makala, no nešlo to – nepreniklo to na tých ľudí. Sklamalo ma to, tak skoro som ešte nevypadol.

Spomínaš si na najhorší a najlepší moment z Let's Dance?

Tento rok bol úžasný kolektív. Mali sme Peťa Sagana a Juraja Kemku. Bolo to skvelé aj so Simonkou. Zlé spomienky nemám, ide len o tancovanie. Každý tu chce byť čo najdlhšie, ale keď vypadne, život nekončí. Je to len súťaž.

Na to, či sa objaví aj v ďalšej sérii, sme sa spýtali aj Vildu. „Keď sa niečo budúci rok chystá, tak dúfam, že áno. Bolo by to už moje piate účinkovanie v Let's Dance,“ odpovedal.

Adam Šedro a Jasmin Affašová

Čakali ste, že takto bude vyzerať finálová trojica? Komu fandíte?

Jasmin: Ja som čakala, že to bude takto vyzerať. Prajem to všetkým, no najviac si želám, aby to vyhrala Zuzka Porubjaková. Páči, čo od prvého kola predvádza.

Adam: Ja fandím Dominike Roškovej a Kikovi. Mne sa strašne páči, ako Kiko tancuje v kontraste s tým, aký je veľký chlap. Je výškovo podobný mne a strašne mu to ide.

Mysleli ste si, že sa v súťaži pretancujete ďalej?

Jasmin: Tento rok bola skutočne silná konkurencia. Myslím, že sme čakali, že vypadneme v prvých kolách. Samozrejme, že sme chceli ísť ďalej, ale lepší postúpi.

Adam: My sme realisti, konkurencia bola neskutočná. Nepozeral som všetky ročníky Let's Dance, ale ostatní tvrdili, že tento rok bol najsilnejší.

Spomínate si na najlepší a najhorší moment z Let's Dance?

Jasmin: Určite to nie je najlepšie, ale nikdy nezabudnem na to, keď sme išli do nemocnice s rozseknutým obočím. To je dobrá spomienka.

Adam: Keď si mám ja vybrať jeden moment, tak spomínam na to, keď sme dotancovali úplne prvý tanec. Anička mi dala mikrofón a ja som spravil len taký výdych, že prežili sme to. Mal som extrémny stres a vtedy to celé opadlo. Druhý tanec bol už lepší.

Patrícia Piešťanská a Šimon Jakuš

Čakali ste, že takto bude vyzerať finálová trojica? Komu fandíte?

Paťka: Od začiatku bolo vidno, ktoré páry budú vo finále. Fandím všetkým trom, ale najviac Zuzke Porubjakovej. Všetci vidíme, že je tanečne veľmi skúsená a nadaná.

Šimon: Všetkým fandím, ale Zuzka vie, čo robí, a je skvelá.

Mysleli ste si, že sa v súťaži pretancujete ďalej?

Paťka: Ja si myslím, že je to tak, ako to malo byť. Urobili sme maximum, nič neľutujeme a spomíname na to v dobrom.

Šimon: Ja tancujem stále. Vždy v piatok máme spolu s Paťkou tréningy. Okrem toho tancujem aj doma sám.

Spomínate si na najlepší a najhorší moment z Let's Dance?

Paťka: Najlepší bol ten prvý waltz. Bola to veľká emócia. Najhorší zážitok nemáme, len sme boli potom unavení.

Šimon: Ja som unavený nebol!

