Herečka známa zo seriálu Euphoria rozšírila svoju chlpatú rodinku o ďalšieho roztomilého člena – šteniatko, ktoré si okamžite získalo jej srdce.

Len včera sa Sydney Sweeney podelila s fanúšikmi o radosť z prírastku, ktorý si priniesla domov pred dvoma týždňami. Nový kamoš dostal meno Sully a podľa fotiek ide o nemeckého ovčiaka alebo jeho zmiešanú rasu. Roztomilý psík dostal aj prívlastok „medveď“, ako ho herečka láskyplne nazýva.

„Zoznámte sa so Sullym Bearom,“ napísala pod sériu fotiek a videí, ktoré zachytávajú hravé momenty ich spoločných začiatkov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Na jednej snímke Sydney nežne bozkáva svoje šteniatko, oblečená neformálne s baseballovou čiapkou, inde zas Sully odpočíva v kabelke ako ozajstná štýlová psia celebrita. „Za tie dva týždne sa stal mojím verným spoločníkom – na cesty, na šport, na lenivé poobedie aj do dobrodružstiev pri vode,“ priznala v popise.

Ďalšie obrázky ukazujú herečku skrútenú na stoličke, nežne objímajúcu svojho nového kamoša. Nechýba ani detailný záber na strieborný náramok s gravírovaným menom „Sully Bear“ a drobnými príveskami v tvare labiek a srdiečok.

Zdroj: Instagram / @sydney_sweeney

Na roztomilé šteniatko okamžite zareagovali aj známe tváre – Paris Hilton nechala pod príspevkom zamilovaného emoji a značka Laneige, s ktorou Sydney spolupracovala, post označila ako totálne rozkošný.

Nie je to však prvýkrát, čo má Sydney blízko k psím dušiam. Už od sedemnástich rokov sa stará o svoju milovanú pitbull-mix sučku menom Tank, ktorú adoptovala ešte ako dvojtýždňové šteňa. Tank si dokonca vyslúžila svoje miesto v špeciálnej edícii Vogue pre psov – Dogue – kde Sydney porozprávala o tom, ako ju zachránila, keď bola veľmi chorá, a doslova ju vypiplala naspäť k životu.

„Keď som si ju vzala, bola som ešte v škole a mama mi povedala, že je čas naučiť sa zodpovednosti. Tank sa stala takmer školským maskotom – chodila so mnou z triedy do triedy,“ zaspomínala si.

V rozhovoroch pre magazín PEOPLE herečka viackrát vyzdvihla, akú kľúčovú rolu hrá jej psí miláčik v jej mentálnom zdraví: „Tank je súčasťou mojej sebaopatrovateľskej rutiny – prechádzky, hranie sa, chvíle pokoja. Pomáha mi vypnúť od všetkého okolo.“

Sully sa už stihol zoznámiť aj s niektorými známymi tvárami – od Glenna Powella, Sydneyinho hereckého kolegu z filmu Anyone But You, až po jeho štvornohého kamoša Brisketa. Na jednej z akcií sa dokonca stretol aj s Demi Moore a jej rozkošným Pilafom či s herečkou Daisy Edgar-Jones z Twisteru.

Zdá sa, že herečkin psí tím rastie – a s takýmto štartom má Sully skvele našliapnuté na hviezdnu kariéru!