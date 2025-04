Poslala mu oficiálny list s varovaním.

Konflikt medzi Taylor Swift a Kanye Westom (teraz Ye) opäť eskaluje. Tentokrát však nejde len o verejné osočovanie či nezhody, ale o možné právne dôsledky. Speváčka Taylor Swift podľa najnovších informácií zvažuje žalobu na Kanyeho Westa za ohováranie a obťažovanie po tom, čo raper zverejnil na sociálnych sieťach hanlivé výroky na jej adresu.

Ako posledné varovanie už dokonca zaslala Kanyemu oficiálny list s výzvou na zastavenie šírenia nepravdivých a urážlivých tvrdení voči jej osobe. Pre Taylor je toto poslednou kvapkou a keď Kanye neprestane, dá prípad na súd.

Kanye mal podľa medializovaných správ zdieľať urážlivé výroky, ktoré okrem nej urážali aj Harryho Stylesa a Justina Biebera. Hoci oficiálne stanoviská zatiaľ nič nepotvrdili, podľa zdrojov z okolia speváčky je situácia vážna. Ako uvádza Economic Times, tentoraz nejde len o klebety – Kanye sa pokúša Taylor verejne poškodiť, sexualizuje ju a ohrozuje jej kariéru. Právne kroky sú tak podľa speváčkinho tímu reálnou možnosťou, ak Ye neprestane.

Taylor Swift na 67. ročníku odovzdávaní hudobných cien Grammy. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Do celej kauzy sa už zapojil aj Taylorin partner, hráč NFL Travis Kelce, ktorého správanie rapera hnevá a je odhodlaný Kanyeho osobne konfrontovať. Obáva sa však, že verejná reakcia by mohla celú vec ešte viac zviditeľniť.

Zatiaľ nie je jasné, či Kanyemu skutočne hrozí väzenie, no je isté, že ak Taylor podá žalobu, môže to mať preňho vážne právne následky. Po rokoch konfliktov medzi týmito dvoma ikonami popkultúry sa zdá, že tentoraz by mohla mať situácia skutočnú dohru na súde.