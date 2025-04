Nový album je bohatý na featy so známymi umelcami.

Obľúbený slovenský umelec vydal o polnoci ďalší album s názvom BREAKUP PARTY. Nájdeš na ňom až deväť skladieb a niekoľko zaujímavých featov.

Porsche Boy pravidelne spolupracuje so SIMINLIVINLIFE a ich spoločný track nájdeš aj na novom albume. Volá sa HenzZzap a okrem neho na tracku spolupracoval aj Drum&Bass DJ a producent L Plus.

Okrem nich nájdeš na albume tracky so Saulom, Egom, Hasanom, WENom, Trezorom či s Diente. Posledné dva tracky na albume sú bonusové.

Tracklist albumu

1. Lusk

2. True ft. Ego

3. Čas

4. Z mesta do mesta ft. Hasan

5. Shawty ft. Hasan

6. Sober ft. Saul

7. Fajčím, pijem furt

8. HenzZzap ft. SIMINLIVINLIFE, L Plus

9. All day ft. Trezor, Diente

Porsche Boy je súčasťou labelu WELOVEVERYSIMPLE. Prvýkrát na seba výraznejšie upozornil v roku 2019 vďaka virálnemu singlu „Stanko Lobotka”. Následne zaujal spoluprácou s Dalybom na skladbe „Blinky Blinky” ale aj svojou slohou na tracku „P***y Power” od košického rappera SIMILIVINLIFE. Jeho hudba je multižánrová a v tvorbe kombinuje rap so žánrami ako house, techno či garage music.