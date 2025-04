Mladá speváčka Alya si do novej skladby zavolala člena Kontrafaktu.

Slovenská speváčka Alya prináša EDM novinku a na pomoc si prizvala Ega. Mladý talent, vlastným menom Angelika, rozbieha svoju kariéru a jej najnovší singel sa uchytil aj v YouTube trendoch.

Pieseň s názvom Dara Rolins prináša živú energiu, ktorá roztancuje nielen mladé, ale aj staršie generácie. Svieži beat, o ktorý sa postaral Maxx Mikloš, dokonale dopĺňa hlas mladej speváčky, ktorá túto energiu zrkadlí.

Podľa začínajúcej interpretky pieseň, či už hudobne, alebo textovo, zachytáva nespútanú a slobodnú zábavu, tanec a radosť. „Je to moment, kedy nám je s niekým alebo niekde tak dobre, že by sme najradšej zastavili čas a ostali v tomto okamihu čo najdlhšie. V piesni sa snažíme tento okamih 'ukradnúť' a utiecť s ním do nášho utopického, fiktívneho sveta, v ktorom si ho môžeme užívať do nekonečna a uchrániť si tak tento vzácny moment pred krutosťou reality,“ tvrdí Alya.

Videoklip prináša zmes záberov z tradičných aj menej tradičných lokalít, v ktorých sú zobrazovaní ľudia z rôznych generácií, ale aj kútov Slovenska a sveta. Od folkloristiek po hip-hop a afro tanečníkov tento song spája všetkých, ktorých osloví. Niektorými svojimi prvkami môže pripomínať pieseň Moravo od skupiny Vesna a Ega z minulého roka.

Alya je aktuálne aktívnou členkou slovenskej hudobnej scény, za posledné mesiace stihla vydať viacero singlov, ako napríklad Nebo Peklo alebo Chem Ísť Von.

Ak ju chcete vidieť naživo, Alya teraz vystupuje ako predskokanka na LONELY TOUR 2025 speváčky a raperky Simy.

View this post on Instagram A post shared by SIMA (@simonahegerova)