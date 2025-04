NFL hráč Travis Kelce kúpil pre deti bez domova luxusný dom. Fanúšikovia špekulujú, či za tým nie je Taylor Swift

Travis Kelce je hviezdny hráč Kansas City Chiefs a jeden z najlepších hráčov v histórii NFL vôbec. Okrem osobných úspechov sa mu darí aj kariérne a minulý rok podpísal zmluvu so svojím tímom na ďalšie dva roky. Prilepšil si tak o viac ako tridsať miliónov dolárov. Svoje peniaze však využíva aj na dobré skutky.

Ako píše Times of India, nedávno sa rozhodol darovať dom v hodnote 3,3 milióna dolárov (niečo okolo 3 miliónov eur) neziskovej organizácii Foster Love, ktorá sa venuje pomoci mladým ľuďom bez domova.

Dom, ktorý sa nachádza v Kansas City, má šesť spální, päť kúpeľní, herňu aj študijný priestor, záhradu či terasu. Plánuje z neho vytvoriť prechodné bývanie pre mladých ľudí, ktorí potrebujú pomoc postaviť sa na vlastné nohy.

🚨🚨THIS IS AWESOME🚨🚨#CHIEFS GREAT TRAVIS KELCE HAS BOUGHT A $3.3 MILLION MANSION AND DONATED IT, TURNING IT INTO HOUSING FOR HOMELESS KIDS.



👏



This is truly awesome from Travis, changing these kids' lives forever. Providing them with a shelter.



(Via Yahoo) pic.twitter.com/bFpD4xVrrl