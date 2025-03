Vyskúšal som legálne halucinogénne cukríky z muchotrávky: Dostanú sa k nim aj deti, odborník varuje, že môžu byť smrteľné

Produkty, ktoré obsahujú muscimol, sú obzvlášť nebezpečné pre deti.

Kúpiš ich za pár eur, úplne legálne a zažiješ s nimi veľmi podobný trip, ako keby si zjedol halucinogénne huby. S produktmi, ktoré obsahujú psychoaktívnu látku muscimol sa doslova roztrhlo vrece. Na českých a slovenských e-shopoch ich väčšinou predávajú vo forme želé cukríkov, zoženieš ich však aj v pilulkách.

Hoci halucinogénne sladkosti možno aj vďaka ich krikľavým a pútavým obalom vyzerajú na prvý pohľad neškodne, mnoho užívateľov zabúda na ich riziká. Nebezpečné psychadelikum muscimol pochádzajúce z muchotrávky totiž môže ľuďom okrem euforických stavov spôsobiť aj závrate, zvracanie, kolaps a v ojedinelých prípadoch dokonca smrť.

Aby som zistil, čo na tejto droge jej užívatelia vidia a čo sa stane s ľudským telom po jej užití, rozhodol som sa ju vyskúšať. O tom, čo má človek robiť, ak to s muscimolovými cukríkmi preženie, a prečo by sa im mal radšej úplne vyhnúť, som sa porozprával s odborníkom z Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomírom Okruhlicom.

Bez problémov sa k nim dostanú aj deti

Lepšie je raz zažiť ako stokrát počuť. Vedel som, že ak chcem čo najobjektívnejšie popísať účinky muscimolových cukríkov, nemám na výber a musím si nejaké zaobstarať. Nebola to náročná úloha.

Stačilo mi do internetového vyhľadávača napísať „gummies amanita muscaria“ a hneď mi vyhodil niekoľko českých a slovenských e-shopov ponúkajúcich tieto produkty. Cukríky neboli vôbec drahé. Balenie piatich kusov stojí od 10 do 20 eur, v závislosti od konkrétnej značky.

Keďže som nevedel, aké sú v nich rozdiely, zvolil som jednu z najlacnejších alternatív. Vybral som si produkt s názvom „Veaper Gummies Amanita Muscaria Extra Strong 400 Mg“. Okrem výhodnej ceny 13 eur ma presvedčilo, že má ísť o „extra silné cukríky“ – keď mám už niečo testovať, tak predsa poriadne.

Muscimolové produkty predávajú e-shopy v rôznych baleniach a koncentráciách. Niektoré udávali hodnoty od 150 až po 400 miligramov v balení. Trochu ma to miatlo, keďže som nevedel, či sa hovorí o váhe samotného cukríka alebo o koncentrácii muscimolu, ktorý obsahuje. Túto informáciu rozlúštiť nedokážem dodnes, lebo predajcovia dáta bližšie nešpecifikujú.

Keďže muscimol nie je regulovaný, kupujúci nemá odkiaľ vedieť, ako silný produkt si kúpil a nemôže poznať ani bezpečné dávkovanie. Niekde na internete som sa dočítal – pravdepodobne z nedôveryhodného zdroja, že bezpečná dávka pre človeka by mala predstavovať 10 až 15 miligramov muscimolu.

Samozrejme, túto informáciu som bral s rezervou, keďže každý organizmus je iný. 100- kilogramový človek bude pravdepodobne inak znášať dávku ako ja s mojimi 70-timi kilogramami. V hre sú potom tiež iné faktory ako napríklad, či človek užije cukríky nalačno, alebo s plným žalúdkom.

Odhliadnuc od všetkých mojich pochybností som vybraný produkt vložil do košíka, vyplnil som základné údaje a prešiel k platobnej bráne. Šokovalo ma, že aj keď sú v e-shopoch produkty v sekcii od 18 rokov, e-shop si odo mňa nevypýtal žiadne potvrdenie o tom, že som dospelý. Produkty by si teda pokojne mohol objednať aj tínedžer bez vedomia rodičov. Podobný problém s halucinogénnymi cukríkmi zaznamenali aj v Nemecku, kde ich predávali z automatov.

S otázkami ohľadne overenia veku zákazníka pred vstupom do platobnej brány sme kontaktovali aj konkrétny e-shop. Ten na naše otázky doteraz neodpovedal.

Prišlo mi niečo iné, ako som si objednal

Keď som si po niekoľkých dňoch od objednania vyzdvihol cukríky vo výdajnom boxe a nastal čas ich otestovať, mal som pred ich užitím veľký rešpekt. Nikdy predtým som totiž nemal skúsenosti s halucinogénnymi hubami a preto som nevedel, čo od toho čakať. Môj strach prehlboval fakt, že som nepoznal dávkovanie a nemal som ani poňatia o tom, koľko gramov drogy obsahuje jeden cukrík. Jediné, čo som vedel bolo, že by mali byť „extra silné“.

Bližšie informácie o produkte, ktoré mi chýbali na webe som sa nedozvedel ani z obalu. Zistil som vďaka nemu jedine to, že mi pravdepodobne prišiel iný produkt, než som si objednal. Zatiaľ, čo na faktúre som mal napísané, že ide o 400 miligramové cukríky, na obale bolo napísané „300 mg“.

Okrem toho bola na obale ešte rovnaká formulka, aká sa nachádza na všetkých podobných produktoch: „Produkt v súlade so zákonom §5 č. 167/1998. Určené k účelom priemyselným, technickým a záhradníckym. Nie je určené k priamej konzumácii, alebo k fajčeniu. Produkt podlieha prirodzenému úbytku hmotnosti. Zákaz predaja mladším ako 18 rokov. Uchovávajte mimo dosah detí.“

Na jednej strane ma potešilo, že je informácia o zákaze predaja aspoň na obale. Na druhej strane, ak stránky e-shopu nevyžadujú overenie, je to zbytočné. Taktiež je ironické, že sa na produktoch nachádza takáto formulka, aby výrobcovia obišli zákon, i keď je každému jasné, že si ich nikto nekupuje na „priemyselné, technické, či záhradnícke“ účely. Výnimkou som nebol ani ja.

Keďže viem, že moje telo pomerne zle znáša alkohol, či iné návykové látky, rozhodol som sa, že užijem len jeden cukrík. Dal som si tiež pozor na to, aby som ho nezjedol nalačno a v zlom psychickom rozpoložení. Varovali ma pred tým moji známi, ktorí majú bohatšie skúsenosti s halucinogénmi než ja.

Tiež som si dal pozor na to, aby som cukrík užil v prítomnosti človeka, na ktorého sa viem spoľahnúť. Ak by sa hocičo stalo a „nezašliapal“ by mi zrovna najlepšie, vedel som, že mám po boku niekoho, kto mi pomôže.

S týmto vedomím som do seba hodil halucinogénnu cukrovinku a čakal, čo sa bude diať. Na internete som sa dočítal – opäť nie z úplne dôveryhodných zdrojov, že sa majú účinky dostaviť v priebehu dvoch až troch hodín. Trvať vraj majú oveľa dlhšie: ­­6 až 8 hodín.

Nezostávalo mi teda nič iné, len sedieť a čakať. Čakal som hodinu, dve a mal som pocit, že sa nič nedeje. Potom to prišlo.