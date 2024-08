Roland inhaloval jed zo žaby: V jednom momente mi zomrelo ego, dnes by som do toho išiel znova (Rozhovor)

Večer pred spaním si vychutnal posledné burrito pred ceremóniou, ráno ho čakalo dychové cvičenie a modlitba. Na skúsenosť s halucinogénnou žabou Roland nikdy nezabudne.

Bufo Alvarius, po slovensky ropucha coloradská, vyzerá na prvý pohľad ako úplne obyčajná žaba. Väčšinu času trávi pod zemou, no sem-tam sa objaví aj na povrchu.

Ak si plánuješ výlet do juhozápadnej Ameriky a náhodou tohto obojživelníka stretneš hopkať blízko seba, radšej sa drž ďalej. Samozrejme, len v prípade, že nechceš zažiť silné halucinácie a mimozemské zážitky.

Koža tejto ropuchy totiž obsahuje jedy 5-MeO-DMT a bufotenín, čo sú halucinogénne tryptamíny. Napriek tomu, že u nás na Slovensku sú tieto látky nelegálne, v oblasti, kde sa tieto žabky vyskytujú, je užívanie ich jedu považované za liečivo.

Tento článok v žiadnom prípade nenavádza na užívanie omamných a psychotropných látok. Rozhovor s Rolandom je o jeho vlastnej skúsenosti s halucinogénnou drogou. Pre iných ľudí môže byť takýto zážitok odlišný a nebezpečný.

Lokálnu „medicínu“ si chcel počas návštevy Colorada vyskúšať aj náš respondent Roland. Spoznal sa tam so šamanom, ktorý mu to umožnil a o svoje zážitky sa podelil s redakciou Refresheru.

Strýkov kamoš je šaman, v oblasti Colorada a Nového Mexika je ich veľa.

Kedy si tento jed zo žaby vyskúšal?

Pred dvomi rokmi, približne v novembri. Bol som vtedy v Colorade, kde som navštívil môjho strýka. Vedel som, že strýkov kamoš je šaman a robieva rituály aj s touto látkou.

Spolu so strýkom sme ho jeden večer išli navštíviť a ja som mu na rovinu povedal, že už dlhšie premýšľam o tom, že by som „bufo“ vyskúšal. On mi na to, že okej, príď na druhý deň a môžeme ísť na to.

Bol si si istý, že má ten šaman dostatok skúseností na to, aby ti to sprostredkoval?

Áno, on to skúsil po prvý raz asi pred šiestimi rokmi a ovplyvnilo ho to natoľko, že bol na takejto ceremónii ešte zopárkrát. Neskôr už sám začal robiť seansy a stal sa šamanom, ktorý viedol počas tripov ostatných ľudí.

Jemu podobných je v oblasti Colorada mnoho. Je to preto, lebo tá ropucha Bufo Alvarius žije najmä v Novom Mexiku. No a keďže Colorado je hneď vedľa, susediaci štát, ľudia v týchto lokalitách sa často venujú liečeniu touto „medicínou“.

Povedal mi, že predtým nemám jesť, ale strýko ma navnadil na burrito.

Ako vlastne z tej žaby získavajú jed? Kde ho má umiestnený?

Táto žaba žije 8 až 9 mesiacov pod zemou a ľudia ju nevidia. Potom z tej zeme vylezie na pár mesiacov. Jed má uložený za hlavou v žľazách a ľudia ho získavajú tak, že ju odchytia a vytlačia žľazy.

Vráťme sa ale späť k tvojmu užitiu. Keď ste sa so šamanom dohodli, že do toho ideš, dal ti za úlohu sa aj nejako pripraviť?

Povedal mi, že by som pred užitím nemal dlhšiu dobu jesť. Povedal mi to večer, keď som bol uňho na návšteve a na druhý deň som mal podstúpiť ceremóniu. Lenže, samozrejme, my so strýkom máme radi extrémy a keď mi po tej návšteve povedal, že musím vyskúšať lokálne burrito, neváhal som ani sekundu.

Do rána mi však stihlo vytráviť, na raňajky som si už nedal nič a išiel som si aj zabehať. O 11 doobeda som už išiel k nemu a ceremónia sa začala.

Slávnostne sa obliekol do bieleho, vetvičkami očistil energiu a prečítali sme si modlitbu.

Kde bola ceremónia a ako vyzerala?

Bolo to v takej usadlosti v horách, v prérii, kde šaman vlastní obrovský pozemok. Niekoľko kilometrov dookola nie je ani živej duše. Na pozemku mal domček, skleníky, kde si pestoval rastliny a choval zvieratá.