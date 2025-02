Celebrity oslavujú Valentín romantickými prianiami: Lásku svojim polovičkám vyjadrili Cristiano Ronaldo či Selena Gomez

Zisti, ako osobnosti oslavujú deň zamilovaných a aké sladké odkazy venovali svojim polovičkám.

Dnes oslavujeme sviatok zamilovaných a ani známe celebritné páry nezostali pozadu. Na sociálnych sieťach si už stihli vyznať lásku napríklad Cristiano Ronaldo s Georginou či princ William a Kate. Zo slovenských hviezd dostal romantické vyznanie od svojej manželky bývalý hokejista Marián Gáborík či manžel obľúbenej influencerky Just Klaudy.

Pozri si prehľad valentínskych prianí známych osobností!

Benny Blanco a Selena Gomez

Okrem zamilovaných záberov si obľúbený párik na Valentína pripravil pre svojich fanúšikov prekvapenie. Dvojica dnes na sociálnych sieťach oznámila nový spoločný album „I Said I Love You First.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Selena Gomez (@selenagomez)

Princ William a Kate

Princ William len nedávno vzdal úctu a obdiv Kate pri príležitosti jej narodenín. Dnes na ich spoločnom instagramovom profile pribudla spoločná fotografia bez akéhokoľvek popisu, no následník trónu so svojou polovičkou na nej vyzerajú šťastne.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Harry a Meghan

Hoci sa pravidelne objavujú dohady a špekulácie o rozpade vzťahu medzi Harrym a Meghan, minimálne teraz ich určite nemusíme riešiť. Meghan zverejnila fotografiu s Harrym, na ktorej vyzerajú, že im naozaj nič nechýba.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Barack a Michelle Obamovci

Dlhoročným stabilným párom sú aj bývalý prezident Barack Obama s manželkou Michelle. Obaja zverejnili rovnakú fotografiu, no s odlišnými popismi. Barack napísal: „Tridsaťdva rokov spolu a stále mi vyrážaš dych. Šťastného Valentína!“ Michelle zase vyjadrila svoju lásku slovami: „Ak existuje jedna osoba, na ktorú sa môžem vždy spoľahnúť, si to ty. Si moja opora. Vždy si bol. Vždy budeš. Šťastného Valentína, zlatko!“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Michelle Obama (@michelleobama)

David a Victoria Beckhamovci

David a Victoria Beckham sú známi tým, že si vedia prejavovať lásku aj verejne. Obaja zverejnili retro fotografie zo svojej minulosti, čím fanúšikom pripomenuli ich dlhotrvajúci a pevný vzťah.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa David Beckham (@davidbeckham)

Cristiano Ronaldo a Georgina

Tento pár by mohol ohurovať luxusnými zábermi, no namiesto toho sa rozhodli zdieľať spoločnú fotografiu ešte z čias randenia. Ronaldo aj Georgina k nej pridali len krátke, no výstižné odkazy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Marián a Ivana Gaborík

Zo slovenských párov si lásku už stihli vyznať aj manželia Gáboríkovci. Bývalý hokejista má dnes dokonca narodeniny.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns)

Tomáš Tatar a Veronika

Krásne obdobie prežíva aj ďalší slovenský hokejista. Tomáš Tatar je momentálne na dovolenke so svojou snúbenicou. Sympatická Veronika mu už stihla vyznať lásku.

Zdroj: Instagram/veronickavevuska

Just Klaudy

Slovenská influencerka, ktorá sa minulý rok vydala za svojho dlhoročného partnera, dnes zdieľala niekoľko záberov, na ktorých to budúcim rodičom skutočne pristane a srší z nich láska. Nezabudla však ani na ostatných členov rodiny, ktorých pridala do karuselu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Klaudia Maniak (@justklaudy)