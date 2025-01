Luxusná aj cenovo dostupná móda, najnovšie tenisky či parfumy: Týchto 10 obchodov stojí za návštevu Bratislavy

V zozname si na svoje príde každý, kto má rád módu a pekné priestory.

Nakupovanie v kamenných obchodoch prináša množstvo výhod oproti výberu online a vďaka atraktívnym priestorom môže poskytnúť vizuálny zážitok a jedinečnú atmosféru, vďaka ktorým si zákazník vybuduje so značkou hlbší vzťah.

Vedenia známych odevných spoločností s globálnou pôsobnosťou, ale tiež lokálni nadšenci vytvorili ponuky a priestory, ktoré stoja za cestu do hlavného mesta.

Bratislava síce neponúka také bohaté nákupné možnosti ako blízka Viedeň alebo Praha, avšak v posledných rokoch urobila veľký krok vpred a stojí za návštevu aj v tomto smere. Presvedč sa o tom prostredníctvom našich tipov zo sveta luxusnej aj cenovo dostupnej módy, najnovších tenisiek či parfumov a okuliarov.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, obuvi alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

COS

(Pribinova 8, Eurovea)

Jedna z našich obľúbených odevných značiek COS má svoj jediný obchod na Slovensku v známom nákupnom centre Eurovea. Rozprestiera sa na dvoch poschodiach a ponúka nové sezónne kolekcie aj výpredajové modely pre mužov aj ženy.

Návrhári obľúbenej značky, ktorá patrí do portfólia konzorcia H&M Group, sa zameriavajú na moderné kusy oblečenia, obuvi a doplnkov, ktoré nepodliehajú rýchlym trendom a majú škandinávsky vibe. Pri dobrom zaobchádzaní a správnej údržbe ti vydržia dlhé roky bez známok opotrebovania.

Vychutnaj si nakupovanie nadčasových kúskov z dielní značky COS s Dunajom v pozadí. Ak ti je blízka minimalistická estetika, s prázdnymi rukami z obchodu neodídeš.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa COS (@cosstores)

Massimo Dutti

(Einsteinova 18, Aupark / Mlynské nivy 3, Nivy centrum)

Modernú, nadčasovú, kvalitnú a stále cenovo dostupnú módu nájdeš aj v dvoch obchodoch španielskej značky Massimo Dutti, ktorá patrí do portfólia spoločnosti Inditex (podobne ako Zara, Bershka alebo Oysho, pozn. redakcie).

Značka je na trhu od roku 1986 a je orientovaná na dospelú populáciu, mužov aj ženy, ktorí preferujú sofistikovaný a elegantný štýl s moderným vzhľadom. V bohatej ponuke Massimo Dutti nájdeš kašmírové či vlnené svetre, páperové bundy, trenčkoty, dlhé vlnené kabáty, formálne košele a obleky, ale tiež šperky, kožené doplnky a kvalitnú obuv vrátane tenisiek.

Vizuálne atraktívne obchody Massimo Dutti nájdeš v nákupnom centre Aupark pri Sade Janka Kráľa a tiež v priestoroch Nivy centrum.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Massimo Dutti (@massimodutti)

The Streets

(Mlynské nivy 10)

Dobrú správu máme aj pre nadšencov streetwearu, športu (najmä basketbalu) a tenisiek. V Bratislave môžeš navštíviť obchod The Streets, ktorý sa nachádza oproti Nivy centrum, na ulici Mlynské nivy 10.

The Streets nie je obyčajný obchodný priestor – ide o centrum, kde sa stretáva komunita so spoločnými záľubami. V priestrannom interiéri si môžeš zahádzať na basketbalový kôš, oddychovať, uživať si uvoľnenú atmosféru s fresh hudbou v pozadí a v neposlednom rade nakupovať drip z najnovších kolekcií značiek ako Nike Sportswear, Jordan Brand, Timberland, The North Face, New Era a množstvo ďalších.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Streets - Be Part Of It (@thestreets.eu)

Footshop

(Poštová 1)

Ak náhodou odídeš z The Streets bez nákupu, namier svoje ďalšie kroky na Poštovú ulicu, kde nájdeš nové priestory obchodu Footshop plné regálov s teniskami aj vešiakov s oblečením a doplnkami, ktoré pozdvihnú tvoje outfity.

Nie je náhoda, že v obchode nakupujú známe tváre ako Gleb, Zayo, Kika Ďurišová či ďalší influenceri, ktorých do veľkej miery živí vzhľad a imidž. V portfóliu nájdeš všetky fresh releasy tenisiek od značiek ako Asics, Adidas Originals, New Balance, Nike, Salomon či high-end modely Rick Owens DRKSHDW, ale tiež ready-to-wear kolekcie a doplnky s logom Carhartt WIP, A Bathing Ape, C.P. Company, Diesel, Off-White™, PLEASURES, Y-3, Stussy a podobne.

S obchodom Footshop spolupracujeme dlhé roky a s radosťou sledujeme úspešnú cestu, ktorú začal zakladateľ Peter Hajduček v roku 2011. Buď jej súčasťou a skontroluj bohatú ponuku v bratislavskom obchode.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa FOOTSHOP (@footshop)

NEHERA

(Pribinova 8, Eurovea)

Značku NEHERA považujeme za klenot slovenskej módnej tvorby a sme radi, že vedenie otvorilo prvý kamenný obchod aj v Bratislave, a to koncom minulého roka v priestoroch nákupného centra Eurovea.

História značky, ktorá je známa remeselnou výrobou v spojení s kreativitou a inovatívnym prístupom, siaha do 30. rokov minulého storočia, keď za jej vznikom v prvorepublikovom období stál Jan Nehera. Produkty s logom NEHERA sú určené predovšetkým pre ženy, ale niečo do šatníka si v obchode možno nájdu aj muži.

Vzhľadom na to, že ide o prémiovú odevnú značku so svetovými parametrami, priamoúmerné tomu sú tiež ceny za jednotlivé modely nadčasových vlnených kabátov, nohavíc, trendy metských búnd alebo každodenných doplnkov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa NEHERA (@neheraofficial)

Max Mara

(Námestie SNP 19, City Gate)

Pri high-end móde pre ženy zostaneme, a to vďaka obchodu značky Max Mara, ktorý sa nachádza na adrese Námestie SNP 19 v budove City Gate a je príjemnou vstupnou bránou do historického centra Bratislavy.

Známy módny dom z Talianska je na scéne od roku 1951 a celý čas si drží ikonický status s cieľom tvoriť kvalitné luxusné odevy, ktoré dlho vydržia a vyzdvihnú pôvab nositeľky. Všetky kúsky Max Mara sú stelesnením ženskosti a remeselnej zručnosti.

Ak hľadáš cenovo dostupnejšiu alternatívu k modelom Max Mara, odporúčame návštevu obchodu línie Weekend Max Mara v nákupnom centre Eurovea.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Max Mara (@maxmara)

Renesancia Concept Store

(Námestie SNP 19, City Gate)

Od ready-to-wear kolekcií luxusného oblečenia sa presúvame k segmentu beauty, interiérových vôní a módnych doplnkov, ktoré sú k dispozícii v novootvorenom priestore Renesancia Concept Store na adrese Námestie SNP 19 so vstupom z Laurínskej ulice.

V ponuke obchodu nájdeš kozmetiku a parfumy Aesop, Maison Crivelli, Ex Nihilo alebo Fornasetti, luxusné interiérové vône či sviečky Trudon či Mad et Len, ale tiež šperky Dolce & Gabbana, spodnú bielizeň od značky Zimmerli alebo kabelky z dielní Jacquemus.

Ak chceš vedieť viac, prečítaj si náš článok a navštív malý, ale nádherný obchod Renesancia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Renesancia Concept Store (@renesancia.concept)

slávica design store

(Laurinská 19)

Jeden z najkrajších obchodov v historickom centre Bratislavy – takto by sme v stručnosti charakterizovali priestor slávica design store, ktorý funguje od roku 2011 a je plný originálnej ponuky módy, štýlovej obuvi, šperkov, interiérových doplnkov, ale aj umenia od slovenských autorov.

Za vznikom slávica design store stojí víťazka Miss Slovensko 2005 Ivica Jusková (predtým Sláviková, pozn. redakcie), ktorá inklinovala k móde a dizajnu už od detstva. V selekcii obchodu na Laurinskej 19 nájdeš jedinečné produkty, s ktorými môžeš urobiť radosť sebe, ale skvelo poslúžia tiež ako darček pre blízkych a priateľov. Podpor domácu tvorbu návštevou, neoľutuješ.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa slávica (@slavica_design)

eyerim

(Blumentálska 25)

Posledné dva naše tipy na skvelé obchody v hlavnom meste sú venované optike, a to konkrétne dioptrickým a slnečným okuliarom. V prvej prevádzke, ktorou je eyerim na adrese Blumentálska 25, sú k dispozícii dizajnérske štýly z dielní renomovaných módnych domov, ktoré môžeš poznať od mnohých slovenských aj zahraničných módnych influencerov.

Ak hľadáš hot okuliarové novinky a trendy modely s logom Miu Miu, Balenciaga, Tom Ford, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Oakley či Ray-Ban, ale chceš si ich pred nákupom vyskúšať, eyerim je správnym miestom. V obchode ti ochotne pomôžu s výberom správneho kúsku, ktorý bude vhodný pre tvoj tvar tváre.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa eyerim - online optician store (@eyerim.eyewear)

Optika ZITA

(Svätoplukova, Pradiareň 1900/2a)

Vďaka obchodu Optika ZITA získaš krajší pohľad na svet. Moderná optika dostala názov podľa mena matky zakladateľa značky Daniela, ktorá je zároveň optičkou a optometristkou priamo v priestoroch prevádzky.

V minimalistických priestoroch nádhernej budovy Pradiareň oproti Nivy centrum nájdeš široké spektrum dizajnérských okuliarových rámov aj slnečných okuliarov, ktoré by si v štandardných optikách nenašiel. Spomedzi dostupných značiek spomenieme Dabrach, Kaleos, Illesteva, Jean Philippe Joly alebo Maryll.

Optika ZITA má v Bratislave dva obchody - okrem Pradiarne sídli tiež na Živnostenskej 4. Z oboch máme pozitívnu skúsenosť, a to vďaka atraktívnym priestorom aj príjemnému a profesionálnemu prístupu pri výbere aj meraní zraku.