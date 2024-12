Vybrali sme 20 zimných essentials kúskov pre mužov aj ženy. Kvalitnú bundu, palčiaky či pletený sveter teraz kúpiš so zľavou

Ušetri desiatky eur vďaka vianočnému zľavovému kódu, ktorý nájdeš nižšie.

Zima nám v posledných týždňoch ukázala svoju silu, a preto by si nemal/-a podceňovať to, v čom stráviš celú sezónu. Nižšie nájdeš TOP zimné essentials pre mužov aj ženy od značiek ako The North Face, Nike ACG, Carhartt WIP, Daily Paper, Pleasures alebo Adidas Originals.

Vianočným bonusom od online obchodu Queens je zľavový kód 15QEXTRA na všetky nezľavnené produkty, vďaka čomu môžeš ušetriť desiatky eur. Platný je do 18. decembra s garanciou doručenia do Vianoc.

P. S. Ak plánuješ obdarovať niekoho blízkeho, ale nevieš čím, k dispozícii sú darčekové poukazy.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Zimné essentials kúsky pre mužov

Carhartt WIP Orla Mittens – 35 €

Rukavice sú povinnou zimnou výbavou v každom šatníku a v ponuke Carhartt WIP nájdeš tieto čierne palčiaky z pevného syntetického vlákna a hrejivou podšívkou. Vrchnú časť zdobí okrem loga značky mäkká štruktúra, ktorá pripomína kožušinu. Cena 30 eur po zľave vo výške 15 % je veľmi dobrá.

Pleasures Dog Tags Skully Beanie – 47,95 €

Ak potrebuješ, respektíve hľadáš novú čiapku, máme pre teba tip v podobe akrylového modelu v čiernej farbe od značky Pleasures, ktorý kúpiš za menej ako 50 eur. Je pokrytý výrazným grafickým motívom v kontrastnej bielej farbe a vyšitým červeným logom. Ak hľadáš niečo ešte odvážnejšie, skontroluj druhé vyhotovenie rovnakej čiapky.

Carhartt WIP Orla Cap – 55 €

Ak patríš medzi mužov, ktorí neradi nosia čiapky, ale zároveň potrebuješ pokrývku hlavy, možno ťa osloví čierna šiltovka Carhartt WIP s mierne vystuženými prednými panelmi. Je vyrobená z polyesteru a poskytne perfektnú ochranu pred chladom. Vytvor si kombináciu s palčiakmi Carhartt WIP a máš vyhraté.

Nike ACG Longsleeve T-Shirt – 64,99 €

V zimnej sezóne odporúčame nahradiť tričká s krátkymi rukávmi za modely s dlhými rukávmi, ktoré ťa lepšie udržia v teple. V ponuke Nike ACG nás oslovil tento čierny bavlnený štýl s grafickými motívmi vpredu, na rukávoch aj cez celý chrbát.

Nike Solo Swoosh Fleece Hoodie – 109,99 €

Dobrou voľbou na vrstvenie pod zimnú bundu sú klasické mikiny s kapucňami, ako je napríklad tento minimalistický sivý model s bielym vyšitým swooshom a tmavomodrým nápisom Nike na prednej strane. Rovnaký motív nájdeš na chrbte a cena po zľave je menej ako 100 eur.

Nike ACG „Canwell Glacier“ Therma-FIT ADV Windproof Fleece Jacket – 179,99 €

V redakcii milujeme podšité flísové bundy a tento model s logom Nike ACG (All Condition Gear, pozn. redakcie) je dokonalý. Má oversized strih, atraktívnu svetlohnedú farbu, dve bočné vrecká a vysoký golier, ktorý je počas zimy viac ako vítaný. Cena po zľave je približne 150 eur a k dispozícii je tiež ružová verzia.

The North Face Reversible Fleece Jacket x Yinka Ilori – 250 €

Peknú flísovú bundu nájdeš aj v portfóliu značky The North Face, ktorá je na rozdiel od modelu Nike ACG obojstranná. Bunda je vyrobená z polyesteru a nylonu. Britský umelec Yinka Ilori jej dodal svoj rukopis v podobe fialových detailov okolo goliera, manžiet a zapínania.

The North Face Down Unisex Vest x Yinka Ilori – 299,95 €

Ilori zanechal svoj podpis aj na klasickej páperovej zimnej veste s logom The North Face na prednej strane, pričom tentoraz vymenil fialovú farbu za čierne diagonálne prekrytie cez vrchnú časť. Výsledok je skvelý a kvalite materiálov zodpovedá cena 300 eur. Vďaka zľave vo výške 15 % ušetríš 45 eur, a to sa oplatí.

Nike ACG „Lunar Lake“ Therma-FIT ADV Jacket – 349,99 €

Plne vybavená bunda Nike ACG „Lunar Lake“ je ako stvorená na dobrodružstvá v chladnom počasí a ponúka izoláciu PrimaLoft® Thermoplume, ktorá ti pomôže udržať teplo aj v silných mrazoch. Golier sa zapína vyššie ako priemerná bunda, aby zakryl časť tváre a pomohol ti zostať chránený pred chladom. Keď sa oteplí, bundu vieš zložiť do vlastného zbaliteľného vrecka na jednoduché prenášanie.

Nás oslovilo fialové vyhotovenie, ale v ponuke online obchodu Queens je tiež svetlá verzia. Obe kúpiš vďaka zľave vo výške 15 % (použi zľavový kód 15QEXTRA) za menej ako 300 eur.

The North Face „30th Anniversary“ Himalayan Parka – 469,95 €

Ak potrebuješ ešte väčšiu izoláciu pred mrazom, najlepšou voľbou je páperová bunda The North Face Himalayan Parka, ktorá dostala pri príležitosti svojho 30. výročia fresh vzhľad s metalickou povrchovou úpravou. Využi aktuálny zľavový kód 15QEXTRA a ušetri približne 70 eur.

Zimné essentials kúsky pre ženy

Carhartt WIP Orla Mittens – 35 €

Palčiaky Carhartt WIP Orla Mittens sme zaradili aj medzi zimné essentials kúsky pre ženy, ale siahli sme po svetlohnedom vyhotovení. Ide o rovnaký dizajn, ktorý ľahko zladíš v rámci svojich každodenných outfitov a za približne 30 eur po využití zľavového kódu 15QEXTRA nenájdeš lepšiu voľbu.

The North Face Urban Patch Beanie – 49,95 €

Pre ženy sme vybrali čiapku zo zmesi vlny (65 %) a polyamidu (35 %) v krémovom odtieni od The North Face. Ide o univerzálny doplnok v minimalistickom vyhotovení, ktorý ti poskytne ochranu a podčiarkne tvoj outfit.

Carhartt WIP Myton Bucket Hat – 55 €

Zaujímavou alternatívou k zimnej čiapke môže byť aj prešívaný klobúk. V novej sezónnej kolekcii Carhartt WIP je model vyrobený z recyklovaného polyesterového taftu s prešívanou podšívkou, ktorý má nastaviteľnú šnúrku na krku a vzadu. Na prednej strane sa nachádza tkaný štítok s logom ikonickej značky.

Daily Paper Ribbed Longsleeve T-Shirt – 70 €

Tento sivý vrchný diel s dlhými rukávmi z mäkkej a pružnej rebrovanej tkaniny má skrátený strih s klasickým okrúhlym výstrihom a detail na konci rukáva s otvorom na palec. Na prednej strane je umiestnená výšivka DP a cena po zľave je menej ako 60 eur.

The North Face Mock Neck Relaxed Sweater – 100 € 90,49 €

Produkty z dielní The North Face sú zárukou kvality a dokonalej ochrany pred akýmkoľvek počasím. Doplň svoj šatník o tento minimalistický sivý sveter s vysokým otvoreným golierom, ktorý je vyrobený zo zmesi bavlny (74 %) a polyesteru (26 %) a na prednej strane má pogumované logo značky.

Adidas Originals Knit Cardigan – 110 € 93,49 €

Mäkké kardigány s hlbokým výstrihom sú skvelou voľbou na zimnú sezónu a v portfóliu Adidas Originals sme objavili tento atraktívny tmavozelený model s jemnou pletenou štruktúrou, hrubými manžetami a vyšitým logom značky na prednej strane. V ponuke online obchodu Queens nájdeš tiež univerzálnu bielu verziu.

Nike ACG „Tuff Fleece“ Therma-FIT Repel Sweatshirt – 99,99 €

Plný počet bodov udeľujeme tiež mikine z dielní Nike ACG, ktorá je pripravená ťa ochrániť pred chladom aj vlhkosťou vďaka vodoodpudivej povrchovej úprave. Čierno-biely model s vysokou gramážou má pohodlný boxy strih a zdobí ho množstvo grafických motívov na prednej strane či rukávoch aj veľký nápis cez celý chrbát. Využi vianočný zľavový kód 15QEXTRA a ušetri 15 eur. Nemáme výhrady.

Adidas Originals Pleather Bomber Jacket – 250 €

Dizajnérsky tím značky Adidas Originals v tomto prípade stavil na ikonickú siluetu bomber bundy, ktorú zahalil do luxusnej umelej kože, a doplnil ju o detaily inšpirované motošportom. Baví nás voľný skrátený strih, rebrované manžety, vrecko na rukáve aj kontrastné biele prúžky cez prednú stranu bundy. Cena po zľave vo výške 15 % je približne 210 eur.

Daily Paper Relaxed Short Puffer Unisex Jacket – 280 €

Ak máš radšej klasické vatované bundy, potom ťa možno osloví model od značky Daily Paper. Má štandardný puzdrový strih, vysoký golier, elastický lem a je vyrobená z mäkkej tkaniny. Krátka silueta má viacero atraktívnych detailov vrátane otvorov na palce na manžetách či tonálneho pogumovaného loga Daily Paper na prednej strane.

Nike ACG „Lunar Lake“ Therma-FIT ADV Jacket – 319,99 € 288,49 €

Línia Nike ACG vytvorila kolekciu „Lunar Lake“ aj v ženskom veľkostnom číslovaní. Model ponúka množstvo technológií, ktoré ťa udržia v teple a suchu, a navyše vyzerá dobre so všetkým, na čo si spomenieš ráno pri obliekaní do školy či práce.

