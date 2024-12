Parfumy Off-White™, PIGMENTARIUM alebo Kintsugi sú ako tekuté zlato. Spoznaj tieto originálne vône

Nájdi si novú obľúbenú vôňu od niche parfumérskych domov z Českej republiky aj známych odevných značiek.

Dobrý parfum dokáže premeniť aj basic outfit na výnimočný a dodá tvojmu vzhľadu potrebnú charizmu. Výber by si preto nemal/-a podceňovať a radšej uprednostniť kvalitu pred kvantitou.

Či už plánuješ urobiť radosť sebe alebo niekomu inému, kvalitný parfum je správna voľba. Pozri si originálne vône od značiek ako Off-White™, Courreges, Headspace, 19-69, PIGMENTARIUM alebo Kintsugi Perfumes. Mnohé sú k dispozícii za menej ako 100 eur.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Zoznam otvárame vôňou z dielní ateliéru 19-69 (čítaj Nineteen Sixtynine, pozn. redakcie) s názvom Capri. Autorom parfumu je zakladateľ značky 19-69 Johan Bergelin, ktorý v kompozícii spojil sladký a horký pomaranč, olej z ylang ylang, ružové korenie, mandarínkový olej, ambroxan či biele pižmo, a výsledkom je dráždivá, svieža a ľahká vôňa ideálna na letnú sezónu.

Parfumová voda s objemom 9 mililitrov je k dispozícii za 25 eur, zatiaľ čo 30 mililitrová verzia stojí 75 eur.

Zdroj: Footshop

Český parfumérsky dom PIGMENTARIUM patrí medzi to najlepšie na trhu a okrem štandardných veľkostí ponúka najnovšie aj 10 mililitrové cestovné verzie svojich vôní vrátane Erotikonu.

Ide o podmanivý parfum inšpirovaný slávnym (a vo svojej dobe škandalóznym) filmom Erotikon od českého režiséra Gustava Machatého na tému neodolateľnej príťažlivosti. Zatiaľ čo v hlave vône dominujú tóny čokolády a zázvoru, v srdci nájdeš sladkú vanilku a v základe pačuli a santalové drevo. Charakter sa mení podľa nositeľa.

Zdroj: Footshop

PIGMENTARIUM Discovery Set – 54,95 €

Ak si nie si istý/-á, aká vôňa z produktového portfólia značky PIGMENTARIUM najlepšie vystihne tvoju osobnosť, objednaj si vzorky jednotlivých parfumov s objemom 2 mililitre.

V elegantnom obale nájdeš tieto vône – Oratorio (náš jesenný/zimný favorit), Azabache Chapter 2, Murmur, Paradiso, Erotikon, Genesis a Ad Libitum. Cena je presne 55 eur.

Zdroj: Footshop

19-69 Purple Haze – 75 €

V ponuke značky 19-69, ktorú založil švédsky umelec Johan Bergelin v roku 2017, nájdeš aj hlbokú, silnú a nepredvídateľnú vôňu Purple Haze v atraktívnom fialovom flakóne s objemom 30 mililitrov.

Parfum 19-69 Purple Haze je poctou kreativite, slobode a pôžitkárstvu, ktoré je typické pre legendárny hudobný a umelecký festival Woodstock. Tóny vône obsahujú akordy bergamotu, konope, lístky fialky, vanilku, čierne korenie, biele pižmo alebo pačuli.

Zdroj: Footshop

19-69 La Habana – 75 €

Ak v tvojich žilách prúdi nespútaná „južanská“ krv, potom ti odporúčame parfumovú vodu La Habana z dielní 19-69, ktorá je ódou na atmosféru Havany a Kuby v začiatkoch 20. storočia.

Vôňa, ktorú vytvoril Johan Bergelin, v sebe mieša silné akordy šafranu, oudu či tóny kadidlovej živice, karamelu a ambroxanu vrhá svetlo na zlatú éru Kuby medzi 30. a 50. rokmi. Je aromatická a veľmi zvodná, vďaka čomu na seba strhneš pozornosť všade, kde otvoríš dvere. Červený flakón s objemom 75 mililitrov môže byť tvoj za 75 eur, ale v ponuke Footshopu nájdeš aj menšiu 9 mililitrovú verziu za 25 eur.

Zdroj: Footshop

Naše čuchové zmysly si získal aj parfum od značky Off-White™, ktorú môžeš poznať vďaka luxusným modelom oblečenia a doplnkov s rukopisom zosnulého návrhára Virgila Abloha. Odkaz tohto kreatívneho génia žije naďalej, napríklad aj vďaka vôňam zo série s názvom Solution.

Solution No. 6 je drevitá gurmánska vôňa s rozpoznateľnými tónmi rumu, čokolády a pačuli, vyvinutá spolu s parfumérom Stevom Guo, pričom má charakteristickú karamelovú farbu. K dispozícii je tiež cestovná verzia s objemom 15 mililitrov, ktorá stojí necelých 40 eur.

Zdroj: Footshop

Do pozornosti dávame ešte jednu vôňu v atraktívnom flakóne s kovovými prvkami od značky Off-White™. Parfum Solution No. 10 ponúka dokonalú unisex voľbu do chladného či upršaného počasia.

Majsterka parfumérka Sidonie Lancesseur našla vyvážený pomer zložiek ako lesná zeleň, ružové korenie, pačuli, morská soľ, kardamón, santalové drevo či pižmo. Tím Off-White™ odporúča vôňu vrstviť s ďalšími modelmi zo série – Solution No. 7 alebo Solution No. 8. Cena je 95 eur.

Zdroj: Footshop

PIGMENTARIUM Ad Libitum – 117,95 €

Debutové dielo pražského parfumérskeho domu PIGMENTARIUM je stále rovnako podmanivé ako v roku 2018, keď Tomáš Ric uviedol značku na trh s niché vôňami.

Pigmentarium Ad Libitum je inšpirované funkcionalistickou architektúrou Prahy 20. rokov minulého storočia, ako ju vnímali slávni architekti Le Corbusier a Loos. Je priamočiara a veľmi sebavedomá, pričom vo svojej kompozícii kombinuje mandarínku, bergamot, aldehydy, jazmín, neroli, dubový mach, pižmo či pačuli. V ponuke je tiež praktická cestovná verzia s objemom 10 mililitrov za približne 35 eur.

Zdroj: Footshop

Pokračujeme našou srdcovou záležitosťou od značky PIGMENTARIUM – hrejivou parfumovou vodou Oratorio, ktorú vytvoril francúzsky parfumér Théo Belmas, keď veľmi umne namiešal esenciu jesene medzi Prahou a Parížom do tekutej podoby.

Luxusná vôňa predstavuje protiklady dynamiky mesta a pokoja priestorov starého kostola. V jej zložení nájdeš lisovaný olej z mandarínkovej kôry, egyptské neroli, tóny kadidla, cédrové drevo, jazmín aj akordy opoponaxu a pačuli v srdci vône.

Zdroj: Footshop

Kintsugi Perfumes Taom – 138 €

Česká parfumérska scéna ponúka aj ďalší niché klenot, ktorý stojí za zvýšenú pozornosť a vyskúšanie. Značku Kintsugi Perfumes založili dlhoroční priatelia Martin a Daniel v roku 2021, aby svetu ponúkli svoju predstavu o dokonalých parfumoch.

Vôňa s názvom Taom zahreje svojho nositeľa sviežou kombináciou morskej soli, citrusov, vetiveru a ambry. Naopak, hĺbku dodávajú tóny sečuánskeho korenia, koňak a artemisia. Výsledkom je pôvobný a zároveň tajomný parfum, do ktorého sa zamiluješ.

Zdroj: Footshop

Kintsugi Perfumes Santal – 138 €

Parfumér Martin Švach z ateliéru Kintsugi Perfumes je tiež autorom drevito-ovocnej vône Santal, ktorú môžeš vlastniť za približne 140 eur.

Tento luxusný niche parfum v minimalistickom flakóne je zaúdený kardamonom s tónmi maliny a štipkou tymiánu, ktoré v srdci dopĺňajú kosatec, šafran a orientálna nagarmotha. Všetko však diriguje santalové drevo, kastoreum a koža, vďaka ktorým má Santal veľmi osobitý charakter.

Zdroj: Footshop

Courrèges Hyper Oud – 195 €

Oceňujeme, že obchodný tím online obchodu Footshop zaradil do ponuky aj parfumy z dielní francúzskeho módneho domu Courrèges s bohatou tradíciou.

Parfumy zo série Hyper sú intenzívne a zároveň komponované s precíznosťou, dôrazom na detail a modernosťou, ktoré umožňujú šatníku Courrèges vymaniť sa z každodenných konvencií a rozprávať vlastný príbeh. Vôňa Hyper Oud ponúka dokonalú kompozíciu orientálnych tónov, oudu, drevitých akordov a prekvapivej sviežosti s hĺbkou vanilky, kurkumy a zázvoru. Odvážny metalický flakón s objemom 100 mililitrov stojí 195 eur.

Zdroj: Footshop

Courrèges Hyper Cuir – 195 €

Ak sa považuješ za parfumového gurmána, tvojej pozornosti by nemala uniknúť ani vôňa Courrèges Hyper Cuir s veľmi tajomnou atmosférou.

Parfumovú vodu tvorí nádych hrubej kože Saffiano spracovanej v kontraste s esenciou citróna, ktoré rozjasňuje sviežosť jazmínu. Charakteristickou stopou vôní Courrèges je záverečný dotyk vanilky, ktorý zahreje v závere kompozície.

Zdroj: Footshop

Headspace Styrax – 195 €

Krok vedľa neurobíš ani kúpou parfumu od značky Headspace, ktorá používa moderné technológie a vytvára jedinečné vône, akou je aj Styrax od parfuméra Miroslava Petkova.

Headspace Styrax predstavuje unisex drevitú aromatickú parfumovú vodu, ktorá je v predaji od roku 2022 a získa si najmä milovníkov živelných vôní. Obsahuje jantár, labdanum, osmanthum, pačuli, vetiver, šafran či ambru a flakón s objemom 100 mililitrov stojí 195 eur.

Zdroj: Footshop

Off-White™ Perfumes Solution Set – 219,95 €

Záver zoznamu venujeme súprave parfumov s podpisom Off-White™. Ide o výber štyroch obľúbených vôní v portfóliu high-end značky v praktických cestovných veľkostiach s objemom 15 mililitrov.

Miniatúrne fľaštičky zo skla si môžeš vložiť do tašky alebo príručného kufra, aby si mohol vždy použiť vôňu, nech si kdekoľvek. Súčasťou balenia je vrecúško Off-White™ na ešte jednoduchšie cestovanie. Cena je 220 eur.