Slovák na Eurovízii 2025: ADONXS sa chystá dobyť Švajčiarsko a európsky trh

Adam Pavlovčin alias ADONXS bude na Eurovízii reprezentovať Česko.

„Dobre, let's go!“ reagoval 29-ročný spevák, keď sa novinku dozvedel - a to priamo uprostred rozhovoru v našom štúdiu. Refresher dostal jedinečnú príležitosť byť poslom dobrých správ! Celý rozhovor nájdeš v článku.

„Som hrdý na to, že môžem ísť reprezentovať Česko a že toho môžem byť súčasťou,“ povedal nám Adam Pavlovčin alias ADONXS len pár minút po tom, čo spracoval túto informáciu. Sám seba považuje za veľkého fanúšika Eurovízie.

„Myslím, že z tejto súťaže vzišlo niekoľko brutálnych umelcov, je to obrovská platforma, ktorá nám dala napríklad Måneskin, ABBU, Duncana Laurencea a Loreen,“ pripomenul. „Navyše je to každý rok oveľa náročnejšie a rozpočty jednotlivých krajín sa neustále zdvojnásobujú alebo strojnásobujú,“ dodal.

Tento rok bol výber interpretov trochu iný ako zvyčajne. Namiesto veľkého celoštátneho kola, ktoré sa minulý rok konalo v pražskom klube Roxy, sa výber túto jeseň uskutočnil formou internej súťaže. O výsledku rozhodla zo 40 percent medzinárodná porota, zo 40 percent demoskopická porota (tzv. divácky panel), ktorú zabezpečila súkromná česká spoločnosť, a zvyšných 20 percent mala na starosti interná porota v rámci českej delegácie. Pavlovčin sám priznal, že mu táto zmena nevadila.

„Táto varianta mi asi vyhovovala viac. Už sa mi asi nechcelo znovu súťažiť takto lokálne,“ vysvetlil. Nový formát bol stále veľmi komplexný a zahŕňal niekoľko kôl a mohol nášmu kandidátovi priniesť výhodu v súťaži. „Mám radosť aj z toho, že finančná čiastka, ktorá bola v minulosti použitá len na národné kolo, sa môže prerozdeliť trochu inak,“ opísal.

Víťazná pieseň je zatiaľ tajná

„Potrebujem k tomu vybudovať celý svet tak, ako ho mám zatiaľ v hlave,“ okomentoval pieseň, ktorá mu zabezpečila letenky do Švajčiarska. Viac o piesni však zatiaľ nemôžeme prezradiť, dokonca aj jej názov je v našom rozhovore cenzurovaný. Ale vzhľadom na to, že bola vybraná reprezentovať Česko na takejto prestížnej súťaži, je jasné, že sa máme na čo tešiť.

Stále vníma trh ako československý

Novinkou tohto ročníka a nového spôsobu výberu bolo, že hlavný interpret prihlášky nemusel mať len české občianstvo, ale mohol pochádzať odkiaľkoľvek. Podmienkou však bolo, že musí pôsobiť na českej hudobnej scéne a trvalo tu žiť a tvoriť svoju hudbu. A to Pavlovčin rozhodne spĺňa - na českej scéne pôsobí už dlho a sám priznal, že má k Prahe hlboký vzťah.

„Určite očakávam zmiešané reakcie, stále vnímam náš trh ako jeden spoločný,“ odpovedal ADONXS na otázku, či si myslí, že českým fanúšikom bude vadiť, že ich zastupuje slovenský umelec. „Stále som predsa československá superstar,“ vysvetlil. Navyše pripomenul, že nemôže reprezentovať svoju rodnú krajinu. Slovensko sa na Eurovízii totiž nezúčastnilo od roku 2012, keď nás reprezentoval Max Jason Mai (Miro Šmajda).

„Slovensko aktuálne absolútne kultúrne nežije, takže tam tá možnosť ani nie je,“ hovorí ADONXS. Vo svojej účasti nevidí žiadny problém. „Myslím si, že by to mohlo byť pre Slovenskú republiku trochu nakopnutie, keďže umelci odtiaľ odchádzajú a musia reprezentovať iné krajiny, aby sa vôbec dostali na Eurovíziu,“ dodal.

Z Anglicka do Švajčiarska

Adam Pavlovčin chcel byť v detstve smetiar, dnes by na svoj vysnívaný feat pozval Troya Sivana. Momentálne je však jeho snom európske turné a dúfa, že sa mu práve na Eurovízii podarí osloviť zahraničné publikum. Zároveň už vystúpil na niekoľkých festivaloch mimo Českej a Slovenskej republiky, takže sa sám snaží preraziť na medzinárodnej scéne.

Víťaz Česko Slovenskej SuperStar 2021 vyštudoval Britský a Írsky inštitút modernej hudby v Londýne, kde aj pôsobil, a Londýn stále považuje za svoju srdcovú záležitosť. „Je to pre mňa tak trochu návrat. Je to miesto, kde som začínal, a ak by som sa tam mohol vrátiť (na turné), bol by to pre mňa záver cesty,“ vysvetlil.

Podľa jeho slov ho najviac baví koncertovať. „Veľmi sa teším aj na tie ‚warm up party‘, čo je vlastne turné pred Eurovíziou, kde si môžem otestovať publikum,“ nadšene sa zveril.

Cítil, že mu na pódiu chýba sebadôvera

Z jeho repertoáru môžeš poznať skladby ako Game a Moving On z debutového albumu Age Of Adonxs, ktorý spevák vydal v roku 2022, pričom obe sa vyšplhali na vrchol slovenskej a českej rádiovej hitparády. Obom sa veľmi dobre darí aj na Spotify a na vrchole je momentálne singel No Common Measure z roku 2023. Zo spevákovej najnovšej tvorby odporúčame vypočuť si Intergalactic Rodeo.

Zdroj: Kubo Krížo

Pavlovčin je však nielen talentovaný interpret, ktorý v roku 2022 získal ocenenia Objav roka a Spevák roka na hudobných cenách Európy 2, ale aj tanečník a model. Je napríklad niekoľkonásobným majstrom sveta v tanečnom športe IDO a pôsobil ako líder alternatívnej skupiny Pace v Londýne. Sám priznal, že tuší, že tanec by sa mu mohol hodiť pri spievaní na pódiu. A rozhodne mal pravdu.

Prečo vlastne pseudonym ADONXS? Inšpirovaný gréckou mytológiou vznikol v Londýne, ale spevák ho začal používať po víťazstve v Česko Slovenskej SuperStar. „Adonis sa mi spájal s nejakou silou alebo aj fyzickou krásou. Mal som pocit, že mi možno ešte chýba nejaké sebavedomie na pódiu. Vytvoril som si také alter ego, že Adonxs to na pódiu dokáže, môže si dovoliť všetko. A Adama nechám v zákulisí,“ poznamenal samotný spevák v rozhovore pre Český rozhlas.

V poradí 69. ročník súťaže Eurovision Song Contest sa uskutoční v máji budúceho roka vo Švajčiarsku. Presnejšie v Bazileji, ktorý v poslednej fáze výberového procesu dostal prednosť pred Ženevou. Má strategickú polohu na hraniciach s Nemeckom a Francúzskom a veľmi dobre rozvinutú dopravnú infraštruktúru. Cyprus bol prvou krajinou, ktorá oznámila svojho kandidáta, pričom krajinu bude reprezentovať 27-ročný Theo Evan. Známe je už aj to, koho predstaví Čierna Hora. Národné kolo súťaže Montesong 2024 vyhrala skupina NeoneoN.