Seriál o Harry Potterovi sa začne natáčať už o pár mesiacov. Na kasting prišlo až 32-tisíc detí

Tie mali záujem stvárniť Harryho, Rona a Hermionu. Produkcia si aktuálne spomedzi nich vyberá tých najlepších.

HBO plánuje oživiť Harryho Pottera. Jeho príbeh si budeš môcť onedlho pozrieť v plánovanom seriáli. Warner Bros. na štvrtkovej prezentácii oznámili, kedy sa séria začne natáčať. Informuje o tom portál Variety.

Ako filmári prezradili, kastingy nedávno ukončili, no hlavných hercov ešte nemajú vybraných. Na konkurz na Harryho, Rona a Hermionu prišlo až 32-tisíc detí. Na výbere si dávajú záležať a aktuálne si prehrávajú výstupy každého jedného z nich. Ich cieľom je denne pozerať 500-1000 nahrávok z kastingov.

Široký zoznam kandidátov chcú tvorcovia výrazne zúžiť do januára. Začiatkom roka by totiž chceli individuálne pracovať s menšou skupinkou detí, z ktorých vyberú hercov. Začiatok natáčania je naplánovaný na budúce leto.

Ako tvorcovia filmu ozrejmili, chcú sa držať pôvodnej dejovej línie. Ich zámerom nie je príbeh drasticky meniť, no viac ho priblížiť. Do procesu natáčania je zapojená aj J.K. Rowling, ktorá Harryho Pottera napísala. Ak to bude potrebné, môže vyjadriť svoj názor a do deja zasiahnuť.

Už teraz sa skloňujú mená, ktoré by potenciálne mohli v seriáli stvárniť známe postavy. Štúdio Warner Bros. prejavilo záujem o herca Marka Rylancea v úlohe Dumbledora. Profesora Snapea by si zas mohol zahrať britský herec tmavej pleti Paapa Essiedu. HBO by tak potvrdilo svoju snahu o rovnosť a toleranciu.