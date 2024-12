Klebety o hereckom obsadení v Harry Potter seriály pokračujú. Vyzerá to tak, že HBO splní svoje sľuby o diverzite v úlohe Snapea.

Po úspešnej filmovej sérii sa už fanúšikovia čarovného sveta z kníh J.K. Rowling nemôžu dočkať seriálovej adaptácie. Klebety o obsadení sa šíria internetom už mesiace, no HBO zatiaľ nepotvrdilo jediného herca. Podľa Hollywood Reporter však má najnovšie vyhliadky na rolu profesora Severusa Snapea herec Paapa Essiedu.

Herec však rolu ešte oficiálne neprijal, a tak sa zatiaľ pripája do ‚možno‘ kategórie, kde je aj napríklad Mark Rylance, ktorý mohol podľa Variety potenciálne stvárniť Rokfortského riaditeľa Albusa Dumbledorea.

Zdroj: Getty Images / John Phillips / Stringer

„Oceňujeme, že takáto vysokoprofilová séria pritiahne množstvo fám a špekulácií. Keď sa dostaneme cez predprodukciu, podrobnosti potvrdíme až pri finalizácii dohôd,“ vyjadrilo sa HBO pre Variety.

Ak by Essiedu dostal túto rolu, potvrdilo by to sľuby HBO, ktoré pri kastingu na trojicu hlavných postáv Harryho, Rona a Hermiony vypísalo, že hľadá hercov „bez ohľadu na etnicitu, pohlavie, zdravotné postihnutie, rasu, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu.“