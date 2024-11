Hľadá sa nový Dumbledore: Riaditeľa Rokfortu v seriáli Harry Potter zrejme stvárni oscarový herec

Seriál o slávnom čarodejníkovi si na platforme Max budeš môcť pozrieť v roku 2026.

Štúdio Warner Bros., ktoré stojí za novým projektom Harryho Pottera, prejavilo záujem o Marka Rylancea v úlohe Dumbledora. Podľa webovej stránky Variety, štúdio oslovilo Rylancea, aby zistilo jeho potenciálny záujem o túto úlohu.

„Sme si vedomí toho, že takáto vysokoprofilová séria priláka množstvo fám a špekulácií. Podrobnosti budeme potvrdzovať počas predprodukcie, keď budeme finalizovať dohody,“ uviedlo Variety v súvislosti s novinkami na stránke HBO. Zástupcovia Rylancea sa zatiaľ nevyjadrili. V súčasnosti prebieha kasting na ústrednú trojicu - Rona, Hermionu a Harryho. Ostatné úlohy by mali byť obsadené známymi britskými hercami.

Herci a herečky z pôvodnej filmovej série sa stali ikonami a úlohy z čarodejníckeho sveta sa často stali ich najslávnejšími. Patria k nim Richard Harris a Michael Gambon ako Dumbledore, Maggie Smith ako profesorka McGonagallová a Alan Rickman ako nezabudnuteľný Severus Snape.

Ponúknuť podobne vhodné herecké obsadenie bude pre nových filmárov ťažká úloha. Mark Rylance by však mohol obstáť; je predsa držiteľom Oscara za najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo filme Stevena Spielberga Most špiónov z roku 2016. Objavil sa aj vo filme Dunkirk a v televíznych seriáloch The Government Inspector a Wolf Hall.