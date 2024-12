Prečítali sme knihu vysokopostaveného mafiána z gangu Lajosa Sátora: zabijak Csonti bol vraj zviera, po vraždení chodil do bordelu

Kristián Kádár, ktorý bol roky členom sátorovcov, vo svojej knihe podrobne opisuje brutálne zločiny gangu. Niekedy sa z nich však až tak snaží vyviniť, že z jeho absurdných svedectiev môže zostať človeku na zvracanie.

Kristián Kádár bol jednou z hlavných postáv obávaného gangu sátorovcov. Dunajskostredskí mafiáni zavraždili stovky ľudí, svojho účtovníka pomleli v mlynčeku na mäso a na konci éry odstránili aj vlastného šéfa Lajosa Sátora. Jeho vraždu zorganizoval práve Kádár, ktorý svoje pôsobenie v zločineckej organizácii opisuje v autobiografickej knihe Nepriateľ môjho nepriateľa.

Bývalý autíčkár a podvodník vo svojom knižnom debute napísanom za mrežami väzenia vysvetľuje, ako sa stal členom gangu a objasňuje detaily mnohých vrážd vrátane vraždy účtovníka Andora Reisza či samotného veľkého bosa Lajosa Sátora.

„Lajos sa dozvedel, čo proti nemu chystám. Teraz ma určite zabije, pomyslel som si, a veľmi som sa bál. Došiel som k záveru, že ak chcem celé toto prežiť, musím Lajosa Sátora zabiť ja,“ spomína Kádár vo svojich zápiskoch.

Aby sme nahliadli do fungovania jednej z najbrutálnejších zločineckých skupín v dejinách našej krajiny, knihu sme si prečítali.

Samozrejme, na riadky odsúdeného zločinca sme nazerali kriticky. Pravdivosť mnohých jeho svedectiev a výpovedí nám pomohol overiť novinár z portálu Parameter.sk Dávid Barak, ktorý sa špecializuje na zločiny dunajskostredského podsvetia.

Okrem skúmania príbehov z knihy sme sa stretli aj s Kádárovou spojkou na slobode, ktorá mu ju pomohla vydať. Snažili sme sa odhaliť jeho skrytú motiváciu spísať svoj životný príbeh a zistiť, či kniha môže nejakým spôsobom ovplyvňovať prebiehajúce súdne procesy.



Ľúbostný trojuholník ako vstupenka do mafie

Ešte predtým než sa Kristián Kádár stal gangstrom, šéfoval legálnemu biznisu. V 90. rokoch bol majiteľom pizzérie, v ktorej pre neho pracoval aj Zsolt Nagy alias Csonti, dnes známy ako jeden z najväčších zabijakov sátorovej mafie.

Niekedy v tom čase sa mu cesty skrížili s Csabom Raiszom. Išlo o muža, ktorý bol známou tvárou dunajskostredského podsvetia. „Csaba bol už vtedy gangster a postupne som sa ním stával aj ja. Najlepšie by bolo, keby sa to vtedy nestalo, ale už to nemôžem vrátiť späť,“ spomína Kádár vo svojej knihe na osudové stretnutie s Csabom.

Krisztián Kádár. Zdroj: TASR - Dušan Hein

Najskôr sa podľa jeho slov stretávali len na kamarátskej úrovni. Pravidelne sa chodili zabávať, ale nestarali sa jeden druhému do biznisov. Kádár si viedol svoje legálne podnikanie a Csaba kšeftoval s autami. Po nejakom čase však predsa len začali mať aj nejaké spoločné „fušky“.





Viac o dunajskostredskej mafii sa dočítaš



Na miesta, kde sa zdržiavali, a kde vraždili, sme zdokumentovali. Viac si o nich prečítaš v našej Gang sátorovcov sa zameriaval na podvody s DPH, podvody s bielymi koňmi (osoba vykonávajúca trestnú činnosť v zastúpení za hlavného páchateľa, a to napríklad tak, že ju zapíšu do štátnych registrov ako konateľa firmy, pozn. red.), ktorých pravidelne vraždili. Od ostatných gangov vynikali vysokým počtom vrážd a ich brutalitou.Viac o dunajskostredskej mafii sa dočítaš v rozhovore s novinárom Davidom Barakom, ktorý sa na túto tému špecializuje, alebo v samostatnom článku venovanému ich zločinom.Na miesta, kde sa zdržiavali, a kde vraždili, sme zdokumentovali. Viac si o nich prečítaš v našej reportáži

Csaba spolupracoval vtedy aj s Tiborom Nagyom prezývaným Isi. Kádár píše, že Csaba sa zamiloval do jeho manželky Ivety. Tvrdil mu, že ich láska je vzájomná. Keď sa však nakoniec Iveta rozhodla v tomto ľúbostnom trojuholníku uprednostniť manžela pred milencom, Csaba zostal nahnevaný a sklamaný. Rozhodol sa, že to „vyrieši“ po svojom. Isi navždy zmizol.

Csaba sa mal k jeho vražde priznať Kádárovi až o necelý mesiac neskôr. Teda aspoň to tvrdí vo svojej knihe. Svedectvo Csontiho z 11. decembra 2018 však hovorí niečo iné:

„V tú noc, keď zabili Isiho, som sa Kádára pýtal, prečo je to potrebné. Povedal mi, že Isi očakáva nejaké peniaze za auto na lízing, alebo niečo podobné. Domnievam sa, že mohlo byť napísané na Kristiána, ak by potrebovali vytiahnuť tieto peniaze z banky. Kristián a Csaba si ich chceli nechať pre seba. Ak si dobre pamätám, bolo to nejakých 600-tisíc slovenských korún (približne 20-tisíc eur), o ktoré sa s nikým nechceli deliť,“ povedal podľa knihy Csonti na výsluchu.

Zsolt Nagy Zdroj: Dávid Barak

Kádár však toto svedectvo pokladá za klamstvo, poukazuje na Csontiho nestabilnú osobnosť a tvrdí, že klame, aby ho očiernil. „Csonti je naničhodník, jedna nedôveryhodná osoba bažiaca po pomste voči mojej osobe, pretože som vo viacerých prípadoch vypovedal v jeho neprospech,“ píše Kádár.

Podľa novinára Dávida Baraka prebieha v tejto veci súdne konanie. Pre Refresher prezradil, že Kádár bol z vraždy Tibora Nagya obžalovaný 19. septembra 2024. V obžalobe sa podľa jeho slov však nespomína ľúbostný, ale finančný motív. Csaba Raisz a Kádár mali muža zavraždiť kvôli tomu, lebo mu nechceli dať peniaze z nejakého profitu – tak ako to hovorí Csonti, ktorý však tiež priznáva aj to, že Csaba bol do Ivety zamilovaný.



„O aké peniaze išlo v obžalobe nie je presnejšie uvedené, ale všetci vedia, že Kádár a Raisz boli autičkári. Csonti ešte v roku 2018 vypovedal, že bol svedkom ako Kádár a Raisz zastrelili Isiho. Dôležité je tiež spomenúť, že Kádár odmietol v tejto veci vypovedať skôr ako Csonti. Povedal, že sa vyjadrí až po jeho svedectve,“ priblížil nám Barak.

Hoci si Kádár a Csonti v tejto veci odporujú – minimálne motívom vraždy, v tom, čo nasledovalo po nej, sa ich výpovede zhodujú.

Smrť Isiho nepriniesla Csabovi to, čo od nej očakával. Namiesto neho sa dal s ovdovenou Ivetou dokopy Kádár, za čo ležal Raiszovi v žalúdku. Csaba opäť raz sklamaný z lásky, nechal zbiť Kádára aj Csontiho, lebo sa Kristián zaplietol so ženou, do ktorej bol zamilovaný. Kádár vo svojej knihe dokonca píše, že ho chcel za to Csaba zabiť. Aby unikol smrti, rozhodol sa vstúpiť do gangu sátorovcov. Dúfal totiž, že sa spor urovná, keď bude pomáhať zločineckej skupine, pre ktorú pracoval aj samotný Raisz.

Znásilnili ju ako zvieratá, so mnou sa milovala dobrovoľne

Najviac šokujúcim príbehom z knihy, bol Kádárov opis vraždy Františka Nagya a jeho partnerky. Vraždu tohto muža si u sátorovcov v apríli 2002 objednal istý Zoltán Jakus prezývaný Gypsy. Sátorovi za ňu zaplatil tri milióny korún (približne 100-tisíc eur).

Lajos Sátor podľa plánu odstavil Nagyove auto na ceste, vydávajúc sa za policajta. Išlo o obľúbenú praktiku únosu, ktorú sátorovcovci bežne využívali. Obete divadielku väčšinou uverili. V domnienke, že ich zastavili skutoční policajti, nekládli odpor a nechali sa spútať. Mafiáni ich potom odviezli na miesto, kde na nich už čakal vykopaný hrob.

Lajos Sátor. Zdroj: Parámeter.sk

V prípade Nagyovej vraždy sa však vyskytol nečakaný problém. V aute sa neviezol sám. Spoločnosť mu robila jeho tehotná partnerka. Nagya nakoniec naložili do iného auta a Kádár mal za úlohu nasledovať Sátora na mužovom vozidle, v ktorom sedelo dievča.

„Počas celej cesty sme sa rozprávali. Bola veľmi komunikatívna a čoraz viac sa mi páčila,“ píše Kádár vo svojej knihe. Keď mafiánsky konvoj dorazil na rozostavaný pozemok situovaný neďaleko Veľkého Chotára, rozdelili si úlohy. Vražedné komando a Sátor vypočúvali Nagya v jednej časti budovy, zatiaľ čo v druhej mal Kristián Kádár strážiť dievča. Mafián údajne presviedčal Sátora, aby ju pustil domov. Bos bol však neoblomný.

Kádár tvrdí, že sa za krátky čas stihol s unesenou tehotnou ženou zblížiť.