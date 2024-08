Vydali sme sa po stopách dunajskostredskej mafie.

27. januára 2004, Trstice – Tak, ako každé ráno, aj dnes agronóm Imre Czakó vyrazil z domu do práce zavčasu. Nasadol do auta, naštartoval a ihneď zapol kúrenie, aby sa zahrial. Po vonku prešiel síce len niekoľko krokov, cítil sa byť však premrznutý do špiku kostí.



V prítmí ranného šera si to rezal úzkymi ulicami Trstíc, aby stihol doraziť do Kráľového Brodu načas. Nemal vo zvyku meškať do práce a chcel, aby to tak aj zostalo. Keď ho asfaltka vyviedla až na križovatku spájajúcu Trstice, Kráľov Brod a Slovenské pole, všimol si pri krajnici stojí auto.



Len čo sa k nemu priblížil, vystúpili z neho policajti a gestom ruky mu ukázali, nech zastaví. Zatiaľ, čo sa šmátral vo vreckách, aby z nich vylovil doklady, očami skontroloval hodinky na svojej ľavej ruke. Odbilo 7:05. Do práce to ešte stíha. Teda stíhal by, ak by muži v uniformách boli skutoční policajti.



Keď Imre vystúpil zo svojho auta, uniformované korby ho vyzvali, aby išiel s nimi. Povedali mu, že ho musia zaistiť. Vyplašený 39-ročný agronóm si nechal dobrovoľne nasadiť putá a nastúpil k policajtom do vozidla.



Imreho odviezli až do budovy bývalej čárdy Kukurica v obci Dolný Štál. V tomto momente bolo už aj jemu jasné, že tu niečo nehrá. Autom zašli cez bránu až k jej zadnému vchodu, kde ho mohli nerušene a bez zbytočnej pozornosti okoloidúcich vyložiť.

Bývalá čárda Kukurica. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka



Dvojica uniformovaných svalovcov ho potom rýchlo odvliekla do suterénu niekdajšej reštaurácie a zavrela do miestnosti, ktorá kedysi slúžila ako mrazák. Imremu už bolo jasné, že ho zajali zločinci. Darmo by však kričal a prosil o pomoc, neexistovala ani najmenšia šanca, aby ho odtiaľ niekto začul.



Zatiaľ, čo občania Trstíc zalarmovali skutočnú políciu, ktorá prečesávala celú obec, aby Imreho našla, v čárde sa pri väzňovi čakajúcom na svoju popravu vystriedali strážcovia. Tí pôvodní sa vybrali na prieskum okolitých polí. Museli totiž nájsť vhodné miesto, kam v noci zahrabú agronómove telo. Keď ho konečne našli, vykopali hrob a počkali kým sa zotmie.



Bolo približne desať hodín večer, keď sa vrátili aj s lopatami do čárdy, aby muža vyzdvihli. Ešte stále živého Imreho previezli na pole, kde na neho už čakal vykopaný hrob. Mohol prosiť, kričať a trhať sa, ale už neexistovalo nič, čo by ho zachránilo. Od konca života ho delili sekundy.



Aj keď vyššie opísaný príbeh znie skôr ako výstrižok zo scenára mafiánskeho filmu, nejde o fikciu, ale o opis bežných praktík dunajskostredskej mafie.



Aby sme lepšie pochopili, ako to na Žitnom ostrove vyzeralo v deväťdesiatkach, ale aj v dvetisícikach, keď ho ovládali temné sily z podsvetia, vydali sme sa do Dunajskej Stredy za novinárom a odborníkom na mafiánske gangy z juhu Slovenska, Dávidom Barakom.



Dávid nás povodil po miestach, ktoré jej členovia využívali na páchanie nájomných vrážd a inej trestnej činnosti.

Dávid Barak je šéfredaktorom portálu Parameter.sk. Počas svojej novinárskej praxe sledoval mnohé súdne pojednávania s mafiánskou skupinou sátorovcov, o čom napísal dvojicu kníh s názvom Zahrabaná pravda. Druhá časť tejto série s podtitulom Zlá krv vyšla v slovenskom preklade na konci roka 2023.

Spoločne sme navštívili napríklad budovu niekdajšej čárdy Kukurica, kde sme na vlastné oči mohli vidieť mrazák, v ktorom čakal na svoju smrť agronóm Imre Czakó, či

pozemok Léhela Horvátha na Čotfe, kde skončil v mlynčeku na mäso Andor Reisz – pravá ruka Lajosa Sátora. Neobišli sme ani polia, na ktorých gangstri zakopávali svoje obete. Nabité predpoludnie sme zakončili obedom na mieste najväčšej mafiánskej masakry v Európe – v reštaurácii Fontána.

V tomto článku si prečítaš: Prečo mafiáni svoje obete takmer vždy viedli k vykopaným hrobom živé.

O bežnej praxi zabíjať ľudí zo svojich vlastných radov.

O tom, ako Mikuláš Černák v snahe pomstiť svojho kamaráta „Maďara“ odrezal Hodossymu hlavu.

Ako to dnes vyzerá pri niekdajších Horváthových pozemkoch v Čotfe.

Na aké miesta zakopávala svoje obete dunajskostredská mafia.

Ako sa zmenila reštaurácia Fontána od najväčšej mafiánskej masakry v dejinách Európy.

Akú nezmazateľnú stopu zanechalo pôsobenie mafiánov na obyvateľoch Dunajskej Stredy.

Najskôr únos, potom vražda

Keď vyzdvihneme Dávida v obci Malé Dvorníky, naviguje nás na miesto, kde kedysi stála čárda Kukurica. Po ceste k dnes už chátrajúcej budove v Dolnom Štály, nám novinár prezrádza, že práve čárdy boli v 90-tych rokoch strediskami mafie.



„Takéto čárdy sa väčšinou nachádzali pri významných medzinárodných cestách. Využívali ich najmä kamionisti, ktorí tu odparkovali svoje nákladiaky, aby si oddýchli – prípadne sa najedli v reštaurácii.

V tej dobe tu dokonca zvykli postávať prostitútky, čiže mohli využiť aj ich služby,“ hovorí Dávid.

Bývalá čárda Kukurica. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka



Podľa jeho slov si na začiatku 90. rokov všimli exponovanosť týchto miest aj lokálni grázlici, ktorí z toho chceli tiež niečo vyťažiť. Začali preto parkoviská pri čardách strážiť a vyberať od kamionistov parkovné. Ak sa nejaký vodič rozhodol, že im nezaplatí – zbili ho, alebo mu rovno vykradli kamión.



„Policajti ešte v tom čase nebrali týchto ľudí ako mafiánov. V ich očiach to boli len zápasníci – športovci, ktorí im uľahčovali prácu tým, že dohliadali, aby bol na parkoviskách poriadok,“ dodá novinár.