Aké sú ich spoločné plány do budúcna a ako spomínajú na vilu?

Michal Totka si do Refresher obývačky zavolal ďalšie hviezdy markizáckej reality show Love Island, v ktorej si mladí ľudia hľadajú lásku svojho života. Podarí sa Tereze a Tomášovi udržať zamilovanosť aj po návrate z vily?



Obaja prehovorili o svojom údajnom rozchode, ktorý popierajú. Tereza ide pracovne na pár mesiacov do Indie a Tomáš sa chystá do Portugalska, to ale neznamená, že svoj vzťah ukončujú. Obaja sa pokladajú za introvertov a bezprostredne po návrate hľadajú spôsob ako začínajúci vzťah ukotviť v realite.



Aké sú ich plány do budúcna a ako spomínajú na zážitky z vily? Nenechaj si ujsť rozhovor, v ktorom prezradia aj to, čo im na vile najviac chýbalo, ako vyzerala ich prvá noc po návrate z vily, a čo jeden na druhom milujú.