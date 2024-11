Adela Vinczeová končí v Let's Dance. Kroky, ktoré podniká televízia voči jej manželovi, považuje za šikanu

Svoju spoluprácu s televíziou prehodnocuje aj do budúcnosti.

Adela Vinczeová končí v Let's Dance. Súvisí to s postojom televízie Markíza voči jej manželovi – Viktorovi Vinczemu. Informuje o tom denník SME, ktorý sa opiera o neverejný newsletter odborárov. Šéfom spomínaných odborov sa stal nedávno práve markizácky moderátor Vincze, ktorý nahradil Michala Kovačiča.

V dokumente sa píše, že Vincze si musel vybrať medzi moderovaním Televíznych novín a Let's Dance. Podľa odborárov riaditeľ skutočnosť vysvetlil tak, že to nie je manažérsky prirodzené. Vraj by nemala byť tvárou komerčného projektu osoba, ktorá je v rozpore s vedením. Televízia Markíza sa k veci vyjadrila tiež a podľa nich chcú uplatniť pravidlo, na základe ktorého oddelia zamestnancov zábavných relácií a spravodajstva.

Adela si myslí, že jej manžel čelí šikane

Na základe turbulencií okolo Vinczeho a jeho pôsobenia v Let's Dance sa účinkovania zriekla aj jeho manželka – Adela Vinczeová. Vo svojom vyjadrení označila správanie televízie voči jej partnerovi za šikanu.

Podľa jej slov jej vedenie potvrdilo, že tak koná na základe Vinczeho krokov za posledné mesiace. „Nemôžem sa Let's Dance ďalej zúčastniť. Ako partnerke a kolegyni by mi to nebolo príjemné,“ ozrejmila pre denník SME. Priznala, že jej to je ľúto, pretože na projekte pracovala rada.

Zároveň si myslí, že Viktor proti televízii nikdy nešiel. „Stále viac si uvedomujem, že sa nikdy nepostavil proti Markíze, ale za ňu. Za jej novinársku reputáciu,“ povedala. Svoju spoluprácu s Markízou do budúcnosti prehodnocuje aj ona. Hovorí, že to nesúvisí s daným médiom, ale aktuálnymi krokmi vedenia.

Zdroj: Instagram (Viktor Vincze)

Vincze nemohol streamovať s Kovačičom

Michal Kovačič v stredu večer spustil na svojom osobnom instagramovom účte livestream, prostredníctvom ktorého chcel komentovať víťazstvo novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa s politickým analytikom Pavlom Demešom aj moderátorom Viktorom Vinczem.



Moderátor televízie Markíza Vincze sa však streamu nezúčastnil, podľa Kovačiča mu televízia údajne nepovolila účasť. Markíza pre Refresher objasnila, že livestream s Kovačičom by považovali za porušenie Zákonníka práce a pracovnej zmluvy v zmysle platných právnych predpisov a vnútorných regulácií skupiny Markíza.