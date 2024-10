Existuje správna spánková poloha, za ktorú ťa pochváli aj tvoj smart prsteň?

Zazvoní ti budík, no ty namiesto prívalu novej energie cítiš iba únavu doplnenú nepríjemnými bolesťami krčnej chrbtice? Dôvodov môže byť niekoľko, na kvalite tvojho spánku sa však vo výraznej miere podieľa aj poloha, v ktorej spíš.

Hoci neexistuje jedna univerzálna poloha, ktorá by každému zabezpečila dobrý spánok, podľa expertov je dôležité nájsť si takú, ktorá reaguje na tvoje potreby a zdravotné problémy. Rôzne spánkové polohy majú rôzne zdravotné benefity, ale aj riziká. Ak ťa ráno bolieva chrbtica alebo sa budíš na hlasné chrápanie, zrejme je čas na zmenu polohy.

„Polohy spánku môžu výrazne ovplyvniť tvoje celkové zdravie, pohodlie a kvalitu spánku. Každá poloha má svoje výhody a nevýhody. Ich pochopenie ti pomôže zlepšiť spánok a zdravie,“ povedala pre denník Telegraph fyzioterapeutka a odborníčka na spánok Sammy Margo.

Chrápeš? Radšej si ľahni na bok

Spánok na chrbte patrí medzi pomerne časté polohy, avšak vyhnúť by sa mu mali ľudia s dýchacími problémami. Dávnejšia štúdia preukázala súvis medzi spánkom na chrbte a spánkovým apnoe. Dôvodom je, že spánok na chrbte môže spôsobovať zúženie horných dýchacích ciest, čo následne vedie k prerušovanému dýchaniu a chrápaniu.

Rizikovým faktorom je aj obezita. V tomto prípade môže tuková hmota v oblasti krku a hrudníku zaťažovať a blokovať dýchacie cesty, čo môže spôsobiť zástavu dýchania v spánku. Z toho dôvodu je podľa expertov vhodnejší spánok na boku.

Ak však netrpíš spánkovým apnoe či chrápaním, spánok na chrbte pre teba môže byť prospešný. A to najmä v prípade, že máš problémy s krčnou chrbticou. Táto poloha totiž pomáha zmierňovať bolesti chrbtice.

Spánok na chrbte má aj jeden beauty benefit. Keďže nespíš na tvári, pokožka sa ti „nekrčí“, takže ti nevznikajú ani nové vrásky.

Spánok na bruchu neprospieva chrbtici

Spánku na bruchu by sa mali vyhýbať nielen tehotné ženy, ale aj ľudia, ktorých trápia bolesti chrbtice. Najlepšia poloha pri spánku je taká, ktorá podporuje zdravé vyrovnanie chrbtice. Spánok na bruchu takou polohou rozhodne nie je. Pri spánku na bruchu tvoj trup prirodzene klesne do matraca a krčná chrbtica zostáva neprirodzene prehnutá.

Spánok na bruchu ťa núti otáčať krkom, čo môže spôsobovať bolesť v oblasti krku a hornej časti chrbta. Riešením môže byť podloženie hlavy špeciálne tvarovaným vankúšom, ktorý ti umožní mať chrbticu aj krk v jednej rovine. Ideálne však je, ak pri spánku na bruchu nepoužívaš žiaden vankúš a tvoja krčná chrbtica tak môže byť v jednej rovine so zvyškom tela.

Spánok na bruchu ti môže pomôcť minimalizovať chrápanie, avšak tvoja chrbtica sa nachádza v neprirodzenej pozícii, čo môže viesť k bolestiam krčnej chrbtice.

Mysli však na to, že čím hrubší je vankúš, tým viac sa namáha tvoj krk, pretože ho núti nakláňať sa nahor. Ak sa ráno budíš s bolesťami v oblasti krížovej chrbtice, vyskúšaj si pod bedrá podložiť tenký vankúš. Výhodou spania na bruchu je, že udržiava dýchacie cesty otvorenejšie a tým dokáže zmierňovať chrápanie.

Vyvíjanie priameho tlaku na tvár však neprospieva ani tvojej pleti.

Väčšina ľudí spí na boku

Nedávna štúdia ukázala, že viac ako polovica ľudí preferuje spánok na boku. Výskumníci v Dánsku použili malé detektory pohybu, aby odhalili obľúbenú spaciu polohu účastníkov výskumu. Zistili, že počas pobytu v posteli strávili ľudia viac ako polovicu času na boku, približne 38 percent na chrbte a sedem percent na bruchu.

Existujú dva typy tejto spánkovej polohy –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ spánok na boku s vystretými nohami a spánok v pozícii plodu, teda v klbku. Výskumníci z Austrálie zistili, že ľudia spiaci v klbku (teda s jednou alebo s oboma nohami bližšie k hrudi), sa častejšie budia s bolesťami chrbtice. Okrem toho záleží aj na tom, či ležíš na ľavej, alebo na pravej strane.

Odborníčka na spánok Sammy Margo pre denník Telegraph povedala, že tehotné ženy a ľudia s tráviacimi ťažkosťami by mali spať na ľavej strane. „Platí to aj pre ľudí, ktorých zvykne páliť záha alebo trpia gastroezofageálnou refluxnou chorobou, keďže pri tejto polohe sa žalúdok nachádza nižšie než pažerák.“

Zdroj: Pexels / Andrea Piacquadio

Spávaš na boku a napriek tomu ťa ráno bolieva chrbát? Vyskúšaj si medzi kolená vložiť vankúš, čím podoprieš boky a znížiš tlak v dolnej časti chrbtice.

Naopak, ľudia s ochorením srdca by mali spať skôr na pravej strane, aby tým zmiernili tlak na srdce. Štúdie ukazujú, že pri ležaní na ľavej strane sa poloha srdca vinou gravitácie mení, čo spôsobuje zmeny v elektrickej aktivite. Tkanivá a štruktúry medzi pľúcami držia srdce pri spaní na pravej strane na mieste.

Benefity tejto polohy ukázala aj nedávna štúdia, ktorá dospela k záveru, že ľudia, ktorí zvyknú spať na pravom boku, majú vyššiu kvalitu spánku. Naopak, iná štúdia naznačila súvis medzi bolesťami chrbtice a spánkom na boku. Ak zvykneš spať na boku, rozhodne investuj do kvalitného vankúša, ktorý podporí prirodzené zakrivenie chrbtice.