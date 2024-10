Slováci prezradili, či plánujú deti: Som gej, netlačia ma biologické hodiny, ale zákony. V garsónke by som si rodinu nezakladala

Niekto plánuje deti až keď jeho majetok dosiahne hodnotu jedného milióna, iní si ako podmienku kladú stabilnú prácu, vhodné bývanie a spoľahlivého partnera.

Vek prvorodičiek na Slovensku sa z roka na rok zvyšuje. V porovnaní so štátmi EÚ sú však Slovenky stále pomerne mladé matky. Pred nimi sa umiestnili už iba ženy z Bulharska a Rumunska. Výrazná veková priepasť je medzi prvorodičkami na západnom Slovensku a v regiónoch. Kým ženy v Bratislave prvýkrát rodia vo veku 32 rokov, v okresoch Gelnica a Medzilaborce ženy prvé dieťa na svet privádzajú približne v 23 rokoch.

Odborníci tento trend odôvodňujú často vyšším vzdelaním aj lepšími platovými podmienkami žien z hlavného mesta, ktoré rodičovstvo odkladajú na neskôr. Naopak, v skoršom veku sa matkami väčšinou stávajú ženy s nižším vzdelaním žijúce na vidieku.

V našej ankete sme sa mladých Slovákov opýtali na ich názory v otázkach rodičovstva. Zaujímalo nás, či v budúcnosti plánujú alebo neplánujú mať deti, kedy je podľa nich správny vek na splodenie prvého potomka, ale aj na to, či v tomto smere vnímajú tlak zo strany spoločnosti.

V tomto článku si prečítaš: Aké prekážky pri založení rodiny vníma homosexuál Matej.

V akom momente sa z „vtipnej, slobodnej a bezdetnej tety Kláry“ stala potenciálna mama.

Ako si ideálne zázemie na založenie rodiny predstavuje Slovák dlhodobo žijúci v Prahe.

Aké kritériá by mal spĺňať otec Simoniných detí.

Ako sa podľa mladých ľudí zmení život čerstvých rodičov.

Bez akých splnených podmienok by si naši respondenti rodinu nezakladali.

Okrem toho sme sa ich opýtali, či svoj názor v priebehu niekoľkých rokov menili, aké faktory ich ovplyvnili a čo je u nich pri rozhodnutí mať alebo nemať potomkov zásadné. Respondenti sa s nami podelili aj o svoje úvahy na otázku, ako by ich rodičovstvo ovplyvnilo.

V ich odpovediach sme si všimli, že sa neposúva len veková hranica prvorodičiek, ale aj vnímanie ich príbuzných. Spoločenský tlak na založenie rodiny alebo apel vlastných rodičov dnes bežne nepociťujú ani respondenti starší ako 25 rokov. Naopak, kľúčové je pre všetkých opýtaných finančné zázemie a spoľahlivý partner.

Študentka psychológie sa chce zamerať na svoju kariéru

„Plánovala som mať deti, ale aktuálne v mojej predstave budúcnosti nefigurujú, a ak by mali, tak by to nebolo skôr ako po tridsiatke,“ hovorí študentka psychológie Ivana. Vníma tlak zo strany spoločnosti, ale rozhodla sa mu neprisudzovať dôležitosť, pretože si myslí, že by jej to zbytočne ubližovalo.

Ivana sa v tejto etape života rozhodla zamerať na svoju kariéru. „Mám možnosť pracovať na svojej kariére a venovať sa tomu, čo mi dáva zmysel. Keďže ešte len teraz budem končiť školu a začínať vlastne od začiatku, dieťa by mi tento priestor neumožňovalo,“ vysvetľuje. Zastáva názor, že priviesť na svet dieťa je finančne nesmierne náročné. „Neviem si predstaviť, ako by som ho mala zabezpečiť, pretože ešte sama nemám prostriedky na zabezpečenie seba samej a aj preto sa chcem najprv kariérne činiť.“

Momentálne nezadaná Slovenka však tému rodičovstva definitívne neuzavrela. Založenie rodiny si vie predstaviť s vhodným partnerom, o ktorom by bola presvedčená, že je to človek, pri ktorom môže povedať, že si ho vie predstaviť ako otca svojich detí a zároveň by mala možnosť kariérneho rastu.

„Mať dieťa vnímam ako nekonečnú zodpovednosť a je dôležité, aby som bola maximálne pripravená na celú záťaž, akú dieťa so sebou prinesie. Dieťa zmení celý režim rodičov, potrebujú mu do určitej miery prispôsobiť svoj život, dochádza k vzdávaniu sa veľkého množstva aktivít, spoločne stráveného času, absencia voľného času, do určitej miery strata sociálneho okolia, na ktoré boli ľudia dovtedy zvyknutí, nedostatok spánku, slobody… a toho všetkého sa ešte nechcem vzdať!“ hovorí Ivana.

ilustračný záber Zdroj: TASR/Daniel Stehlík

Dieťa je nikdy nekončiaca láska

Vo všeobecnosti však vníma, že mať dieťa je super. „Tie čarovné momenty, ktoré prinesie, sú neopakovateľné a neprenosné, a zároveň s nikým na tomto svete nebudete mať potenciálne takú nekonečne výnimočnú kvalitu vzťahu, ako so svojim vlastným dieťaťom. Podľa mňa až s príchodom dieťaťa sa vie človek aspoň sčasti priblížiť k popisu toho, čo znamená nikdy nekončiaca láska,“ uzatvára.