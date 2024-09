Riaditeľka základnej školy o výhražných e-mailoch: Prvú správu som našla v utorok o 5:15 ráno (Rozhovor)

S riaditeľkou základnej školy som sa rozprávala o súčasnom probléme s bombovými hrozbami na Slovensku. Absolvovala som aj nácvik evakuácie školy.

Viac ako 200 slovenských škôl od začiatku týždňa čelilo výhražným anonymným správam, v ktorých útočník písal o bombách na školách. Strach, evakuácia priestorov a narušenie bežného chodu prvých školských dní sa stali bežnými súčasťami vyučovania.

Nás v Refresheri zaujímalo, čo s tým školy plánujú robiť. Rozhodli sme sa preto osloviť riaditeľku bratislavskej základnej školy Černyševského 8, Zoru Dóczyovú. Dovolila nám aj absolvovať nácvik evakuácie školy, ktorý si na dnes naplánovali.

Piatkové ráno

Stojím pred školou a vidím usmiate tváre malých prvákov. Niektorí si hopkajú, iní poslušne držia rodičov za ruky. Tí ich odprevádzajú do vestibulu. Predieram sa medzi nimi aj ja a neviem sa pritom zbaviť príjemnej nostalgie. Škola mi chýba. Z myšlienok ma vytrhne informátorka pri vstupe.

Rázne a nahlas oznamuje rodičom malých prvákov, aby cez dvere do školy nevstupovali. Dvere doslova bráni telom a otáča ich vo vestibule. Pomaly mi začína dochádzať, že je to jedno z bezpečnostných opatrení, ktoré škola zaviedla po nedávnych hrozbách. Až teraz si uvedomujem vážnosť situácie.

S hrčou v krku sa predstavím pani informátorke a tá ma odvedie za riaditeľkou školy. Dozvedám sa, že dnes síce ešte výhražný e-mail neprišiel, no tie predošlé boli poriadne agresívne a vulgárne. Pani riaditeľka ma usadí, ponúkne vodu a začíname rozhovor.

V tomto článku si prečítaš: Ako na situáciu reagujú deti a ich rodičia.

Čo musí urobiť vedenie, ak na škole niekto nahlási bombu.

Aké bezpečnostné opatrenia urobila škola po výhražných e-mailoch.

Akú mala riaditeľka skúsenosť s políciou.

Či prichádza do úvahy dištančné vzdelávanie.

Aká je podľa vás motivácia útočníkov, ktorí každý deň nahlasujú bomby?

Úprimne, vôbec netuším, čo za tým je. Neviem, s akým cieľom to robia a komu vlastne chcú ublížiť.

Čo si myslíte vy? Komu to ubližuje najviac?

Určite deťom a rodičom. Tým to dosť komplikuje situáciu.

Ako na tieto útoky reagujú deti a ich rodičia?

Niektoré menšie deti plakali, ale aj starší žiaci. Výhodou je, že máme dosť široký podporný tím vrátane asistentov, psychológov a špeciálnych pedagógov. Každý má svoje určené miesto a úlohu, všetci sú rozdelení a všímajú si správanie a emócie detí. Vedia preto rýchlo zasiahnuť a efektívne s deťmi pracovať.

Čo sa týka rodičov, niektorí si dokážu pre svoje deti v takejto situácii prísť okamžite a vziať ich domov. Potom sú tu ale aj rodičia, ktorí by možno chceli po dieťa prísť, ale im to zamestnanie nedovoľuje. Preto neberieme na ľahkú váhu celý priebeh evakuácie a dbáme na bezpečnosť.

Čo robíte po tom, čo si prečítate takýto výhražný email?

Každé ráno, predtým, ako idem do školy, skontrolujem e-mailovú schránku. Hneď, ako niečo takéto nájdem, kontaktujem políciu. Patríme pod obvodné oddelenie Petržalka-sever. Následne to nahlásim aj zriaďovateľovi. Do niekoľkých minút sa ozve polícia a príde k nám hliadka, ktorá prehľadá celú školu.

Prvú správu som našla minulý utorok o 5:15 ráno.

Prebieha súčasne aj evakuácia?