Paralympiáda lepšia ako olympiáda? Pozri si týchto 5 športovcov a výkonov z Paríža, ktoré posúvajú hranice možného

Od 28. augusta do 8. septembra súťaží 4 400 športovcov s rôznym postihnutím v 549 medailových disciplínach v 22 športoch.

Paralympijské hry bývajú častokrát v tieni štandardných olympijských hier, a to napriek tomu, že jednotliví paralympionici podávajú nadľudské výkony a ukazujú skutočnú lásku k športu.

Od lukostreľby cez plávanie, basketbal na vozíčku až po atletické disciplíny – paralympiáda v Paríži odzrkadľuje roky odhodlania, tréningu a snahy. Pozri si TOP momenty, medzi ktorými nechýba ani ďalší výnimočný úspech nášho paracyklistu Jozefa Metelku.

Lukostrelkyňa Jodie Grinham získala bronzovú aj zlatú medailu v siedmom mesiaci tehotenstva

Britská lukostrelkyňa Jodie Grinham sa 31. augusta stala prvou športovkyňou, ktorá získala paralympijskú medailu (bronzovú v individuálnej disciplíne), keď bola tehotná. O dva dni neskôr pridala do zbierky aj tímové zlato.

Paralympijská lukostrelkyňa čaká svoje druhé dieťa a v rozhovore pre BBC povedala: „Na konci som chcela len skákať, plakať a kričať, ale keďže som tehotná, reálne bolo najlepšie prikrčiť sa a na chvíľu si oddýchnuť, aby som sa mohla objímať a podobne.“

Zdroj: AP Photo/Felix Scheyer

Bežec Vinícius Rodrigues vo futuristických okuliaroch Oakley

Jeden z najlepších brazílskych paralympionikov v histórii Vinícius Gonçalves Rodrigues predviedol v Paríži ďalší skvelý výkon pod olympijskými kruhmi, keď získal bronzovú medailu v behu na 100 metrov v kategórii T63 s časom 12,10 sekundy.

30-ročná hviezda bola na trati neprehliadnuteľná, a to nielen vďaka bláznivému fialovému účesu, ale tiež kvôli futuristickým slnečným okuliarom Oakley OTT, ktoré preslávil trinidadský šprintér Ato Boldon počas OH 2000 v Sydney. Takto štýlovo oslávil svoj úspech Rodrigues v cieli.

Zdroj: Marco Mantovani/Getty Images

Cyklista Jozef Metelka získal tretie olympijské zlato za sebou v stíhacích pretekoch

Perfektné výsledky v Paríži dosahujú aj slovenskí reprezentanti na čele s Jozefom Metelkom, ktorý patrí medzi elitu v dráhovej cyklistike a svoju pozíciu potvrdil ziskom tretieho olympijského zlata za sebou v stíhacích pretekoch. Predtým dominoval v Tokiu a Riu De Janeiro, keď nedal svojim súperom žiadnu šancu na úspech.

Čoskoro 38-ročný cyklista dosiahol zlatý hattrick v pretekoch na 4 000 metrov na dráhe v kategórii C4. Vo finále triumfoval po tom, ako jeho súper Archie Atkinson z Veľkej Británie spadol.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

14-ročná Bly Twomey získala bronz v stolnom tenise

Jeden z najkrajších príbehov paralympijských hier v Paríži napísala Bly Twomey z Veľkej Británie, ktorá vo veku 14 rokov získala bronzovú medailu v stolnom tenise.

Tínedžerka, ktorá žije a študuje v Brightone, sa stala najmladšou paralympijskou medailistkou Veľkej Británie v stolnom tenise, keď spolu so skúsenou Fliss Pickardovou získali bronz vo štvorhre v kategórii WD14. Svoj medzinárodný súťažný debut pritom absolvovala len minulý rok na turnaji v španielskom Costa Brava.

„Bol to úžasný pocit, tá atmosféra a všetci, ktorí ma podporovali. Už len to, že som hrala s Fliss, je pre mňa obrovský úspech a som naozaj hrdá na to, že som jej partnerkou vo štvorhre,“ povedala Twomey v rozhovore po zápase, ako uvádza BBC.

Zdroj: Graham Denholm/Getty Images for IPC

Roderick Townsend znovu obhájil zlato v skoku do výšky s bláznivým účesom

Inak ako pozitívne nemôže hodnotiť svoje vystúpenie na paralympijských hrách 2024 v Paríži ani Roderick Townsend, ktorý patrí medzi najväčšie atletické hviezdy pod piatimi kruhmi.

Skúsený, 32-ročný rodák z Kalifornie potvrdil svoju absolútnu dominanciu v skoku do výšky mužov, keď vyhral tretie zlato po sebe – podobne ako náš cyklista Jozef Metelka. Townsend prekonal výšku 2,12 metra a svojej konkurencii v kategórii T47 (športovci, ktorí buď prišli o časť ruky, alebo majú nízke až stredné pohybové problémy v jednej ruke, pozn. redakcie) nedal šancu.

Navyše, urobil tak štýlovo, s farebným účesom, ktorý mal vzor ako diela Pabla Picassa. „Som šoumen,“ povedal Townsend a vysvetlil účes, ktorý si nechal urobiť v parížskom salóne, uvádza CBS News.

Zdroj: AP Photo/Caleb Craig

Matt Stutzman je prvý lukostrelec bez rúk, ktorý získal olympijské zlato

Najcennejší kov pre Spojené štáty americké vybojoval v Paríži tiež Matt Stutzman v streľbe z kladkového luku, ktorý sa stal vôbec prvým lukostrelcom bez rúk s podobným úspechom.

„The Armless Archer“ ako znie prezývka 41-ročného reprezentanta USA, vytvoril nový paralympijský rekord, keď získal 149 bodov z maximálneho možného počtu 150 bodov a vo finále porazil Číňana menom Ai Xinliang, ktorý je bronzový medailista z predošlej paralympiády v Tokiu. Tentoraz zaostal za Stutzmanom o 2 body.

„Vedel som, že to budú moje posledné hry, takže je v tom veľa emócií a túto medailu som nečakal,“ povedal Stutzman v rozhovore po súboji.

Zdroj: AP Photo/Nathalee Simoneau

Dvojičky Debora a Beatriz Borges Carneiro spoločne na pódiu po životnom úspechu v plaveckom bazéne

Parížsky paralympijský bazén priniesol šťastie aj brazílskym dvojičkám Debore a Beatriz Borges Carneiro, ktoré v plávaní v disciplíne 100 metrov prsia v kategórii SB14 získali striebornú, respektíve bronzovú medailu.

Napriek tomu, že zlato si domov odniesla Louise Fiddes z Veľkej Británie, všetky oči boli práve na 26-ročných brazílskych sestrách, ktoré dosiahli životný úspech v deň otcových narodenín.

Vďaka výsledku sa na pódiu spoločne usmievali, ale predtým na štartovej čiare sa dvojičky na seba pozerali ako na každého iného súpera s cieľom vyhrať, čo potvrdila v rozhovore po pretekoch Debora: „Sme sestry a máme sa rady, ale v bazéne sa chceme navzájom poraziť.“

Zdroj: Ian MacNicol/Getty Images

Masky na očiach nevidiacich skokanov do diaľky

Medzi najvirálnejšie momenty z parížskej paralympiády patrí súťaž nevidiacich skokanov do diaľky v kategórii T11 (pretekári majú takmer úplne zrakové postihnutie, pozn. redakcie), ktorí nosia počas svojho výkonu masku na očiach.

Najoriginálnejší kúsok ukázala na hlavnom štadióne reprezentantka Talianska menom Arjola Dedaj, ktorá stavila na masku v tvare motýľa v modrej farbe s bielo-zeleno-červenou trikolórou uprostred.

Skokani sa spoliehajú na sprievodcov, ktorí im pomáhajú zvukovými pokynmi, keď sa blížia k odrazu, respektíve skoku. Pozri si video zverejnené na sociálnej sieti X (v minulosti Twitter) pre lepšiu predstavu. Klobúk dole pred touto súhrou.