TOP 10 futbalových dresov na sezónu 2024/25: kluby z nižších líg zatienili Real Madrid, Barcelonu či Manchester United

Spoločnosť Kappa tentoraz takmer úplne vymazala konkurenciu a predstavila množstvo podarených štýlov pre európske kluby.

Nová futbalová sezóna postupne začína v celej Európe, čoho signálom sú prípravné zápasy v exotických destináciách, predkolá európskych klubových súťaží, posily v zostavách a v neposlednom rade fresh súpravy dresov, ktoré budeme sledovať v najbližších mesiacoch.

Tento rok sme sa opäť presvedčili o tom, že veľkosť klubu nehrá pri atraktivite dresov žiadnu rolu. Presvedč sa o tom. Toto je TOP 10 futbalových dresov na sezónu 2024/2025, v ktorých budeš hviezda rovnako na štadióne, ako aj v uliciach. Vybrať si favorita je nemožné.

Teší nás, že dodávatelia športových potrieb pochopili, že vizuálna identita vrátane dresov je pre kluby dôležitá a pomáha im v popularite naprieč širokým spektrom ľudí. Bohužiaľ, tentoraz nás neoslovili dresy žiadneho slovenského alebo českého klubu.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, nových teniskách alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v športe, odevnom priemysle, umení či kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Arsenal FC

Úvod zoznamu patrí londýnskemu veľkoklubu Arsenal FC, ktorý má podpísaný dlhoročný kontrakt so spoločnosťou Adidas. Na rozdiel od prvých dvoch sád dresov na sezónu 2024/2025 je tretia pastvou pre oči.

Dizajnérsky tím Adidas predstavil modernú verziu obľúbených štýlov z 90. rokov s odvážnym moderným dizajnom, ktorý v sebe nesie príjemný nádych nostalgie vďaka farebnej schéme. Elegantný golier s výstrihom a detaily na rukávoch dopĺňajú ikonický trojlístok, ktorý je použitý pri príležitosti 75. výročia značky, a znak klubu v podobe kanóna. Zároveň ide o skvelú ukážku čoraz viac populárneho prepojenia lifestylovej módy so športom.

Ak patríš medzi dlhoročných fanúšikov klubu zo severnej časti Londýna, určite ti urobil radosť aj pohľad na bývalého kapitána Patricka Vieiru.

Zdroj: Adidas

Juventus FC

Z rovnakej kolekcie vyberáme aj ďalší vintage dres s podpisom spoločnosti Adidas, tentoraz pre klub Juventus FC, pričom na fotografii je legendárny Alessandro Del Piero.

Jeden z najúspešnejších talianskych klubov v histórii odohrá v novej sezóne, veríme, čo najviac zápasov, v týchto atraktívnych tmavomodrých dresoch s originálnou textúrou a zlatými detailmi v podobe loga Adidas Originals a znaku koňa na zadnej strane. Z nášho pohľadu ide o dokonalú prácu dizajnérskeho tímu športovej značky, ktorý uprednostnil jednoduchý vzhľad.

Juventus FC skôr predstavil aj prvú a druhú sadu dresov, ktoré sú tiež veľmi podarené.

Zdroj: Adidas

AC Milan

Miesto v tohtoročnom výbere si zaslúžil aj ďalší taliansky veľkoklub – AC Milan, a to vďaka druhej sade dresov s podpisom značky Puma, ktoré sú určené na zápasy na ihriskách súperov.

Novinka je vyhotovená v minimalistickej bielej farbe a spája nadčasový sofistikovaný vzhľad s modernými prvkami, čo vystihuje podstatu milánskeho štýlu. Dres je zladený s charakteristickým červeno-čiernym polo golierom a jednofarebným znakom AC Milan. Tonálny prúžkovaný vzor dodáva dresu vintage nádych a vzdáva hold milánskemu futbalovému aj kriketovému klubu s obrovskou históriou.

V tomto kúsku si vieme predstaviť množstvo zaujímavých outfitov, pričom inšpiráciu nájdeš aj na fotografii nižšie s útočníkom Rafaelom Leãom.

Zdroj: Puma Football

Chelsea FC

Prestupy v podaní Chelsea FC síce v posledných sezónach nedávajú skoro žiadny zmysel, ale nové dresy londýnskeho klubu sú nádherné, a to rovnako prvá aj druhá sada, ktorú si predstavíme.

Hráči Chelsea FC budú v sezóne 2024/2025 obliekať na ihriskách súperov svetlé „guava ice“ dresy, ktoré sú doplnené o ikonickú modrú farbu a ohnivý, tmavooranžový až červený odtieň. Ten nájdeš na znaku, rukávoch aj logu spoločnosti Nike. Ide o návrat do éry 80. a 90. rokov, keď bol klubový znak leva vždy v sýtej, červenej farbe. Páčia sa nám aj modré lemy okolo goliera a rukávov.

Zdroj: Nike

Liverpool FC

Spoločnosť Nike má v článku ešte jeden dres, a to pre anglický veľkoklub Liverpool FC. Konkrétne ide o prvú sadu dresov, ktoré sú určené na domáce zápasy v sezóne 2024/2025.

Nový štýl má klasický červený základ zvýraznený neprehliadnuteľným žltým vzorom, ktorý predstavuje modernú verziu legendárneho domáceho dresu Liverpool FC z roku 1984, keď Reds získali v poradí štvrtý titul európskych klubových šampiónov v Ríme. Každý kus navyše obsahuje písmená YNWA (You Never Walk Alone, pozn. redakcie) zo známeho chorálu. Oceňujeme aj hrubý golier v bielo-červeno-žltej kombinácii, ktorý je sladkou bodkou tohto atraktívneho vintage dresu.

Obleč si nový dres Liverpool FC po vzore obrancu Trenta Alexander-Arnolda a úspech máš zaručený.

Zdroj: Nike

Athens Kallithea FC

Legendárny výrobca športových potrieb so sídlom v Turíne – Kappa, je pre nás synonymom nádherných futbalových dresov už od nepamäti, pričom v posledných sezónach posúvajú dizajnéri hranice na úplne nový level.

Dôkazom sú aj nové uniformy pre menej známy grécky klub Athens Kallithea FC, ktorý sa v sezóne 2024/2025 predstaví v najvyššej ligovej súťaži, keď predtým ovládol o stupeň nižšiu ligu. Medzi elitou odohrajú domáce zápasy v atraktívnych tmavomodrých dresoch so svetlomodrými detailmi v podobe polo goliera, lemov na rukávoch, znaku značky Kappa a loga sponzora.

Klubový znak zostal tmavomodrý a skvelo vyzerajú aj jemné prúžky. Veľmi atraktívna je tiež druhá sada dresov v bielo-čiernej kombinácii.

Zdroj: Kappa

CD Ibiza

Teší nás, že na svojej vizuálnej identite si dávajú záležať aj malé provinčné kluby z nižších ligových súťaží, ktoré by sme inak nemali možnosť spoznať. Perfektným príkladom je španielsky klub CD Ibiza, ktorý už niekoľko sezón spolupracuje so značkou Kappa a najnovšie predstavili tretiu sadu dresov s dizajnom inšpirovaným prírodou a bohémskym duchom známeho ostrova spolu s boho-chic štýlom 60. a 70. rokov minulého storočia.

Vzhľad dresu tvorí biely základ prekrytý dominantnou červenou a ružovou kvetinovou grafikou. Na pravej strane hrude je v kontrastnej čiernej farbe umiestnené slávne logo Kappa „Omini“ a na ľavej strane je namiesto tradičného klubového znaku nápis „CEDÉ“, pričom o niečo nižšie je v sponzorskom záreze štylizovaný nápis ostrova Ibiza. Dokonalé.

Uvidíme, či klubu CD Ibiza pomôžu tieto originálne dresy k postupu do vyššej ligovej súťaže.

Zdroj: Kappa

Football Club de Versailles

Z horúcej Ibizy sa presúvame do Francúzska, kde sídli treťoligový klub Football Club de Versailles, ktorý od novej sezóny spolupracuje so značkou Kappa. Ich prvý dres s logom „Omini“ je inšpirovaný ikonickým palácom s rovnakým názvom, aký nesie poloprofesionálny klub.

Domáca sada prichádza v úžasnom odtieni modrej farby, pričom jemný zlatý dizajn inšpirovaný drevenými parketami zámku dodáva dresu nenápadný, ale krásny detail. Biely golier zakončený modrou a zlatou farbou dotvára klasický vzhľad značky Kappa.

S takýmto štýlom sa FC Versailles môže uchádzať o prvé miesto v rebríčku najmodernejších futbalových klubov.

Zdroj: Kappa

Red Star FC

Vo Francúzsku chvíľu zostaneme, a to priamo v Paríži, ale namiesto PSG si ukážeme nové dresy klubu Red Star FC. Druholigový nováčik, ktorý hrá svoje domáce zápasy na malom štadióne Stade Bauer s kapacitou okolo 5 500 divákov a patrí medzi najstaršie kluby v krajine, taktiež spolupracuje so značkou Kappa.

V sezóne 2024/2025 budú hráči Red Star FC vyzerať skvelo na všetkých štadiónoch, obzvlášť na svojom, keď dizajnér Lorenzo Marini navrhol pôsobivú prvú sadu dresov. Biely základ obsahuje päť zvislých pruhov v zelenej farbe, ktoré symbolizujú rovnaký počet trofejí Coupes de France v zbierke malého klubu. Skvelo vyzerá aj vzor, ktorý kombinuje hviezdu, názov Red Star FC aj rok vzniku 1897. Samozrejmosťou je polo golier s elegantným bielo-červeno-zeleným lemom, ktorý sa opakuje tiež na rukávoch.

Zdroj: Kappa

SSC Napoli

Záver tohtoročného zoznamu najkrajších dresov si pre seba uchmatol klub SSC Napoli, v ktorom hrá aj Stanislav Lobotka.

Jeden z najznámejších klubov v Taliansku druhú sezónu po sebe spolupracuje so značkou EA7 (divízia spoločnosti Giorgio Armani, pozn. redakcie), pričom tentoraz predstavili atraktívnu prvú sadu dresov. Novinka vyniká elegantným dizajnom a zmyslom pre detail, ktorý oslavuje tradíciu a inovácie SSC Napoli. Dres reprezentuje imidž klubu – zvýrazňuje neapolskú modrú farbu a jednoduchú líniu dopĺňajú retro detaily, ako napríklad golier, výstrih v tvare písmena „V“ a rebrovaná štruktúra.

Medzi najvýraznejšie prvky patrí tiež zmenená veľkosť nášivky so znakom klubu s 3D efektom. Tento detail dodáva dresu nový vizuálny rozmer a zachytáva dizajnové trendy. Skvelá práca v podaní dizajnérov v štruktúrach značky EA7 po nie príliš podarenom minuloročnom štýle.